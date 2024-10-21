Пілоти українського вертольота Мі-24 поцілили у російський безпілотник: "Кум, дивися! "Шахеда" збили!". ВIДЕО
Екіпаж вертольота Мі-24 знищив у повітрі ворожий ударний безпілотник "Shahed".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та фрагмент падіння російського БПЛА опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+12 Ned Stark
показати весь коментар21.10.2024 12:06 Відповісти Посилання
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар21.10.2024 12:02 Відповісти Посилання
+5 V #508818
показати весь коментар21.10.2024 12:35 Відповісти Посилання
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Тож якщо хтось думає, що це легко - той дуже помиляється.
Бо, якщо ви не знаєте, їх демонтовали ще за совка з машин. За повною (на той час) безглуздістю. І тепер знов поставили, бо аби не гинув мирняк, військові готові хоч догори дригом, відбиваючи собі органи і знищуючи свій слух (бо кулемет в кабіні - то ще гірше, ніж двигун над головою, за метр), хоч з чогось по шахедам стріляти.