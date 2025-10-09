Зеленский поговорил с победителем выборов в Чехии Бабишем: договорились об обсуждении дальнейшего сотрудничества
Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером политического движения ANO, победившего на парламентских выборах в Чехии, Андреем Бабишем.
Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил Чехию за поддержку Украины и украинцев в сложное время и подчеркнул важность стратегического партнерства между странами. Президент также поздравил Бабиша с победой на выборах.
"Проинформировал о нашей дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии. Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", - отметил Зеленский.
