Новое правительство Чехии планирует отменить военную помощь Украине, - Politico
Чехия, которая до сих пор была одним из самых преданных союзников Украины, может уменьшить свою поддержку Киеву под руководством нового правительства, которое формирует вероятный премьер-министр Андрей Бабиш.
Об этом в интервью Politico заявил ультраправый политик Филипп Турек, передает Цензор.НЕТ.
Чехия согласна оказывать гуманитарную, а не военную помощь
Турек с большой вероятностью станет новым министром иностранных дел Чехии.
По его словам, новое правительство будет соблюдать обязательства Чехии перед НАТО и отстаивать международное право.
"Но оно отдаст приоритет дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и уменьшение рисков конфликта в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из национального бюджета, к гуманитарной поддержке и сосредотачиваясь на потребностях безопасности Чехии", - заявил Турек.
Новое правительство хочет "избежать эскалации"
Что касается позиции Чехии в отношении России, политик заявил, что никаких немедленных изменений не планируется, но "более широкий фокус на суверенитете и невмешательстве предполагает осторожный подход, основанный на интересах".
По словам Турека, приоритетом правительства Бабиша будет "избежание эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии".
- Politico добавляет, что заявление Турека напоминает позицию, которую отстаивает правительство Венгрии, где уже заявили, что видят в Праге потенциально нового союзника в подрыве европейской поддержки Украины.
Парламентские выборы в Чехии
Ранее сообщалось, что в октябре на парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.
Также ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цензор каже шо ультраправий...
...шоб взяти Прагу, кацапам і "трьох днів" не треба буде, трьох годин вистачить.