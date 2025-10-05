Павел привітав партію Бабіша з перемогою на парламентських виборах і заявив про готовність почати переговори про формування нового уряду

Президент Чехії Петр Павел привітав партію ANO Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах. Він також заявив про готовність розпочати переговори про формування нового уряду.

Про це Павел повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер Чехії зазначив, що висока явка на цьогорічних виборах чітко демонструє зацікавленість громадян у суспільному житті та свідчить про надзвичайну турботу людей щодо майбутнього нашої країни.

Він подякував усім та відзначив роботу членів дільничних виборчих комісій, органів влади та установ, які забезпечували проведення виборів і підрахунок голосів.

"Вітаю рух ANO 2011 із перемогою на виборах і всі політичні партії, які досягли успіху. Результати показують, що виборці однозначно підтвердили переважно прозахідний курс нашої країни",- заявив Павел.

Він додав, що 5 жовтня розпочне переговори щодо формування уряду з партіями, які здобули успіх на виборах і подолали необхідний бар’єр для проходження до Палати депутатів.

Парламентські вибори в Чехії

Раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії перемагає партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

