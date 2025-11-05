РУС
1 449 22

Новое правительство Чехии планирует отменить военную помощь Украине, - Politico

Правительство Бабиша в Чехии: как изменится военная помощь Украине

Чехия, которая до сих пор была одним из самых преданных союзников Украины, может уменьшить свою поддержку Киеву под руководством нового правительства, которое формирует вероятный премьер-министр Андрей Бабиш.

Об этом в интервью Politico заявил ультраправый политик Филипп Турек, передает Цензор.НЕТ.

Чехия согласна оказывать гуманитарную, а не военную помощь

Турек с большой вероятностью станет новым министром иностранных дел Чехии.

По его словам, новое правительство будет соблюдать обязательства Чехии перед НАТО и отстаивать международное право.

"Но оно отдаст приоритет дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и уменьшение рисков конфликта в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из национального бюджета, к гуманитарной поддержке и сосредотачиваясь на потребностях безопасности Чехии", - заявил Турек.

Читайте также: Будапешт формирует антиукраинский альянс в ЕС, привлекая Словакию и Чехию, - Politico

Новое правительство хочет "избежать эскалации"

Что касается позиции Чехии в отношении России, политик заявил, что никаких немедленных изменений не планируется, но "более широкий фокус на суверенитете и невмешательстве предполагает осторожный подход, основанный на интересах".

По словам Турека, приоритетом правительства Бабиша будет "избежание эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии".

  • Politico добавляет, что заявление Турека напоминает позицию, которую отстаивает правительство Венгрии, где уже заявили, что видят в Праге потенциально нового союзника в подрыве европейской поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Павел поручил Бабишу сформировать новое правительство Чехии

Парламентские выборы в Чехии

Ранее сообщалось, что в октябре на парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Также ранее сообщалось, что бывший премьер Чехии, лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

помощь (8189) Чехия (1827) помощь и поддержка (893) Бабиш Андрей (44)
Топ комментарии
+3
Що з цим світом не так?
05.11.2025 17:11 Ответить
+3
А ви чого очикували відл поца який є фігурантом двох карних справ зі щахрайства та який у 1980-х роках був штатним агентом чеської служби безпеки під кодовим ім'ям "Буреш" та співпрацював із радянським КДБ? Марціпанів та зброю?
05.11.2025 17:13 Ответить
+2
У )(уйла ще один орбан з'явився всередині НАТО і ЕС. Ось тобі і НАТО і європейські цінності які ******* нафтодолари )(уйла. Ще пару років таких виборів і у рашистів буде вся Європа на підтанцьовках яка буде зустрічати рашистські танки з квітами і лозунггами "лишьбинєбілавайни"
05.11.2025 17:19 Ответить
Ультраправі рулять. Сцуки.
05.11.2025 17:08 Ответить
Цей якраз не ультраправий...
05.11.2025 17:10 Ответить
"Про це в інтерв'ю https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/epp-vs-epp/ Politico заявив ультраправий політик Філіп Турек " Джерело: https://censor.net/ua/n3583461

Цензор каже шо ультраправий...
05.11.2025 17:14 Ответить
Та що ви таке кажете?! Чи може бути ультраправим ця привітна весела людина?
05.11.2025 17:23 Ответить
Так ультраправі це і є фашисти-комуністи. Не можуть же вони назватися партією фашистів. А от фашизм в усіх його проявах вони підтримують і пропагують.
05.11.2025 17:26 Ответить
Дайте вгадаю, у вас військове звання капітан?
05.11.2025 17:28 Ответить
Я маю на увазі Бабіша, він впопуліст-корупціонер...
05.11.2025 17:30 Ответить
Орбан грозився шо перетягне Бабіша на свою сторону
05.11.2025 17:09 Ответить
Може бабіш просто зникне без вісті за певну суму у крипті?
05.11.2025 17:10 Ответить
05.11.2025 17:11 Ответить
Поки що нового уряду нема і Бабіш - не прем'єр.
05.11.2025 17:12 Ответить
Вони будуть зосереджуватися на власній обороні? кнедлями кидатися?
...шоб взяти Прагу, кацапам і "трьох днів" не треба буде, трьох годин вистачить.
05.11.2025 17:13 Ответить
Не буде ніякої оборони Чехії цей агент Сосії робити. Навпаки воно буде роззброювати і Чехію і Європу під популістичними лозунгами що це заради безпеки своєї країни, як це робить Орбан. Ці кремлівські гниди вже створюють коаліцію антинатівську і нарощуватимуть співробітництво з московським режимом... Ради миру авжеж... як це вони ******* казати
05.11.2025 17:24 Ответить
05.11.2025 17:13 Ответить
У нього і пика, як у пітєрского вона у законі Антібіотіка.
05.11.2025 17:21 Ответить
05.11.2025 17:19 Ответить
Не всі в таке вірять. Деякі недалекоглядні дописувачі не вважають цих ультраправих популістів якоюсь загрозою для Європи. Щойно з таким Yriem на цю тему сперечалась.
05.11.2025 17:26 Ответить
За те, щоби той бабіш забув про Мюнхенську угоду 38-го року йому заплатив пуйло, чи він про то ніколи не чув?
05.11.2025 17:25 Ответить
теперь Чехи *********, ок, мы пример показали, остальные поддержали
05.11.2025 17:26 Ответить
Там ще є питання, чи стане Бабіш Прем'єр-міністром. Бо за ним іде кримінальна справа по грошах ЄС, і Президент Павел може не погодитись з його кандидатурою.
05.11.2025 17:28 Ответить
О, новий чешський ***** ще додався...
05.11.2025 17:31 Ответить
Кацапи вкидають величезні гроші, щоб привести своїх кандидатів в усіх країнах, які межують з Україною.
05.11.2025 17:36 Ответить
 
 