Павел привітав партію Бабіша з перемогою на парламентських виборах і заявив про готовність почати переговори про формування нового уряду
Президент Чехії Петр Павел привітав партію ANO Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах. Він також заявив про готовність розпочати переговори про формування нового уряду.
Про це Павел повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Лідер Чехії зазначив, що висока явка на цьогорічних виборах чітко демонструє зацікавленість громадян у суспільному житті та свідчить про надзвичайну турботу людей щодо майбутнього нашої країни.
Він подякував усім та відзначив роботу членів дільничних виборчих комісій, органів влади та установ, які забезпечували проведення виборів і підрахунок голосів.
"Вітаю рух ANO 2011 із перемогою на виборах і всі політичні партії, які досягли успіху. Результати показують, що виборці однозначно підтвердили переважно прозахідний курс нашої країни",- заявив Павел.
Він додав, що 5 жовтня розпочне переговори щодо формування уряду з партіями, які здобули успіх на виборах і подолали необхідний бар’єр для проходження до Палати депутатів.
Парламентські вибори в Чехії
Раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії перемагає партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль