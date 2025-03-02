Чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk для ЗСУ. ФОТО
Чеська ініціатива "Dárek pro Putina" (подарунок для Путіна) зібрала кошти на закупівлю гелікоптера UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерів у соцмережі X.
Чеська Республіка вперше в історії стала країною, волонтери якої організували збір коштів для купівлі військового вертольота для України.
Збір коштів на закупівлю вертольота Black Hawk для української армії розпочався в листопаді 2023 року.
Ми це зробили! Чехи відправляють в Україну вертоліт Black Hawk. Нам вдалося отримати дешевшу і новішу машину, яка потрібна Україні. Закінчимо розпочате разом і відправимо Честміра воювати проти темної Імперії", - заявили волонтери, які організували ініціативу.
Зібрані кошти дали змогу не тільки купити необхідний гелікоптер, а й оплатити транспортування Black Hawk UH-60 в Україну.
Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел закликав створити коаліцію, що прагнула б справедливого миру в Україні.
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А Байден Джон лише виконував основну частину програми
І от яка назва опитування: Хто найбільше винен у суперечці в Овальному кабінеті?
Трамп: 50%
Джей Ді Венс: 42%
Всі однаково: 4%
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Провести його через українську митницю.
Україна понад усе!
Все заради перемоги!
Говорили прикордонники ховаючи хабар в кишені.
головне, аби потім дєрьмачня не літала на ньому з ******* по країні!!