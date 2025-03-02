Чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk для ЗСУ. ФОТО

Чеська ініціатива "Dárek pro Putina" (подарунок для Путіна) зібрала кошти на закупівлю гелікоптера UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку волонтерів у соцмережі X.

Чеська Республіка вперше в історії стала країною, волонтери якої організували збір коштів для купівлі військового вертольота для України.

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Збір коштів на закупівлю вертольота Black Hawk для української армії розпочався в листопаді 2023 року.

Ми це зробили! Чехи відправляють в Україну вертоліт Black Hawk. Нам вдалося отримати дешевшу і новішу машину, яка потрібна Україні. Закінчимо розпочате разом і відправимо Честміра воювати проти темної Імперії", - заявили волонтери, які організували ініціативу.

Зібрані кошти дали змогу не тільки купити необхідний гелікоптер, а й оплатити транспортування Black Hawk UH-60 в Україну.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел закликав створити коаліцію, що прагнула б справедливого миру в Україні.