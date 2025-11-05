Новий уряд Чехії планує скасувати військову допомогу Україні, - Politico

Чехія, яка досі була однією з найвідданіших союзниць України, може зменшити свою підтримку Києву під керівництвом нового уряду, який формує ймовірний прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

Про це в інтерв’ю Politico заявив ультраправий політик Філіп Турек, передає Цензор.НЕТ.

Чехія згодна надавати гуманітарну, а не військову допомогу

Турек з великою ймовірністю стане новим міністром закордонних справ Чехії.

За його словами, новий уряд дотримуватиметься зобов’язань Чехії перед НАТО та відстоюватиме міжнародне право.

"Але він надасть пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з національного бюджету, до гуманітарної підтримки та зосереджуючись на потребах безпеки Чехії", - заявив Турек.

Новий уряд хоче "уникнути ескалації"

Щодо позиції Чехії щодо Росії, політик заявив, що жодних негайних змін не планується, але "ширший фокус на суверенітеті та невтручанні передбачає обережний підхід, заснований на інтересах".

За словами Турека, пріоритетом уряду Бабіша буде "уникнення ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку або економічну стабільність Чехії".

Politico додає, що заява Турека нагадує позицію, яку відстоює уряд Угорщини, де вже заявили, що бачать в Празі потенційно нового союзника у підриві європейської підтримки України.

Парламентські вибори в Чехії

Раніше повідомлялося, що у жовтні на парламентських виборах у Чехії перемогла партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Також раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

