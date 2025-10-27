Чехія продовжить програми допомоги Україні, але форма може змінитися

Уряд Чехії, який буде сформований після парламентських виборів, продовжить свої програми підтримки України, але допомога може набути дещо іншої форми.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав представник уряду Чехії з питань відбудови України Томаш Копечний, інформує Цензор.НЕТ.

"Побачимо, як новий уряд домовиться. Але я відчуваю, що всі політичні сили, які пройшли до парламенту, розуміють важливість цієї діяльності для чеської економіки, і тому в певній формі її точно продовжать… Я не є песимістом і вважаю, що діяльність із підтримки України обов’язково матиме продовження… Можливо, це вже не буде безпосередньо посада "урядового уповноваженого", але координаційна роль має залишитися", - зазначив Копечний.

Фінансова допомога Україні

Він додав, що всі розуміють, що посада уповноваженого мала "додану вартість".

Уповноважений висловив думку, що новий уряд Чехії надасть ще більшу фінансову підтримку, наприклад, через Національний банк розвитку, який вже реалізує свої перші великомасштабні проєкти в Україні та отримав 200 мільйонів євро від Європейської комісії.

"Снарядна" ініціатива

Копечний зауважив, що в Європі лише 4-5 країн мають подібних спеціальних уповноважених на такому рівні, які здійснювали б координацію між міністерствами.

Він нагадав, що Чехія, зокрема, відігравала ключову координаційну функцію у "ініціативі щодо боєприпасів", до якої вже долучилися уже п’ятнадцять держав.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером політичного руху ANO, який переміг на парламентських виборах у Чехії, Андрієм Бабішем. Сторони домовилися про подальшу співпрацю.