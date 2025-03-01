Час подумати про створення коаліції за справедливий мир в Україні, - Павел

Президент Чехії Петр Павел закликав створити коаліції, що прагнула б справедливого миру в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз час подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні.

"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохотить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", - наголосив він.

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