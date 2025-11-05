Новий уряд Чехії планує скасувати військову допомогу Україні, - Politico
Чехія, яка досі була однією з найвідданіших союзниць України, може зменшити свою підтримку Києву під керівництвом нового уряду, який формує ймовірний прем'єр-міністр Андрій Бабіш.
Про це в інтерв’ю Politico заявив ультраправий політик Філіп Турек, передає Цензор.НЕТ.
Чехія згодна надавати гуманітарну, а не військову допомогу
Турек з великою ймовірністю стане новим міністром закордонних справ Чехії.
За його словами, новий уряд дотримуватиметься зобов’язань Чехії перед НАТО та відстоюватиме міжнародне право.
"Але він надасть пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з національного бюджету, до гуманітарної підтримки та зосереджуючись на потребах безпеки Чехії", - заявив Турек.
Новий уряд хоче "уникнути ескалації"
Щодо позиції Чехії щодо Росії, політик заявив, що жодних негайних змін не планується, але "ширший фокус на суверенітеті та невтручанні передбачає обережний підхід, заснований на інтересах".
За словами Турека, пріоритетом уряду Бабіша буде "уникнення ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність Чехії".
- Politico додає, що заява Турека нагадує позицію, яку відстоює уряд Угорщини, де вже заявили, що бачать в Празі потенційно нового союзника у підриві європейської підтримки України.
Парламентські вибори в Чехії
Раніше повідомлялося, що у жовтні на парламентських виборах у Чехії перемогла партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.
Також раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.
Цензор каже шо ультраправий...
Найбільший замовник зброї в Європі на сьогодні це Україна.
Не думаю, що чешським зброярам сподобається позиція цього бабича
"Президент Республіки очікує, що Андрей Бабіш представить уряд, який жодним чином не послабить принципи нашої демократичної держави, втілені в Конституції Чеської Республіки. Президент неодноразово згадував ці принципи у своїх промовах", - так в офіційному пресрелізі, оприлюдненому Празьким Градом (канцелярією президента Чехії), описується зустріч Петра Павела з кандидатом на посаду прем'єра.
Так, з одного боку, Андрей Бабіш отримав мандат на формування коаліції саме з SPD та популістською партією "Автомобілісти за себе". Про це не сказано у пресрелізі, проте Бабіш стверджує, що доповів президенту, що вже має коаліцію на 198 мандатів - саме стільки, скільки мають разом його партія ANO, SPD та "Автомобілісти".
З іншого - мандат на формування уряду не дає гарантій, що президент внесе саме такий уряд на голосування парламенту.
Більш того, президент Павел вже озвучує декілька умов такого подання.
Перш за все, як було зазначено, нова коаліція та новий уряд не мають ставити під сумнів членство Чехії ані в ЄС, ані в НАТО. Тож про ініціативу SPD провести загальнонаціональний референдум на ці теми доведеться забути.
Друге - збереження підтримки України та неприйнятність зміни політики щодо РФ. Про це президент Чехії неодноразово робив заяви.
"Росія витратила величезні кошти на озброєння не лише за останній рік, тож ми повинні враховувати, що вона не готується до мирного майбутнього - швидше навпаки. Тому ми повинні бути достатньо сильними у військовому плані разом з нашими союзниками, щоб вчасно стримати Росію та будь-якого іншого потенційного агресора від їхніх намірів", - заявив президент у своїй нещодавній промові на честь святкування Дня незалежності 28 жовтня.
Ще одна умова Павела - відповідність всіх міністрів принципам доброчесності. "Президент готовий провести переговори з кандидатами від політичних партій на посади членів уряду та детально обговорити їхні пріоритети та позиції", - йдеться у пресрелізі.
Ця вимога вже може стати непростим випробуванням для нової коаліції, про що мова піде далі.