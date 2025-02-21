Військові вертольоти оснащуватимуть новими необхідними комплектуючими, - Міноборони

У Міноборони розповіли про плани щодо оснащення військових вертольотів новими необхідними комплектуючими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, плани з модернізації авіаційної техніки обговорили під час виїзної наради заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко та командувач армійської авіації полковник Павло Бардаков.

Також у ній взяли участь командування однієї з бригад армійської авіації та керівник профільного підрозділу Міністерства оборони.

Так, заступник міністра повідомив про наміри з оснащення військових вертольотів новими необхідними комплектуючими.

Також обговорювалося питання упорядкування аеродромної інфраструктури, території та споруд військових частин.

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Крім того, Клочко нагородив низку військовослужбовців армійської авіації відзнаками міністра оборони.

"Дякую льотчикам армійської авіації за службу. Ми працюємо над покращенням тих бортів, які маємо зараз, також розраховуємо на отримання нових - щоб ви могли воювати якомога ефективніше", - сказав Клочко.

Під час наради обговорили також, які проблеми треба вирішити для швидшого ремонту вертольотів, а також виробництва і постачання запасних частин до них.

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