Чехия продолжит программы помощи Украине, но форма может измениться

Правительство Чехии, которое будет сформировано после парламентских выборов, продолжит свои программы поддержки Украины, но помощь может приобрести несколько иную форму.

Об этом в интервью Укринформу сказал представитель правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный, информирует Цензор.НЕТ.

"Посмотрим, как новое правительство договорится. Но я чувствую, что все политические силы, которые прошли в парламент, понимают важность этой деятельности для чешской экономики, и поэтому в определенной форме ее точно продолжат... Я не пессимист и считаю, что деятельность по поддержке Украины обязательно будет иметь продолжение... Возможно, это уже не будет непосредственно должность "правительственного уполномоченного", но координационная роль должна остаться", - отметил Копечный.

Финансовая помощь Украине

Он добавил, что все понимают, что должность уполномоченного имела "добавленную стоимость".

Уполномоченный выразил мнение, что новое правительство Чехии окажет еще большую финансовую поддержку, например, через Национальный банк развития, который уже реализует свои первые крупномасштабные проекты в Украине и получил 200 миллионов евро от Европейской комиссии.

"Снарядная" инициатива

Копечный отметил, что в Европе только 4-5 стран имеют подобных специальных уполномоченных на таком уровне, которые осуществляли бы координацию между министерствами.

Он напомнил, что Чехия, в частности, играла ключевую координационную функцию в "инициативе по боеприпасам", к которой уже присоединились пятнадцать государств.

Напомним, в начале октября президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером политического движения ANO, который победил на парламентских выборах в Чехии, Андреем Бабишем. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.