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Пілоти українського вертольота Мі-24 поцілили у російський безпілотник: "Кум, дивися! "Шахеда" збили!". ВIДЕО

Екіпаж вертольота Мі-24 знищив у повітрі ворожий ударний безпілотник "Shahed".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та фрагмент падіння російського БПЛА опублікований у соцмережах.

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Автор: 

безпілотник (4333) знищення (7558) вертоліт (882)


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Топ коментарі
+12
Не розумію, чому масово вертольоти не використовують для полювання на шахеди? Вони вдвічі швидші за мопеди, мають гармати або кулемети.
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21.10.2024 12:06 Відповісти
+5
У нього є носова турель, зручна штука для знищення подібних цілей.
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21.10.2024 12:02 Відповісти
+5
Приладами нічного бачення треба гвинтокрили оснащувати. Захисні шоломи HGU-56/P RWH та окуляри нічного бачення F-4949 були закуплені для українських гвинтокрилів , що перебували у Конго, до 2022 року, у кількості 70 комплектів. https://mil.in.ua/uk/news/u-zsu-pidgotuvaly-blyzko-25-gelikopteriv-dlya-vedennya-bojovyh-dij-vnochi/ У ЗСУ підготували близько 25 гелікоптерів для ведення бойових дій вночі
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21.10.2024 12:35 Відповісти
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У нього є носова турель, зручна штука для знищення подібних цілей.
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21.10.2024 12:02 Відповісти
Це ти ніколи в тому Мі-24 не був. Якби хоч раз в кабіні посидів, знав би, що з тієї "штуки" у щось поцілити - завдання з розряду "місія нездійснена". Про зручність там взагалі не йдеться. Стрілок (а це зазвичай борт-механік або другий пілот), там повинен просто з шкіри вивернутись, аби поцілити за сотню метрів в повітряну ціль.

Тож якщо хтось думає, що це легко - той дуже помиляється.
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21.10.2024 16:21 Відповісти
Однак влучив. Явно не НКРСами по ньому довбав.
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21.10.2024 16:24 Відповісти
Мій пост стосувався слова "зручна". Ніхєра вона не зручна.
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21.10.2024 19:22 Відповісти
З точки зору стрільця, певно, ні. Як і вся совєцька техніка.
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22.10.2024 09:16 Відповісти
З будь-якої точки зору - це повна і остаточна херня, а не "зброя". Настільки херня, що лише на 3й рік повномасштабного вторгнення, коли ППО ЗСУ почало "доходити до краю", ці кулемети були знов встановлені на Мі-24.

Бо, якщо ви не знаєте, їх демонтовали ще за совка з машин. За повною (на той час) безглуздістю. І тепер знов поставили, бо аби не гинув мирняк, військові готові хоч догори дригом, відбиваючи собі органи і знищуючи свій слух (бо кулемет в кабіні - то ще гірше, ніж двигун над головою, за метр), хоч з чогось по шахедам стріляти.
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22.10.2024 09:53 Відповісти
Н-да, ось така хєрня...
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22.10.2024 10:01 Відповісти
Не розумію, чому масово вертольоти не використовують для полювання на шахеди? Вони вдвічі швидші за мопеди, мають гармати або кулемети.
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21.10.2024 12:06 Відповісти
В день рідко запускають, а в ночі інша справа, в ночі важко.
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21.10.2024 12:13 Відповісти
Приладами нічного бачення треба гвинтокрили оснащувати. Захисні шоломи HGU-56/P RWH та окуляри нічного бачення F-4949 були закуплені для українських гвинтокрилів , що перебували у Конго, до 2022 року, у кількості 70 комплектів. https://mil.in.ua/uk/news/u-zsu-pidgotuvaly-blyzko-25-gelikopteriv-dlya-vedennya-bojovyh-dij-vnochi/ У ЗСУ підготували близько 25 гелікоптерів для ведення бойових дій вночі
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21.10.2024 12:35 Відповісти
Пілотування на малих і гранично малих висотах це складний вид пілотування, тим паче вночі, це рівень підготовки військового пілота першого класу, яких в Україні дуже мало. В ночі якщо свої не зібьють, то велика небезпека зіткнення з землею, чи перешкодами на ній, спробуйте вдягнути прилад нічного бачення, і побігайте вночі по квартирі, секунд через п"ять, будете валятись десь під столом з розбитим носом...
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21.10.2024 12:49 Відповісти
Воно-то так, але згадайте, що спочатку шахеди часто вдень літали... Будинок на Жилянській в Києві шахед у 2022 знищив вранці...
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21.10.2024 13:00 Відповісти
Іноді літають вдень, но частіше вночі.
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21.10.2024 13:05 Відповісти
Для того і існує спеціальна підготовка, до того ж гвинтокрили - це не літаки. І це не монокуляр.
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21.10.2024 15:35 Відповісти
Дійсно, десь існує, питання тільки де, та підготовка і де ті підготовлені пілоти? Багато ви чули по ночам, як в пітьмі, прям між телеграфними стовпами, напорними баштами, і деревами, стрімко прорносяться наші нескінченні гелікоптери?
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21.10.2024 16:28 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/lotchyky-***********-mi-8-u-dr-kongo-vidpratsyuvaly-diyi-vnochi/
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21.10.2024 18:48 Відповісти
Повертаюся до початку - Приладами нічного бачення треба гвинтокрили оснащувати. Захисні шоломи HGU-56/P RWH та окуляри нічного бачення F-4949. Це стандартне обладнання американських Повітряних сил.
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21.10.2024 18:51 Відповісти
Повертайся куди бажаєш, поки що на три ржаві гвинтокрили, в нас один комплект лопатей.
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21.10.2024 19:04 Відповісти
Ой, та не треба трендіти, є і лопаті, є і гвинтокрили. Лопаті навчилися виготовляти ще у 2021 році.
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21.10.2024 19:14 Відповісти
Ну то й добре, все у тебе є, так чого шахеди вночі не збиваєш?
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21.10.2024 19:47 Відповісти
Того, що я НЕ командуючий повітряними силами і НЕ міністр оборони.
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21.10.2024 20:28 Відповісти
якщо ми почнемо вертольоти оснащувати приладами нічного бачення, то ми, наприклад, не зможемо будувати дороги та поліціянтам з прокурорами зарплати платити.
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21.10.2024 18:02 Відповісти
Використовують , але вам не доповідають , мабуть ви ще не на тій посаді поки що.
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21.10.2024 12:34 Відповісти
Та ні, краще НКРС у білий світ куляти з кабрування.
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21.10.2024 12:38 Відповісти
А куда по Вашему мнению, деваются пули (снаряды) выпущенные из вертолета, какие не попали в цель?
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21.10.2024 12:54 Відповісти
А куди вони дівалися у 1940, умовно, над Лондоном, коли Спітфайр по Юнкерсу валив?
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21.10.2024 12:58 Відповісти
И да, всю тяжесть на себе вынесли в основном Харикейны с калибром 7,62 мм... а это ВАм не 12, 7 - 23,0 -30,0 мм
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21.10.2024 13:40 Відповісти
Совсем разные условия: высота: не одна тысяча метров, район перехвата - Ла Манш, побережье - совсем не та плотность застройки, информационная среда - даже если свои попали по гражданским - никто вообще не узнает...
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21.10.2024 13:41 Відповісти
Куме, збили шажхеда! Та ні, куме, це у москаля пердак рвонув!
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21.10.2024 12:27 Відповісти
навіть"кукурузник" і то для збиття пригодиться
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21.10.2024 13:02 Відповісти
Для таких цілей треба не важкий МІ-24 (паливо 780л.на годину польоту) , а легкий (вага700кг) AH-6i Little Bird
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21.10.2024 15:20 Відповісти
Так наша влада просили американців С-130 надати, підозрюю для чого, а легкі навіщо їм. Приблизна вартість гвинтокрила - $2 млн.
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21.10.2024 19:07 Відповісти
Сидимо ми з кумом у засідці, дивимось - їде фіра з німцями ! Кум ймив гранату, як бахне ! Зосталось нас тіко двоє -- я, і фіра з німцями ...
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21.10.2024 19:38 Відповісти
 
 