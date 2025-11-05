УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9240 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Чехії Парламентські вибори в Чехії
6 178 45

Новий уряд Чехії планує скасувати військову допомогу Україні, - Politico

Уряд Бабіша у Чехії: як зміниться військова допомога Україні

Чехія, яка досі була однією з найвідданіших союзниць України, може зменшити свою підтримку Києву під керівництвом нового уряду, який формує ймовірний прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

Про це в інтерв’ю Politico заявив ультраправий політик Філіп Турек, передає Цензор.НЕТ.

Чехія згодна надавати гуманітарну, а не військову допомогу

Турек з великою ймовірністю стане новим міністром закордонних справ Чехії.

За його словами, новий уряд дотримуватиметься зобов’язань Чехії перед НАТО та відстоюватиме міжнародне право.

"Але він надасть пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з національного бюджету, до гуманітарної підтримки та зосереджуючись на потребах безпеки Чехії", - заявив Турек.

Читайте також: Будапешт формує антиукраїнський альянс у ЄС, залучаючи Словаччину та Чехію, - Politico 

Новий уряд хоче "уникнути ескалації"

Щодо позиції Чехії щодо Росії, політик заявив, що жодних негайних змін не планується, але "ширший фокус на суверенітеті та невтручанні передбачає обережний підхід, заснований на інтересах".

За словами Турека, пріоритетом уряду Бабіша буде "уникнення ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність Чехії".

  • Politico додає, що заява Турека нагадує позицію, яку відстоює уряд Угорщини, де вже заявили, що бачать в Празі потенційно нового союзника у підриві європейської підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Павел доручив Бабішу сформувати новий уряд Чехії

Парламентські вибори в Чехії

Раніше повідомлялося, що у жовтні на парламентських виборах у Чехії перемогла партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Також раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

допомога (9146) Чехія (1830) допомога і підтримка (1233) Бабіш Андрій (79)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
А ви чого очикували відл поца який є фігурантом двох карних справ зі щахрайства та який у 1980-х роках був штатним агентом чеської служби безпеки під кодовим ім'ям "Буреш" та співпрацював із радянським КДБ? Марціпанів та зброю?
показати весь коментар
05.11.2025 17:13 Відповісти
+17
Що з цим світом не так?
показати весь коментар
05.11.2025 17:11 Відповісти
+11
У )(уйла ще один орбан з'явився всередині НАТО і ЕС. Ось тобі і НАТО і європейські цінності які ******* нафтодолари )(уйла. Ще пару років таких виборів і у рашистів буде вся Європа на підтанцьовках яка буде зустрічати рашистські танки з квітами і лозунггами "лишьбинєбілавайни"
показати весь коментар
05.11.2025 17:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ультраправі рулять. Сцуки.
показати весь коментар
05.11.2025 17:08 Відповісти
Цей якраз не ультраправий...
показати весь коментар
05.11.2025 17:10 Відповісти
"Про це в інтерв'ю https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/epp-vs-epp/ Politico заявив ультраправий політик Філіп Турек " Джерело: https://censor.net/ua/n3583461

Цензор каже шо ультраправий...
показати весь коментар
05.11.2025 17:14 Відповісти
Та що ви таке кажете?! Чи може бути ультраправим ця привітна весела людина?
показати весь коментар
05.11.2025 17:23 Відповісти
Так ультраправі це і є фашисти-комуністи. Не можуть же вони назватися партією фашистів. А от фашизм в усіх його проявах вони підтримують і пропагують.
показати весь коментар
05.11.2025 17:26 Відповісти
Дайте вгадаю, у вас військове звання капітан?
показати весь коментар
05.11.2025 17:28 Відповісти
Я маю на увазі Бабіша, він впопуліст-корупціонер...
показати весь коментар
05.11.2025 17:30 Відповісти
Чехія це європейський ВПК ще з середньовіччя.
Найбільший замовник зброї в Європі на сьогодні це Україна.
Не думаю, що чешським зброярам сподобається позиція цього бабича

.
показати весь коментар
05.11.2025 19:00 Відповісти
Орбан грозився шо перетягне Бабіша на свою сторону
показати весь коментар
05.11.2025 17:09 Відповісти
Може бабіш просто зникне без вісті за певну суму у крипті?
показати весь коментар
05.11.2025 17:10 Відповісти
Що з цим світом не так?
показати весь коментар
05.11.2025 17:11 Відповісти
Все так. Основна причина зростання популяності ультраправих - швидка ісламізація Європи. Простим місцевим жителям це зовсім не до вподоби. Догралися демократи...
показати весь коментар
05.11.2025 17:45 Відповісти
а українці яким боком до муслімів ?
розумні поляки свого часу прикривались українськими мігрантами щоб не пускати в Польщу мусульман
показати весь коментар
05.11.2025 19:02 Відповісти
Та не тільки Європи. Он вже Нью-Йорк обзавівся мером мусліма.
показати весь коментар
06.11.2025 05:39 Відповісти
этот безумный, безумный, безумный мир. мы катимся к третьей мировой войне и посмотрев на то что происходит так и хочется сказать, да и буй с этим миром и этой цивилизацией, несите следующую.
показати весь коментар
05.11.2025 18:12 Відповісти
Поки що нового уряду нема і Бабіш - не прем'єр.
показати весь коментар
05.11.2025 17:12 Відповісти
Вони будуть зосереджуватися на власній обороні? кнедлями кидатися?
...шоб взяти Прагу, кацапам і "трьох днів" не треба буде, трьох годин вистачить.
показати весь коментар
05.11.2025 17:13 Відповісти
Не буде ніякої оборони Чехії цей агент Сосії робити. Навпаки воно буде роззброювати і Чехію і Європу під популістичними лозунгами що це заради безпеки своєї країни, як це робить Орбан. Ці кремлівські гниди вже створюють коаліцію антинатівську і нарощуватимуть співробітництво з московським режимом... Ради миру авжеж... як це вони ******* казати
показати весь коментар
05.11.2025 17:24 Відповісти
А ви чого очикували відл поца який є фігурантом двох карних справ зі щахрайства та який у 1980-х роках був штатним агентом чеської служби безпеки під кодовим ім'ям "Буреш" та співпрацював із радянським КДБ? Марціпанів та зброю?
показати весь коментар
05.11.2025 17:13 Відповісти
У нього і пика, як у пітєрского вона у законі Антібіотіка.
показати весь коментар
05.11.2025 17:21 Відповісти
Ще й комунякою з 1980 р., ще й сина переховував від слідства в окупованому Криму, корисно почитати про нього в Вікіпедії. Сумно, що в багатьох європейських країнах повилазило проросійське гімно...
показати весь коментар
05.11.2025 19:20 Відповісти
У )(уйла ще один орбан з'явився всередині НАТО і ЕС. Ось тобі і НАТО і європейські цінності які ******* нафтодолари )(уйла. Ще пару років таких виборів і у рашистів буде вся Європа на підтанцьовках яка буде зустрічати рашистські танки з квітами і лозунггами "лишьбинєбілавайни"
показати весь коментар
05.11.2025 17:19 Відповісти
Не всі в таке вірять. Деякі недалекоглядні дописувачі не вважають цих ультраправих популістів якоюсь загрозою для Європи. Щойно з таким Yriem на цю тему сперечалась.
показати весь коментар
05.11.2025 17:26 Відповісти
При чет нормальные ультраправые и кгбшная помойка совковая?
показати весь коментар
05.11.2025 19:45 Відповісти
За те, щоби той бабіш забув про Мюнхенську угоду 38-го року йому заплатив пуйло, чи він про то ніколи не чув?
показати весь коментар
05.11.2025 17:25 Відповісти
теперь Чехи *********, ок, мы пример показали, остальные поддержали
показати весь коментар
05.11.2025 17:26 Відповісти
Там ще є питання, чи стане Бабіш Прем'єр-міністром. Бо за ним іде кримінальна справа по грошах ЄС, і Президент Павел може не погодитись з його кандидатурою.
показати весь коментар
05.11.2025 17:28 Відповісти
О, новий чешський ***** ще додався...
показати весь коментар
05.11.2025 17:31 Відповісти
Кацапи вкидають величезні гроші, щоб привести своїх кандидатів в усіх країнах, які межують з Україною.
показати весь коментар
05.11.2025 17:36 Відповісти
Тоже заметил эту тенденцию за последние годы
показати весь коментар
05.11.2025 19:44 Відповісти
Лице це дзеркало душі
показати весь коментар
05.11.2025 17:48 Відповісти
Як не дивно , та гаплогрупно, серед всих слов`ян, ми з чехами найбiльше спорiдненi (через мiграцiю мурдасiв на захiд) . Мурдаси це помiсь кiмерiйцiв(колишнi кiмерiйськi раби з Криму) з аборигенами поволжя. плоди асимiляцii цих колишнiх кiмерiйцiв - слов`яни, алемани, гали=французи, кельти, iталiйцi ... Не дарма украiнцiв вiдносять, по мовi, до середземно-морськоi мовноi групи... Але ж бо, чехи зкурвились, як i тi мурдаси(утiги) , котрi пiшли на Оку, та з ляхове, пiд командуванням iх ватажка Вятко, монголоiдiв, мiсцевих аборигенiв прийняли участь в етногенезi кацапiв-вятичiв.
показати весь коментар
05.11.2025 17:55 Відповісти
Орбан хуже. Он идеолог. А эти двое Фицо и Бабиш - барыги.
показати весь коментар
05.11.2025 18:06 Відповісти
Чеський ******. На морду подивитися і усе одразу стає зрозумілим
показати весь коментар
05.11.2025 18:55 Відповісти
Друзі.пропоную глянути на це дещо глибше.Звичайно,чуваки типу Орбана,Бабіша.Фіци тощо...бариги і можливо корумповані агенти Рашки але ж вони ОБРАНІ рядовими чехо-словаками,мадяринами і т.п.! Тобто,сталися зміни у ставленні до нас серед рядових чехословаків,мадяр тощо. Чехія і Словаччина раніше дуже активно нас підтримували,що ж сталося в головах чехословаків зараз? Можливо,вони роздивилися "наших знедолених біженців",зрозуміли хто вони такі і це стало серйозним розчаруванням в Україні і збайдужінням до боротьби країни,громадяни якої ТАКІ??? Та нащо далеко йти,тут на форумі до 70% публіки,яка в нормальних країнах або була б поставлена до стінки або пішла б на довгі роки на каторгу...
показати весь коментар
05.11.2025 18:56 Відповісти
Вони робоча сила і репродуктивний матеріал. Стосовно чоловіків вже була заява якогось з чиновників, що вони не хочуть, щоб вони приїжджали після відкриття кордонів.
Жінки народять чеха від місцевого, а не українця, тому негативу тут немає, скоріше позитив на фоні промивання мізків феміністками місцевим жінкиням.
показати весь коментар
05.11.2025 19:35 Відповісти
нажаль Чехію втрачено, кацапські агенти пришли до влади
показати весь коментар
05.11.2025 19:04 Відповісти
Бабіш? Чехи та чешки,це ж було вже.
показати весь коментар
05.11.2025 19:31 Відповісти
Бабіш висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському і запевнив, що приватні оборонні компанії зможуть далі постачати продукцію до Києва.
показати весь коментар
05.11.2025 19:35 Відповісти
Мандат із низкою умов

"Президент Республіки очікує, що Андрей Бабіш представить уряд, який жодним чином не послабить принципи нашої демократичної держави, втілені в Конституції Чеської Республіки. Президент неодноразово згадував ці принципи у своїх промовах", - так в офіційному пресрелізі, оприлюдненому Празьким Градом (канцелярією президента Чехії), описується зустріч Петра Павела з кандидатом на посаду прем'єра.

Так, з одного боку, Андрей Бабіш отримав мандат на формування коаліції саме з SPD та популістською партією "Автомобілісти за себе". Про це не сказано у пресрелізі, проте Бабіш стверджує, що доповів президенту, що вже має коаліцію на 198 мандатів - саме стільки, скільки мають разом його партія ANO, SPD та "Автомобілісти".

З іншого - мандат на формування уряду не дає гарантій, що президент внесе саме такий уряд на голосування парламенту.

Більш того, президент Павел вже озвучує декілька умов такого подання.

Перш за все, як було зазначено, нова коаліція та новий уряд не мають ставити під сумнів членство Чехії ані в ЄС, ані в НАТО. Тож про ініціативу SPD провести загальнонаціональний референдум на ці теми доведеться забути.

Друге - збереження підтримки України та неприйнятність зміни політики щодо РФ. Про це президент Чехії неодноразово робив заяви.

"Росія витратила величезні кошти на озброєння не лише за останній рік, тож ми повинні враховувати, що вона не готується до мирного майбутнього - швидше навпаки. Тому ми повинні бути достатньо сильними у військовому плані разом з нашими союзниками, щоб вчасно стримати Росію та будь-якого іншого потенційного агресора від їхніх намірів", - заявив президент у своїй нещодавній промові на честь святкування Дня незалежності 28 жовтня.

Ще одна умова Павела - відповідність всіх міністрів принципам доброчесності. "Президент готовий провести переговори з кандидатами від політичних партій на посади членів уряду та детально обговорити їхні пріоритети та позиції", - йдеться у пресрелізі.

Ця вимога вже може стати непростим випробуванням для нової коаліції, про що мова піде далі.
показати весь коментар
05.11.2025 19:40 Відповісти
Патужна, очередной кгбшный холуй кремля пришел ко власти? Иинтересно, почему они пришли ко власти почти во всех правительствах соседних с нашей страной? Совпадение?
показати весь коментар
05.11.2025 19:43 Відповісти
Йолопе, у 1938 році такій ж популісти Чемберлен та Деладье вже віддавали перевагу "дипломатичним зусиллям". Тільки Чехословаччини після цього не залищилося...
показати весь коментар
05.11.2025 19:46 Відповісти
Був в чехії у травні червні цього року, що сказати по рилу чехів бачиі що їм не мед, малий бізнес закривається, порції у ресторанах стали меньшими а пиво тепер скрізь 0,4 замість півлітри раніше, і це *******, ніхто не посміхається, єдине купив собі пістоля чізету за 50 ойро на базарі без патронів, тому і голосують за усяку наволоч... а так усім похер на Україну, ніхто не вірить, що ***** нападе.
показати весь коментар
05.11.2025 20:55 Відповісти
Все в них вийде) знову будуть в союзі з ссср
показати весь коментар
06.11.2025 21:35 Відповісти
 
 