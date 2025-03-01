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Час подумати про створення коаліції за справедливий мир в Україні, - Павел

Павел закликав створити коаліцію за справедливий мир в Україні

Президент Чехії Петр Павел закликав створити коаліції, що прагнула б справедливого миру в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз час подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні.

"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохотить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", - наголосив він.

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Павел закликав створити коаліцію за справедливий мир в Україні

Автор: 

Чехія (1607) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+10
а потім ЄвроНато. Без Омериги з Тампонами і реднеками
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01.03.2025 23:57
+10
Час подумати про створення единой евррпейськой армії, тим паче що Трамп збирається виводити війська з Европи - ось з Греції вже виводить . Колись з Сирії вивели американців - віддали тоді хутину Сирію , із Афгану вивели - віддали талібам.
Європа має зробити свою армію на базі ЗСУ - такого досвіду війни зараз нема ні у кого крім ЗСУ
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02.03.2025 00:02
+9
Давно пора, а ще створити об'єднані ядерні сили захисту Європи на основі Великобританії та Франції.
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01.03.2025 23:58
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а потім ЄвроНато. Без Омериги з Тампонами і реднеками
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01.03.2025 23:57 Відповісти
Давно пора, а ще створити об'єднані ядерні сили захисту Європи на основі Великобританії та Франції.
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01.03.2025 23:58 Відповісти
Гуртом кацапів і їх союзників легше бити.
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01.03.2025 23:59 Відповісти
Нехай почнуть з малого, створять об'єднану армію ЄС, і нехай почнуть витрачати нормально на свою безпеку.
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02.03.2025 00:00 Відповісти
Навіщо? Їм ніхто не загрожує.
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02.03.2025 00:12 Відповісти
Це до першого мільйона "іхтамнєт"-танків з Китаю з бурятіной всередині на кордоні Білорусі та Польщі. І ще скажи що це неможливий сценарій.
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02.03.2025 00:48 Відповісти
де ви такі дятли беретесь? Асфальт, бітум, електрика від кацапів та пюрера, розмінування напрямків вторгнення та основне: Жодного повідомлення громадянам України, що це вони будуть шашликами, бо ще чліни необрізані повтікають від свого півтораметрового Кон Че Ного вдупломата...
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02.03.2025 00:16 Відповісти
Правий на всі сто.
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02.03.2025 00:00 Відповісти
Час подумати про створення единой евррпейськой армії, тим паче що Трамп збирається виводити війська з Европи - ось з Греції вже виводить . Колись з Сирії вивели американців - віддали тоді хутину Сирію , із Афгану вивели - віддали талібам.
Європа має зробити свою армію на базі ЗСУ - такого досвіду війни зараз нема ні у кого крім ЗСУ
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02.03.2025 00:02 Відповісти
Ми не програли досі тільки із за того що у орків ще більший бардак в армії чим у нас. Ми дуже далекі від стандартів НАТО, по розрахункам боєздатності підрозділів недотягуємо навіть до уставних совкових норм. Так, є окремі підрозділи рівнем боєздатності вищі чим загальна більшість, молодці. Але це окремі поодинокі підрозділи. Сержантські школи і ті півторамісячні курси що є зараз взагалі не задовільняють кількість потреб сержантської ланки. В НАТО усе тримається саме на сержантах. Можу ще довго продовжувати, не буду. Так, тримаємось як можемо, на патріотизмі і відчутті правди, на солдатах на нулі віком 50+. Це не від гарного життя. Будувати по такій моделі армію Європи... як би сказати пом'якше, ну це не правильно.
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02.03.2025 00:25 Відповісти
Ваші методички, кацапюра, далекі від реалій сьогодення. Пнх
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02.03.2025 07:00 Відповісти
В лавах ЗСУ з початку повномаштабки, поранення, мєдальки, гарний рахунок знищеної оркоти. От таку людину ти послав. Сподіваюсь хоч не з дивану?
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02.03.2025 08:38 Відповісти
Я мала на увазі що ЗСУ буде більшою частиною спільної европейськоі арміі. А принципи формування мають закладати професійні військові з досвідом війн в Україні, Сирії, Афганістані.
‼️І ЩЕ - обовʼязкове знання англійської усім військовим України . Зараз можно навчатись онлайн. Але здача екзаменів кожен рік.
ось дивиться як « шпрехають» індуси на английський - вони з цім народжуються
‼️ще потрібно швидко закласти спільні европейські військові інстититути для навчання молоді .

якщо Европа не згрупується , світом будуть правити не европейські раси , а европейців знищать .
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02.03.2025 10:19 Відповісти
Дай Боже!
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02.03.2025 00:06 Відповісти
Миру в Європі без поразки азіатського ***** в Україні не буде. А що ж буде? Постійний загроза нападу, страх і як наслідок постійна підготовка до масштабної війни на континенті.
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02.03.2025 00:09 Відповісти
Все це вода.Тони води.Ви подивіться,яку техніку Європа використовує.Черги за F-35 стоять.
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02.03.2025 00:10 Відповісти
до речі Маск каже що F35 занадто дорогий і ні в чому не має значної переваги
Jack of all trades master of none
пентагон будуть переорієнтувати на балістику та хайперсонік
і рої дронів керованих штучним інтелектом
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02.03.2025 01:28 Відповісти
А те що можуть створити,то це в майбутньому.через багато років.
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02.03.2025 00:11 Відповісти
А це вже фінальна пропозиція, чи будуть ще?
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02.03.2025 00:14 Відповісти
Ви тільки визначтесь що таке "справедливий мир".
Бо Зельц з ним вже рік носиться, а ніхто досі не знає що це таке.
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02.03.2025 00:23 Відповісти
Бот негодує?
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02.03.2025 00:35 Відповісти
Свиня хрюкає?
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02.03.2025 00:52 Відповісти
То канешно зашибісь.. шо вони кажуть.. Але наші пращури(розбійники, рікітьори)Козаки, знали свою мову.. й написали листа тому султану.. бо маруся кацапська попросила, що зайдемо(курська область.. держимо).. так от зневажливо ми ставимся до всіх.. кому не цікаво.. єршик, бачок.. таганрог. Харе вибачаться.

До чого.. МИ спроможні.. зараз не до всіх доходить. Маріуполь переселенці.. гарно 6.500 на лице.. Жодного донату.. Я з Черкащини.. але захищаю..Ваші поля .. свої засіювати вже міркую..ЯК.. А вам ні гугу виплати.. А мені податки і великий хер.. купа бумажок.. Дякую.

Але не здаюсь.. завжди були чмоні. Тримаємося.
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02.03.2025 00:25 Відповісти
От зараз цей сивий чоловік досвиститься, що лідор із сталевими яйцязвивинами пожаліється коханому дЄрьмаку та зашлють до Чехії прохфесійну профуру-дупломатшу Верещучку чи на тупий кінець Мосійсучку... Вірно ж клінічні?
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02.03.2025 00:30 Відповісти
Петро Павел перший в Європі усвідомив нову реальність - без США
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02.03.2025 07:27 Відповісти
Усвідомлення реальності без США починається з ядерної програми.
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02.03.2025 10:21 Відповісти
Павел хороший руководитель государства и умный политик, возглавить такую коалицию ему было бы в самый раз, только делать это нужно побыстрее, слишком медленно Европа разворачивается!
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02.03.2025 08:15 Відповісти
Шо такоє справедливий мір? Зранку ніби було суверенітет, кордони і репарації. А тепер пластилін, уяви собі так, як зроблять голові дискурсмонгери.
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02.03.2025 10:20 Відповісти
 
 