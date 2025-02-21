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Військові вертольоти оснащуватимуть новими необхідними комплектуючими, - Міноборони

Військові вертольоти оснастять необхідними комплектуючими

У Міноборони розповіли про плани щодо оснащення військових вертольотів новими необхідними комплектуючими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, плани з модернізації авіаційної техніки обговорили під час виїзної наради заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко та командувач армійської авіації полковник Павло Бардаков.

Також у ній взяли участь командування однієї з бригад армійської авіації та керівник профільного підрозділу Міністерства оборони.

Так, заступник міністра повідомив про наміри з оснащення військових вертольотів новими необхідними комплектуючими.

Також обговорювалося питання упорядкування аеродромної інфраструктури, території та споруд військових частин.

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Крім того, Клочко нагородив низку військовослужбовців армійської авіації відзнаками міністра оборони.

"Дякую льотчикам армійської авіації за службу. Ми працюємо над покращенням тих бортів, які маємо зараз, також розраховуємо на отримання нових - щоб ви могли воювати якомога ефективніше", - сказав Клочко.

Під час наради обговорили також, які проблеми треба вирішити для швидшого ремонту вертольотів, а також виробництва і постачання запасних частин до них.

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Автор: 

Міноборони (7520) вертоліт (885)


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Поздно,это 10 лет назад нужно было делать.
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21.02.2025 15:46 Відповісти
Військові вертольоти оснащуватимуть новими необхідними комплектуючими

- Якими саме комплектуючими?
- Новими. Необхідними.
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21.02.2025 15:51 Відповісти
Да, теж цікавить шо це формулювання означає.
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21.02.2025 20:23 Відповісти
совдеповські вертольоти модернізувати - гроші на вітер!

Краще закупити нові і не красти кошти на модернізації!!!
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21.02.2025 15:52 Відповісти
Потужна!
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21.02.2025 15:53 Відповісти
ТВ з зельоними відосиками?
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21.02.2025 15:53 Відповісти
 
 