Павел доручив Бабішу сформувати новий уряд Чехії

Президент Чехії Петр Павел 27 жовтня доручив лідеру руху ANO Андрею Бабішу сформувати новий уряд.

Про це пише DW з посиланням на агентства AFP та Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Павел закликав Бабіша "представити склад уряду, який жодним чином не послаблює принципи нашої демократичної держави, закріплені в Конституції Чеської Республіки".

Читайте також: 55% чехів підтримують збільшення та збереження гуманітарної допомоги Україні, - опитування

Зазначається, що Бабіш вже розпочав переговори з ультраправою партією "Свобода і пряма демократія" (SPD) та правопопулістською партією "Автомобілісти за себе". Політик заявив, що має намір сформувати уряд до середини грудня.

Партії фіналізують спільну урядову програму, яка, як прогнозує Reuters, призведе до збільшення бюджетних витрат, зменшення військової підтримки України та більш рішучої опозиції міграційній і кліматичній політиці Європейського Союзу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Парламентські вибори в Чехії

Раніше повідомлялося, що у жовтні на парламентських виборах у Чехії перемогла партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Також раніше повідомлялося, що колишній прем'єр Чехії, лідер опозиційного руху ANO Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

Читайте також: Чехія продовжить програми допомоги Україні, але форма може змінитися