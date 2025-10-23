55% чехів підтримують збільшення та збереження гуманітарної допомоги Україні, - опитування

Більшість громадян Чехії підтримують продовження надання Україні гуманітарної допомоги, тоді як їхнє ставлення до військової підтримки та допомоги біженцям залишається неоднозначним.

Про це свідчить опитування дослідницького інституту STEM, повідомляє Novinky.

Респондентів запитали, як, на їхню думку, новий уряд, який намагаються сформувати партії ANO, SPD та "Автомобілісти", повинен ставитися до подальшої підтримки України - збільшити, зберегти, зменшити або повністю припинити.

Понад 60% чехів виступають за збільшення або збереження поставок медичних і споживчих матеріалів для України. По 57% підтримують розвиток бізнес-відносин між країнами та посилення дипломатичного і економічного тиску на Росію. Збереження або збільшення гуманітарної допомоги очікують 55% опитаних.

Водночас лише 36% респондентів підтримують подальшу допомогу українським біженцям, тоді як 34% хочуть її скоротити, а 31% - припинити зовсім. Проти військової підтримки висловилися також більшість: 39% виступають за припинення підготовки українських військових, 41% - за припинення постачання боєприпасів, а 42% - військової техніки.

