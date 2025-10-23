55% чехов поддерживают увеличение и сохранение гуманитарной помощи Украине, - опрос

Большинство граждан Чехии поддерживают продолжение предоставления Украине гуманитарной помощи, тогда как их отношение к военной поддержке и помощи беженцам остается неоднозначным.

Об этом свидетельствует опрос исследовательского института STEM, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.

Респондентов спросили, как, по их мнению, новое правительство, которое пытаются сформировать партии ANO, SPD и "Автомобилисты", должно относиться к дальнейшей поддержке Украины - увеличить, сохранить, уменьшить или полностью прекратить.

Более 60% чехов выступают за увеличение или сохранение поставок медицинских и потребительских материалов для Украины. По 57% поддерживают развитие бизнес-отношений между странами и усиление дипломатического и экономического давления на Россию. Сохранение или увеличение гуманитарной помощи ожидают 55% опрошенных.

В то же время лишь 36% респондентов поддерживают дальнейшую помощь украинским беженцам, тогда как 34% хотят ее сократить, а 31% - прекратить совсем. Против военной поддержки высказались также большинство: 39% выступают за прекращение подготовки украинских военных, 41% - за прекращение поставок боеприпасов, а 42% - военной техники.

