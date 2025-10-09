Зеленський поговорив із переможцем виборів у Чехії Бабішем: домовились про обговорення подальшої співпраці
Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером політичного руху ANO, який переміг на парламентських виборах у Чехії, Андрієм Бабішем.
Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував Чехії за підтримку України та українців у складний час і наголосив на важливості стратегічного партнерства між країнами. Президент також привітав Бабіша з перемогою на виборах.
"Поінформував про нашу дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії. Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - зазначив Зеленський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
......... Мабуть, нагородить!
Студія "Картель-95" знімає фільм про війну - "Пригоди бравого вояка Швейка"!
Головну роль виконує... сам Володимир Санич....