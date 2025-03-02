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Новини Допомога Україні Гелікоптер для ЗСУ від чехів
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Чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk для ЗСУ. ФОТО

Чехи відправляють в Україну гелікоптер Black Hawk

Чеська ініціатива "Dárek pro Putina" (подарунок для Путіна) зібрала кошти на закупівлю гелікоптера UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерів у соцмережі X.

Чеська Республіка вперше в історії стала країною, волонтери якої організували збір коштів для купівлі військового вертольота для України.

Також читайте: Військові вертольоти оснащуватимуть новими необхідними комплектуючими, - Міноборони

Збір коштів на закупівлю вертольота Black Hawk для української армії розпочався в листопаді 2023 року.

Ми це зробили! Чехи відправляють в Україну вертоліт Black Hawk. Нам вдалося отримати дешевшу і новішу машину, яка потрібна Україні. Закінчимо розпочате разом і відправимо Честміра воювати проти темної Імперії", - заявили волонтери, які організували ініціативу.

Зібрані кошти дали змогу не тільки купити необхідний гелікоптер, а й оплатити транспортування Black Hawk UH-60 в Україну.

Чехи відправляють в Україну гелікоптер Black Hawk

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел закликав створити коаліцію, що прагнула б справедливого миру в Україні.

Автор: 

Чехія (1607) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+48
Дякуємо Чехія!
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02.03.2025 12:59
+16
І квіти у Покровську зав'яли. Мер просить припинити війну хоч на період посіву барвінку.
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02.03.2025 13:03
+14
Чеським волонтерам-респект...
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02.03.2025 13:18
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Дякуємо Чехія!
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02.03.2025 12:59 Відповісти
Краще музей збодували або зарплату чиновникам підняли. Плитка в Житомирі цілий рік не міняна.
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02.03.2025 13:00 Відповісти
А Лачен відкрив магазин...
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02.03.2025 13:02 Відповісти
І квіти у Покровську зав'яли. Мер просить припинити війну хоч на період посіву барвінку.
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02.03.2025 13:03 Відповісти
ти з бодуна не бодуй. в ЖЕтомирі
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02.03.2025 13:09 Відповісти
Точно, в Жетомирі, а місто Житомир.
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02.03.2025 13:17 Відповісти
Він кацап. Кацапи завжди плутають є та е, и та і, о та а, коли намагаються говорити українською. Це у них в генах записано.
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02.03.2025 13:21 Відповісти
до сраки ваші гостроти гострики... все хочете в тролінг спаскудити,...
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02.03.2025 13:11 Відповісти
Это уже третий "Блэк Хок" для ГУР, если не ошибаюсь.
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02.03.2025 13:04 Відповісти
"Пам"ятай! Ворог підслуховує...." - не зустрічав такий надпис?
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02.03.2025 14:05 Відповісти
"Не только подслушивает, но и подсматривает." ГУР как то выложило видео, где одновременно два "Блэк Хока" взлетают.
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02.03.2025 15:41 Відповісти
Одна вертушка навіть крутанула віражик на зльоті - я теж бачив!!!
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02.03.2025 15:45 Відповісти
A Ze-фсбэшник растащил свою же Зе-тысячу
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02.03.2025 13:05 Відповісти
Маленька країна. А Лідер у неї Великий. Трохи б допомогти йому на шляху до лідерства у Європі. Можливо й не У. Черчилль. Проте конкурент потужний.
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02.03.2025 13:06 Відповісти
а тебе в руки можно что то давать? Вы же с умеровым и зеленским всё разворуете
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02.03.2025 13:09 Відповісти
Твои афганцы вообще герычем торгуют
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02.03.2025 14:33 Відповісти
І цей вЄртальот буде використовуватись не військовими, а буде возити на буковель жопу чергового зебла .
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02.03.2025 13:12 Відповісти
А нема. Ніякої справедливості не існуе.
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02.03.2025 13:16 Відповісти
І саме трумп підписав наказ про вивід військ з Афгану!!!
А Байден Джон лише виконував основну частину програми
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02.03.2025 13:20 Відповісти
В опитуванні CNN нарешті знайшли ті самі 4% Зеленського

І от яка назва опитування: Хто найбільше винен у суперечці в Овальному кабінеті?

Трамп: 50%
Джей Ді Венс: 42%
Всі однаково: 4%
Зеленський: 4%
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02.03.2025 13:16 Відповісти
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02.03.2025 13:22 Відповісти
так кому вибачатися треба ?
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02.03.2025 13:27 Відповісти
Зеля має звільнитися з посади за власним бажанням. Заради украінців.
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02.03.2025 14:00 Відповісти
Може за твоїм ?
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02.03.2025 15:02 Відповісти
Да каааакая разніцаааааааа
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02.03.2025 15:18 Відповісти
Чеським волонтерам-респект...
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02.03.2025 13:18 Відповісти
Тепер залишилося найскладніше.
Провести його через українську митницю.
Україна понад усе!
Все заради перемоги!
Говорили прикордонники ховаючи хабар в кишені.
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02.03.2025 13:24 Відповісти
НАШІ СЛОНИ!!!
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02.03.2025 13:55 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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02.03.2025 14:15 Відповісти
чехи - крутяки!!
головне, аби потім дєрьмачня не літала на ньому з ******* по країні!!
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02.03.2025 14:31 Відповісти
 
 