Пилоты украинского вертолета Ми-24 попали в российский беспилотник: "Кум, смотри! "Шахед" сбили!". ВИДЕО

Экипаж вертолета Ми-24 уничтожил в воздухе вражеский ударный беспилотник "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и фрагмент падения российского БПЛА опубликована в соцсетях.

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