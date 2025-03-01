Час подумати про створення коаліції за справедливий мир в Україні, - Павел
Президент Чехії Петр Павел закликав створити коаліції, що прагнула б справедливого миру в Україні.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз час подумати про створення широкої коаліції, яка б прагнула справедливого миру в Україні.
"Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохотить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ повинен протистояти злу", - наголосив він.
Топ коментарі
+10 Любо Неожиданнов
показати весь коментар01.03.2025 23:57
+10 Sophia-Maria Duglass #550966
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+9 Volar
показати весь коментар01.03.2025 23:58
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Європа має зробити свою армію на базі ЗСУ - такого досвіду війни зараз нема ні у кого крім ЗСУ
‼️І ЩЕ - обовʼязкове знання англійської усім військовим України . Зараз можно навчатись онлайн. Але здача екзаменів кожен рік.
ось дивиться як « шпрехають» індуси на английський - вони з цім народжуються
‼️ще потрібно швидко закласти спільні европейські військові інстититути для навчання молоді .
якщо Европа не згрупується , світом будуть правити не европейські раси , а европейців знищать .
Jack of all trades master of none
пентагон будуть переорієнтувати на балістику та хайперсонік
і рої дронів керованих штучним інтелектом
Бо Зельц з ним вже рік носиться, а ніхто досі не знає що це таке.
До чого.. МИ спроможні.. зараз не до всіх доходить. Маріуполь переселенці.. гарно 6.500 на лице.. Жодного донату.. Я з Черкащини.. але захищаю..Ваші поля .. свої засіювати вже міркую..ЯК.. А вам ні гугу виплати.. А мені податки і великий хер.. купа бумажок.. Дякую.
Але не здаюсь.. завжди були чмоні. Тримаємося.
яйцязвивинами пожаліється коханому дЄрьмаку та зашлють до Чехії прохфесійну профуру-дупломатшу Верещучку чи на тупий кінець Мосійсучку... Вірно ж клінічні?