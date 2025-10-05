Павел поздравил партию Бабиша с победой на парламентских выборах и заявил о готовности начать переговоры о формировании нового правительства
Президент Чехии Петр Павел поздравил партию ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах. Он также заявил о готовности начать переговоры о формировании нового правительства.
Об этом Павел сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Лидер Чехии отметил, что высокая явка на нынешних выборах четко демонстрирует заинтересованность граждан в общественной жизни и свидетельствует о чрезвычайной заботе людей о будущем нашей страны.
Он поблагодарил всех и отметил работу членов участковых избирательных комиссий, органов власти и учреждений, которые обеспечивали проведение выборов и подсчет голосов.
"Поздравляю движение ANO 2011 с победой на выборах и все политические партии, которые достигли успеха. Результаты показывают, что избиратели однозначно подтвердили преимущественно прозападный курс нашей страны",- заявил Павел.
Он добавил, что 5 октября начнет переговоры по формированию правительства с партиями, которые добились успеха на выборах и преодолели необходимый барьер для прохождения в Палату депутатов.
Парламентские выборы в Чехии
Ранее сообщалось, что по результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.
Результати виборів з місцями (мандатами):
Коаліція Бабіша:
Партія ANO Бабіша отримала 34,7% голосів = 81 мандат;
Ультраправі популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамури - 7,8% = 15 мандатів;
Разом - 96 місць.
Проукраїнські політичні сили:
Правоцентристський блок "Разом" чинного премʼєр-міністра Петера Фіали - 23,2% = 52 мандати;
Центристська партія STAN, ліберали, з результатом 11,2% = 22 місця;
Піратська партія (т.зв. "прогресисти") - 8,8% = 17 мандатів;
Ці троє перед виборами домовились про коаліцію; разом в них = 91 мандат.
*****
Євроскептики, (ті, що коливаються), т.зв "Автомобілісти-моторісти" - 6,8% =13 мандатів. (вони до України нейтральні). Їх лідер заявив, що схиляється до коаліції з Бабішем.
І питання по уряду саме в цих, до кого вони пристануть, в них золота акція. Хоча Президент Павел навідріз відмовився представляти в парламенті коаліцію і разом з ними уряд, до яких входитимуть ультраправі SPD чи ультраліві STACILO! (ці 5% не подолали). Так що автомобілісти зараз на роздоріжжі. І дуже вірогідно, що через позицію Павела уряд Петера Фіали буде діяти без парламентської коаліції.
До клубу виродків (там зараз угорщина і словаччина), тепер чекаємо і чехію...
з ним не дружить ніхто і сказав, що краще купить
всіх, ніж дружитиме.
Але тут ще й інше.
Молдова, Румунія змогли схопити за барки
проросійських виблюдків і доказати фінансування
з росії, а інші?
Всі знають, що в Європі вся опозиція забезпечується рашкою
Що за надприродна лінь доказати це ,
наказати і знищити?
Чи не влізли туди, де саме наказують і доказують
ці кацапські виродки?
Тому кацапів за походженням потрібно
гнати з Європи, не дивлячись на громадянство.
Ті, хто вчились в мацкві на дипкур"єрів, зараз двері в оон та єс
ногами відкривають.
Боротьба з наркотиками, торгівлею людьми та зброєю, порушення законів-
це їхні куратори та юристи
Як у нас в раді - копни лайно, як не росгромадянство, то родичі на
росії і мутершпрахе російська
Так і тут -копати і не перекопати, все засрали.