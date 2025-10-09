Зеленський поговорив із переможцем виборів у Чехії Бабішем: домовились про обговорення подальшої співпраці

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером політичного руху ANO, який переміг на парламентських виборах у Чехії, Андрієм Бабішем.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Чехії за підтримку України та українців у складний час і наголосив на важливості стратегічного партнерства між країнами. Президент також привітав Бабіша з перемогою на виборах.

"Поінформував про нашу дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії. Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - зазначив Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ