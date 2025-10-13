Кабмін врегулював роботу платформи "Пульс" для комунікації влади з бізнесом

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту "Пульс", що має стати єдиним цифровим каналом комунікації виконавчої влади з бізнесом.

Мета роботи платформи – спростити подання звернень, забезпечити прозорий моніторинг їх розгляду та оцінку якості рішень державних органів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Згідно з постановою, Мінекономіки буде координатором проєкту, Державна регуляторна служба – модератором, що контролює якість відповідей органів влади, технічним адміністратором визначено АТ "Прозорро.Продажі". До "Пульсу" інтегрують усі центральні органи виконавчої влади, за згодою – Офіс президента, а також Урядовий контактний центр і Раду бізнес-омбудсмена.

Експеримент триватиме 2 роки і стартує 1 січня 2026 року – за цей час уряд планує відпрацювати процеси, масштабувати найкращі практики та закласти підвалини для сталої партнерської моделі "держава - бізнес".

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, "Пульс" створює цифрову екосистему довіри між бізнесом і державою: підприємці зможуть швидко впливати на регуляторне середовище, а влада – бачити проблеми в режимі реального часу.

Платформа дозволить подавати звернення онлайн із КЕП, відстежувати статус у персональному кабінеті, оцінювати якість відповідей і брати участь в опитуваннях щодо бізнес-клімату. Очікуваний ефект – спрощення комунікації, скорочення бюрократії, підзвітність відповідей і доступ до аналітики та дашбордів для управлінських рішень.

Як повідомлялось, Міністерство економіки оголосило про запуск бета-тестування онлайн-платформи для збору відгуку від бізнесу про взаємодію з державою "Пульс" у липні минулого року, а офіційно презентувало аналітичну платформу "Пульс" у березні цього року.