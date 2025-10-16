Бізнес погіршив прогнози щодо інфляції та курсу гривні, – опитування НБУ

Індекс ділових очікувань українського бізнесу (ІДО) у третьому кварталі знизився до 102,5%, порівняно із 103,1% у другому кварталі 2025 року.

Зокрема, дещо погіршилися інфляційні й курсові очікування бізнесу, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, у третьому кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,4% порівняно з 10,9% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15%, збільшилася до 22% з 15%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 79,8% респондентів. П’ятий квартал поспіль спостерігалось посилення очікувань щодо зростання цін на світових ринках.

Крім того, курсові очікування бізнесу знизилися до 44,11 грн/$ з 43,84 грн/$ у попередньому кварталі. 60,2% респондентів очікували обмінний курс понад 43.50 грн/$. США, 38,6% респондентів – у межах 40,51 - 43,50 грн/$.

Водночас бізнес і надалі очікував на збільшення обсягу виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, проте баланс відповідей у третьому кварталі знизився до 6,1%, порівняно із 9,2% у другому кварталі. Збільшення обсягу виробництва очікували респонденти з 12 областей.

При цьому поточний фінансово-економічний стан власних підприємств бізнес оцінює негативно: баланс відповідей становив "мінус" 4,5% порівняно з "мінус" 5,3% у другому кварталі.

Проте більшість підприємців все ще сподіваються на його покращення у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 1,7% (у другому кварталі 2025 року – 2,4%).

Зокрема, учасники опитування очікували на збільшення обсягів реалізації продукції в наступні 12 місяців швидшими темпами, зокрема на зовнішньому ринку: баланси відповідей ‒ 11% і 16,1% (у другому кварталі – 10,5% та 9,4% відповідно).

Водночас більше половини підприємців очікують зменшення кількості працівників у наступні 12 місяців: баланс відповідей не змінився порівняно з другим кварталом – "мінус" 4.4%.

"Негативні очікування мали респонденти більшості видів економічної діяльності, найбільше – будівництва. Натомість підприємства сільського господарства очікували на збільшення кількості працівників", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту "Пульс", що має стати єдиним цифровим каналом комунікації виконавчої влади з бізнесом.

Мета роботи платформи – спростити подання звернень, забезпечити прозорий моніторинг їх розгляду та оцінку якості рішень державних органів.