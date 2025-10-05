Павел поздравил партию Бабиша с победой на парламентских выборах и заявил о готовности начать переговоры о формировании нового правительства

Президент Чехии Петр Павел поздравил партию ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах. Он также заявил о готовности начать переговоры о формировании нового правительства.

Об этом Павел сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер Чехии отметил, что высокая явка на нынешних выборах четко демонстрирует заинтересованность граждан в общественной жизни и свидетельствует о чрезвычайной заботе людей о будущем нашей страны.

Он поблагодарил всех и отметил работу членов участковых избирательных комиссий, органов власти и учреждений, которые обеспечивали проведение выборов и подсчет голосов.

"Поздравляю движение ANO 2011 с победой на выборах и все политические партии, которые достигли успеха. Результаты показывают, что избиратели однозначно подтвердили преимущественно прозападный курс нашей страны",- заявил Павел.

Он добавил, что 5 октября начнет переговоры по формированию правительства с партиями, которые добились успеха на выборах и преодолели необходимый барьер для прохождения в Палату депутатов.

Парламентские выборы в Чехии

Ранее сообщалось, что по результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

