Новости Фламинго от чехов для ВСУ
699 10

На средства, собранные чешскими волонтерами, изготовят не одну, а две ракеты "Фламинго" для ВСУ.

Украинская крылатая ракета Фламинго Что известно

Производитель ракеты "Фламинго" согласился удвоить объем заказа от чешских волонтеров: вместо одной ракеты будет изготовлено две. Волонтерская инициатива "Подарок для Путина" собрала 16 млн (вместо запланированных 12,5 млн), остаток средств потратят на другое оборудование для Украины по итогам опроса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом пишут Novinky.

Производитель ракет удвоил сбор

Представитель волонтерской организации "Подарок для Путина" Мартин Ондравечек рассказал, что производитель ракет "пошел навстречу" и удвоил стоимость публичного сбора чехов.

Во время самого сбора собрали в общей сложности 16 миллионов вместо 12,5 миллиона запланированных. Поэтому теперь на оставшиеся средства закупят другое оборудование для Украины: волонтеры запустили опрос, по результатам которого и будут решать, что именно покупать.

"Мы можем приобрести кареты скорой помощи, пластичную взрывчатку или, например, сделать взнос на учебный самолет", — объясняет Ондрачек.

Инициатива чешских волонтеров

Инициатива "Подарок для Путина" объявила о начале сбора средств на производство ракеты "Фламинго" 21 октября.

Там рассказывали, что после оплаты ракету передадут Вооруженным силам Украины, которые "решат, когда ее использовать, и определят для нее цель".

Выбрали названия для ракет

Они также выбрали название для ракеты — DANA 1 — в честь чешской физика-ядерщицы, главы Государственного управления ядерной безопасности Даны Драбовой, которая была сторонницей Украины и сообщала о состоянии ядерной безопасности на оккупированных территориях Украины.

Отмечается, что цели сбора достигли менее чем за два дня вместо ожидаемой недели.

Напомним, ранее чешские волонтеры собрали средства на вертолет Black Hawk UH-60, который в августе 2025 года передали ГУР.

Чехия (1834) волонтеры (2663) ракета Фламинго (4)
Я дуже перепрошую, але де і хто буде виготовляти ці дві ракети ''Фламінго'', коли головний конструктор цього серіалу міндіч втік за кордон?
10.11.2025 14:45 Ответить
+4
Ура, аж дві ракети! Потужно! Рашка за добу виробляє 10 подібних
10.11.2025 14:44 Ответить
+4
миндич вкраде гроші не одне а дві фламинго....
10.11.2025 14:46 Ответить
