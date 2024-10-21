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Пилоты украинского вертолета Ми-24 попали в российский беспилотник: "Кум, смотри! "Шахед" сбили!". ВИДЕО

Экипаж вертолета Ми-24 уничтожил в воздухе вражеский ударный беспилотник "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и фрагмент падения российского БПЛА опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Охваченный огнем россиянин после удара из ПТРК "Javelin" на ходу выскакивает из танка и со всех ног бежит по полю. ВИДЕО

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беспилотник (3765) уничтожение (7249) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+12
Не розумію, чому масово вертольоти не використовують для полювання на шахеди? Вони вдвічі швидші за мопеди, мають гармати або кулемети.
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21.10.2024 12:06 Ответить
+5
У нього є носова турель, зручна штука для знищення подібних цілей.
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21.10.2024 12:02 Ответить
+5
Приладами нічного бачення треба гвинтокрили оснащувати. Захисні шоломи HGU-56/P RWH та окуляри нічного бачення F-4949 були закуплені для українських гвинтокрилів , що перебували у Конго, до 2022 року, у кількості 70 комплектів. https://mil.in.ua/uk/news/u-zsu-pidgotuvaly-blyzko-25-gelikopteriv-dlya-vedennya-bojovyh-dij-vnochi/ У ЗСУ підготували близько 25 гелікоптерів для ведення бойових дій вночі
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21.10.2024 12:35 Ответить
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У нього є носова турель, зручна штука для знищення подібних цілей.
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21.10.2024 12:02 Ответить
Це ти ніколи в тому Мі-24 не був. Якби хоч раз в кабіні посидів, знав би, що з тієї "штуки" у щось поцілити - завдання з розряду "місія нездійснена". Про зручність там взагалі не йдеться. Стрілок (а це зазвичай борт-механік або другий пілот), там повинен просто з шкіри вивернутись, аби поцілити за сотню метрів в повітряну ціль.

Тож якщо хтось думає, що це легко - той дуже помиляється.
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21.10.2024 16:21 Ответить
Однак влучив. Явно не НКРСами по ньому довбав.
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21.10.2024 16:24 Ответить
Мій пост стосувався слова "зручна". Ніхєра вона не зручна.
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21.10.2024 19:22 Ответить
З точки зору стрільця, певно, ні. Як і вся совєцька техніка.
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22.10.2024 09:16 Ответить
З будь-якої точки зору - це повна і остаточна херня, а не "зброя". Настільки херня, що лише на 3й рік повномасштабного вторгнення, коли ППО ЗСУ почало "доходити до краю", ці кулемети були знов встановлені на Мі-24.

Бо, якщо ви не знаєте, їх демонтовали ще за совка з машин. За повною (на той час) безглуздістю. І тепер знов поставили, бо аби не гинув мирняк, військові готові хоч догори дригом, відбиваючи собі органи і знищуючи свій слух (бо кулемет в кабіні - то ще гірше, ніж двигун над головою, за метр), хоч з чогось по шахедам стріляти.
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22.10.2024 09:53 Ответить
Н-да, ось така хєрня...
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22.10.2024 10:01 Ответить
Не розумію, чому масово вертольоти не використовують для полювання на шахеди? Вони вдвічі швидші за мопеди, мають гармати або кулемети.
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21.10.2024 12:06 Ответить
В день рідко запускають, а в ночі інша справа, в ночі важко.
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21.10.2024 12:13 Ответить
Приладами нічного бачення треба гвинтокрили оснащувати. Захисні шоломи HGU-56/P RWH та окуляри нічного бачення F-4949 були закуплені для українських гвинтокрилів , що перебували у Конго, до 2022 року, у кількості 70 комплектів. https://mil.in.ua/uk/news/u-zsu-pidgotuvaly-blyzko-25-gelikopteriv-dlya-vedennya-bojovyh-dij-vnochi/ У ЗСУ підготували близько 25 гелікоптерів для ведення бойових дій вночі
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21.10.2024 12:35 Ответить
Пілотування на малих і гранично малих висотах це складний вид пілотування, тим паче вночі, це рівень підготовки військового пілота першого класу, яких в Україні дуже мало. В ночі якщо свої не зібьють, то велика небезпека зіткнення з землею, чи перешкодами на ній, спробуйте вдягнути прилад нічного бачення, і побігайте вночі по квартирі, секунд через п"ять, будете валятись десь під столом з розбитим носом...
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21.10.2024 12:49 Ответить
Воно-то так, але згадайте, що спочатку шахеди часто вдень літали... Будинок на Жилянській в Києві шахед у 2022 знищив вранці...
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21.10.2024 13:00 Ответить
Іноді літають вдень, но частіше вночі.
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21.10.2024 13:05 Ответить
Для того і існує спеціальна підготовка, до того ж гвинтокрили - це не літаки. І це не монокуляр.
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21.10.2024 15:35 Ответить
Дійсно, десь існує, питання тільки де, та підготовка і де ті підготовлені пілоти? Багато ви чули по ночам, як в пітьмі, прям між телеграфними стовпами, напорними баштами, і деревами, стрімко прорносяться наші нескінченні гелікоптери?
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21.10.2024 16:28 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/lotchyky-***********-mi-8-u-dr-kongo-vidpratsyuvaly-diyi-vnochi/
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21.10.2024 18:48 Ответить
Повертаюся до початку - Приладами нічного бачення треба гвинтокрили оснащувати. Захисні шоломи HGU-56/P RWH та окуляри нічного бачення F-4949. Це стандартне обладнання американських Повітряних сил.
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21.10.2024 18:51 Ответить
Повертайся куди бажаєш, поки що на три ржаві гвинтокрили, в нас один комплект лопатей.
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21.10.2024 19:04 Ответить
Ой, та не треба трендіти, є і лопаті, є і гвинтокрили. Лопаті навчилися виготовляти ще у 2021 році.
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21.10.2024 19:14 Ответить
Ну то й добре, все у тебе є, так чого шахеди вночі не збиваєш?
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21.10.2024 19:47 Ответить
Того, що я НЕ командуючий повітряними силами і НЕ міністр оборони.
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21.10.2024 20:28 Ответить
якщо ми почнемо вертольоти оснащувати приладами нічного бачення, то ми, наприклад, не зможемо будувати дороги та поліціянтам з прокурорами зарплати платити.
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21.10.2024 18:02 Ответить
Використовують , але вам не доповідають , мабуть ви ще не на тій посаді поки що.
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21.10.2024 12:34 Ответить
Та ні, краще НКРС у білий світ куляти з кабрування.
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21.10.2024 12:38 Ответить
А куда по Вашему мнению, деваются пули (снаряды) выпущенные из вертолета, какие не попали в цель?
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21.10.2024 12:54 Ответить
А куди вони дівалися у 1940, умовно, над Лондоном, коли Спітфайр по Юнкерсу валив?
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21.10.2024 12:58 Ответить
И да, всю тяжесть на себе вынесли в основном Харикейны с калибром 7,62 мм... а это ВАм не 12, 7 - 23,0 -30,0 мм
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21.10.2024 13:40 Ответить
Совсем разные условия: высота: не одна тысяча метров, район перехвата - Ла Манш, побережье - совсем не та плотность застройки, информационная среда - даже если свои попали по гражданским - никто вообще не узнает...
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21.10.2024 13:41 Ответить
Куме, збили шажхеда! Та ні, куме, це у москаля пердак рвонув!
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21.10.2024 12:27 Ответить
навіть"кукурузник" і то для збиття пригодиться
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21.10.2024 13:02 Ответить
Для таких цілей треба не важкий МІ-24 (паливо 780л.на годину польоту) , а легкий (вага700кг) AH-6i Little Bird
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21.10.2024 15:20 Ответить
Так наша влада просили американців С-130 надати, підозрюю для чого, а легкі навіщо їм. Приблизна вартість гвинтокрила - $2 млн.
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21.10.2024 19:07 Ответить
Сидимо ми з кумом у засідці, дивимось - їде фіра з німцями ! Кум ймив гранату, як бахне ! Зосталось нас тіко двоє -- я, і фіра з німцями ...
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21.10.2024 19:38 Ответить
 
 