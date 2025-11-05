Новое правительство Чехии планирует отменить военную помощь Украине, - Politico

Чехия, которая до сих пор была одним из самых преданных союзников Украины, может уменьшить свою поддержку Киеву под руководством нового правительства, которое формирует вероятный премьер-министр Андрей Бабиш.

Об этом в интервью Politico заявил ультраправый политик Филипп Турек.

Чехия согласна оказывать гуманитарную, а не военную помощь

Турек с большой вероятностью станет новым министром иностранных дел Чехии.

По его словам, новое правительство будет соблюдать обязательства Чехии перед НАТО и отстаивать международное право.

"Но оно отдаст приоритет дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и уменьшение рисков конфликта в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из национального бюджета, к гуманитарной поддержке и сосредотачиваясь на потребностях безопасности Чехии", - заявил Турек.

Новое правительство хочет "избежать эскалации"

Что касается позиции Чехии в отношении России, политик заявил, что никаких немедленных изменений не планируется, но "более широкий фокус на суверенитете и невмешательстве предполагает осторожный подход, основанный на интересах".

По словам Турека, приоритетом правительства Бабиша будет "избежание эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии".

Politico добавляет, что заявление Турека напоминает позицию, которую отстаивает правительство Венгрии, где уже заявили, что видят в Праге потенциально нового союзника в подрыве европейской поддержки Украины.

Парламентские выборы в Чехии

Ранее сообщалось, что в октябре на парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Также ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

