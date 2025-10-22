Банки оцінили приріст кредитування бізнесу як найвищий за всю історію, – НБУ

Банки в Україні оптимістично налаштовані стосовно розвитку кредитування та планують і далі збільшувати кредитні портфелі й пом'якшувати кредитні стандарти з огляду на загострення конкуренції.

Про це свідчать результати опитування Національного банку України про умови банківського кредитування за третій квартал.

Як повідомляється, банки очікують на зростання кредитів бізнесу – баланс відповідей став найвищим за всю історію спостережень із 2015 року.

Попит на кредити корпорацій протягом третього кварталу дещо підвищився, і респонденти прогнозують його зростання в наступному кварталі на всі види кредитів бізнесу, крім валютних.

Попит населення на кредити також зріс, і банки очікують на подальше його зростання.

Боргове навантаження бізнесу, на думку респондентів, незмінно помірне, а закредитованість домогосподарств – низька.

Кредитні стандарти для бізнесу протягом третього кварталу пом'якшувалися, переважно великими банками для довгострокових позик і кредитів великим підприємствам. Банки планують дещо послабити стандарти й у наступному кварталі, передусім для малого та середнього підприємництва та короткострокових позик.

Кредитні стандарти для споживчих позик також пом'якшено, водночас для іпотеки вони не змінилися.

Надалі банки очікують пом'якшення стандартів і для споживчих кредитів, і для іпотеки.

Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу загалом збільшився, для кредитів домогосподарствам – підвищився для іпотеки, однак майже не змінився для споживчих позик.

Згідно з оцінками банків, протягом кварталу збільшилися операційний та кредитний ризики, натомість вперше з початку 2021 року зафіксовано послаблення валютного ризику.

У наступному кварталі респонденти очікують на зростання операційного та кредитного ризиків, а також на певне посилення валютного ризику, водночас ризик ліквідності зменшиться.

Раніше повідомлялося, що Індекс ділових очікувань українського бізнесу в третьому кварталі знизився до 102,5%, порівняно із 103,1% у другому кварталі 2025 року. Зокрема, дещо погіршилися інфляційні й курсові очікування бізнесу.

Перед тим повідомлялося, що бізнес в Україні стикається зі зростаючою довгостроковою невизначеністю, попри покращення коротко- та середньострокових очікувань і помірне прискорення відновлення. Основними перешкодами для бізнесу залишаються нестача робочої сили, ризики безпеки та зростання цін.