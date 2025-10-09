РУС
Новости Сотрудничество Украины и Чехии
449 5

Зеленский поговорил с победителем выборов в Чехии Бабишем: договорились об обсуждении дальнейшего сотрудничества

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером политического движения ANO, победившего на парламентских выборах в Чехии, Андреем Бабишем.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Чехию за поддержку Украины и украинцев в сложное время и подчеркнул важность стратегического партнерства между странами. Президент также поздравил Бабиша с победой на выборах.

"Проинформировал о нашей дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии. Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", - отметил Зеленский.

Зеленский Владимир (22185) Чехия (1813) Бабиш Андрей (41)
Привітав і нагородив чи привітав і наголосив?
показать весь комментарий
09.10.2025 15:30 Ответить
У гундосику уточнить..
показать весь комментарий
09.10.2025 15:32 Ответить
"Не дамо жодної крони": Бабіш - про гроші на зброю для України з бюджету Чехії

......... Мабуть, нагородить!
показать весь комментарий
09.10.2025 15:35 Ответить
Подальша співпраця....
Студія "Картель-95" знімає фільм про війну - "Пригоди бравого вояка Швейка"!
Головну роль виконує... сам Володимир Санич....
показать весь комментарий
09.10.2025 15:48 Ответить
Не чіпайте Швейка..він розумнішмй) та й до Гашека нашему автору нєтлєнок - як до мацкви рачки.
показать весь комментарий
09.10.2025 16:59 Ответить
 
 