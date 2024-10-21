Пилоты украинского вертолета Ми-24 попали в российский беспилотник: "Кум, смотри! "Шахед" сбили!". ВИДЕО
Экипаж вертолета Ми-24 уничтожил в воздухе вражеский ударный беспилотник "Shahed".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и фрагмент падения российского БПЛА опубликована в соцсетях.
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+12 Ned Stark
показать весь комментарий21.10.2024 12:06 Ответить Ссылка
+5 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий21.10.2024 12:02 Ответить Ссылка
+5 V #508818
показать весь комментарий21.10.2024 12:35 Ответить Ссылка
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Тож якщо хтось думає, що це легко - той дуже помиляється.
Бо, якщо ви не знаєте, їх демонтовали ще за совка з машин. За повною (на той час) безглуздістю. І тепер знов поставили, бо аби не гинув мирняк, військові готові хоч догори дригом, відбиваючи собі органи і знищуючи свій слух (бо кулемет в кабіні - то ще гірше, ніж двигун над головою, за метр), хоч з чогось по шахедам стріляти.