Новости Парламентские выборы в Чехии
3 866 12

Павел поздравил партию Бабиша с победой на парламентских выборах и заявил о готовности начать переговоры о формировании нового правительства

Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел поздравил партию ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах. Он также заявил о готовности начать переговоры о формировании нового правительства.

Об этом Павел сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер Чехии отметил, что высокая явка на нынешних выборах четко демонстрирует заинтересованность граждан в общественной жизни и свидетельствует о чрезвычайной заботе людей о будущем нашей страны.

Он поблагодарил всех и отметил работу членов участковых избирательных комиссий, органов власти и учреждений, которые обеспечивали проведение выборов и подсчет голосов.

"Поздравляю движение ANO 2011 с победой на выборах и все политические партии, которые достигли успеха. Результаты показывают, что избиратели однозначно подтвердили преимущественно прозападный курс нашей страны",- заявил Павел.

Он добавил, что 5 октября начнет переговоры по формированию правительства с партиями, которые добились успеха на выборах и преодолели необходимый барьер для прохождения в Палату депутатов.

Читайте также: Парламентские выборы в Чехии: побеждает партия бывшего премьера Бабиша

Парламентские выборы в Чехии

Ранее сообщалось, что по результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Читайте также: Украина не готова к вступлению в ЕС, сначала нужно закончить войну, - экс-премьер Чехии Бабиш

Автор: 

выборы (24810) Чехия (1805) Павел Петр (157)
Топ комментарии
+9
Чому мають десь Україну підтримувавти,якщо тут таке? Повно корупціонерів і проройдисвітів.Он Крупа,яку випустили і чоловік якої з доларами лежав.Де таке є?В тих країнах собі владу обирають ще й,а не Україні.Виборці в тих країнах скажуть,підтримувати тих,хто ва доларах лежить?Ви чули за псевдо волонтенрів,які людей на мільйон чи більше доларів кинули і живуть життя? Та ***,тут інвалід Гусаков на сотні тисяч доларів надурив.А розро***ють законопроекти про шаги.І це тільки кілька епізодів.Можна цілі великі томи про корупцію написати.
05.10.2025 03:05 Ответить
+8
Етнічний япошка-ультраправий популіст в Чехії. Оце дожилися. Реально ми живемо в часи суцільного абсурду.
05.10.2025 02:56 Ответить
+3
Він обкурився ? проросійські популісти перемогли, який в сраку однозначний прозахідний курс ?

До клубу виродків (там зараз угорщина і словаччина), тепер чекаємо і чехію...
05.10.2025 04:11 Ответить
В парламенті Чехії - 200 місць. Для формування уряду - потрібно 101.
Результати виборів з місцями (мандатами):
Коаліція Бабіша:
Партія ANO Бабіша отримала 34,7% голосів = 81 мандат;
Ультраправі популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури - 7,8% = 15 мандатів;
Разом - 96 місць.
Проукраїнські політичні сили:
Правоцентристський блок "Разом" чинного премʼєр-міністра Петера Фіали - 23,2% = 52 мандати;
Центристська партія STAN, ліберали, з результатом 11,2% = 22 місця;
Піратська партія (т.зв. "прогресисти") - 8,8% = 17 мандатів;
Ці троє перед виборами домовились про коаліцію; разом в них = 91 мандат.
*****
Євроскептики, (ті, що коливаються), т.зв "Автомобілісти-моторісти" - 6,8% =13 мандатів. (вони до України нейтральні). Їх лідер заявив, що схиляється до коаліції з Бабішем.
І питання по уряду саме в цих, до кого вони пристануть, в них золота акція. Хоча Президент Павел навідріз відмовився представляти в парламенті коаліцію і разом з ними уряд, до яких входитимуть ультраправі SPD чи ультраліві STACILO! (ці 5% не подолали). Так що автомобілісти зараз на роздоріжжі. І дуже вірогідно, що через позицію Павела уряд Петера Фіали буде діяти без парламентської коаліції.
05.10.2025 02:37 Ответить
Етнічний япошка-ультраправий популіст в Чехії. Оце дожилися. Реально ми живемо в часи суцільного абсурду.
05.10.2025 02:56 Ответить
Чому мають десь Україну підтримувавти,якщо тут таке? Повно корупціонерів і проройдисвітів.Он Крупа,яку випустили і чоловік якої з доларами лежав.Де таке є?В тих країнах собі владу обирають ще й,а не Україні.Виборці в тих країнах скажуть,підтримувати тих,хто ва доларах лежить?Ви чули за псевдо волонтенрів,які людей на мільйон чи більше доларів кинули і живуть життя? Та ***,тут інвалід Гусаков на сотні тисяч доларів надурив.А розро***ють законопроекти про шаги.І це тільки кілька епізодів.Можна цілі великі томи про корупцію написати.
05.10.2025 03:05 Ответить
Zeйло з міндічами , ермаками, шефірами, чернишовим , арахаміею, умеровим, резніковим …………… мародерять сотнями мільярдів , торгують з террористами нафтою , перекачуючи до Угорщіни , 7 мільярдів на рік сцуть всьому Світу в очі , заробляючи на війні
05.10.2025 07:33 Ответить
Він обкурився ? проросійські популісти перемогли, який в сраку однозначний прозахідний курс ?

До клубу виродків (там зараз угорщина і словаччина), тепер чекаємо і чехію...
05.10.2025 04:11 Ответить
Чекаємо перших заяв чергової пуйлової тітушки...
05.10.2025 06:17 Ответить
" ми адін народ", "РФ просто двігает граніци вперед" , "а какая разніца", " дагаварімся паасередіне" , " готуйтесь до травневих шашликів, не заважайте мені заробляти мільярди, я своїх вивіз, а ви не робіть мені паніку………"
05.10.2025 07:37 Ответить
Колись плєшивий образився, як завжди, що
з ним не дружить ніхто і сказав, що краще купить
всіх, ніж дружитиме.
Але тут ще й інше.
Молдова, Румунія змогли схопити за барки
проросійських виблюдків і доказати фінансування
з росії, а інші?
Всі знають, що в Європі вся опозиція забезпечується рашкою
Що за надприродна лінь доказати це ,
наказати і знищити?
Чи не влізли туди, де саме наказують і доказують
ці кацапські виродки?
Тому кацапів за походженням потрібно
гнати з Європи, не дивлячись на громадянство.
Ті, хто вчились в мацкві на дипкур"єрів, зараз двері в оон та єс
ногами відкривають.
Боротьба з наркотиками, торгівлею людьми та зброєю, порушення законів-
це їхні куратори та юристи
Як у нас в раді - копни лайно, як не росгромадянство, то родичі на
росії і мутершпрахе російська
Так і тут -копати і не перекопати, все засрали.
05.10.2025 07:57 Ответить
хреново... Павел теперь ни)(уя для Украины не сделает - Чехия - парламентская республика и если его партия не найдёт компромис с проевропейскими, то пясдец... 34,7% не знают, или забыли историю "пражской весны" 68го года... хорошо хоть молдоване )(уй в ж0пу вставили оркам... теперь слово за Майей и её партией по освобождению приднестровья
05.10.2025 08:38 Ответить
куйло мабуть теж привітав ...?
05.10.2025 09:31 Ответить
Нічого не зрозумів: де Бабіш, а де прозахідний курс? Це дві прямі які ніколи не сходяться.
05.10.2025 09:41 Ответить
 
 