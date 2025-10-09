УКР
Новини Співпраця України та Чехії
Зеленський поговорив із переможцем виборів у Чехії Бабішем: домовились про обговорення подальшої співпраці

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером політичного руху ANO, який переміг на парламентських виборах у Чехії, Андрієм Бабішем.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Чехії за підтримку України та українців у складний час і наголосив на важливості стратегічного партнерства між країнами. Президент також привітав Бабіша з перемогою на виборах.

"Поінформував про нашу дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії. Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - зазначив Зеленський.

Зеленський Володимир (25742) Чехія (1730) Бабіш Андрій (44)
Привітав і нагородив чи привітав і наголосив?
09.10.2025 15:30 Відповісти
У гундосику уточнить..
09.10.2025 15:32 Відповісти
"Не дамо жодної крони": Бабіш - про гроші на зброю для України з бюджету Чехії

......... Мабуть, нагородить!
09.10.2025 15:35 Відповісти
Подальша співпраця....
Студія "Картель-95" знімає фільм про війну - "Пригоди бравого вояка Швейка"!
Головну роль виконує... сам Володимир Санич....
09.10.2025 15:48 Відповісти
Не чіпайте Швейка..він розумнішмй) та й до Гашека нашему автору нєтлєнок - як до мацкви рачки.
09.10.2025 16:59 Відповісти
 
 