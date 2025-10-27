Павел поручил Бабишу сформировать новое правительство Чехии

Президент Чехии Петр Павел 27 октября поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать новое правительство.

Павел призвал Бабиша "представить состав правительства, который никоим образом не ослабляет принципы нашего демократического государства, закрепленные в Конституции Чешской Республики".

Отмечается, что Бабиш уже начал переговоры с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (SPD) и правопопулистской партией "Автомобилисты за себя". Политик заявил, что намерен сформировать правительство до середины декабря.

Партии финализируют совместную правительственную программу, которая, как прогнозирует Reuters, приведет к увеличению бюджетных расходов, уменьшению военной поддержки Украины и более решительной оппозиции миграционной и климатической политике Европейского Союза.

Парламентские выборы в Чехии

Ранее сообщалось, что в октябре на парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Также ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

