Зеленский поговорил с победителем выборов в Чехии Бабишем: договорились об обсуждении дальнейшего сотрудничества

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером политического движения ANO, победившего на парламентских выборах в Чехии, Андреем Бабишем.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Чехию за поддержку Украины и украинцев в сложное время и подчеркнул важность стратегического партнерства между странами. Президент также поздравил Бабиша с победой на выборах.

"Проинформировал о нашей дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии. Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", - отметил Зеленский.

