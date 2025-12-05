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Нові кадри української ракети "Фламінго" FP-5 показало видання Associated Press. ФОТО

Видання Associated Press повідомило, що українським військовим передали чергову партію вітчизняних крилатих ракет "Фламінго".

Про це повідомив фотокореспондент видання Associated Press Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За його словами, компанія Fire Point передала українським військовим чергову партію ракет "Фламінго".

"Саме ця компанія виробляє дрони FP-1, які беруть участь у понад 50% усіх пусків у глиб території РФ. І ще один важливий нюанс: ці дрони приблизно втричі дешевші, ніж аналогічні апарати державного виробника", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракета "Фламінго" FP‑5 вперше застосована у травні 2025 року, - Генштаб

Нові кадри української ракети Фламінго FP-5
Нові кадри української ракети Фламінго FP-5
Нові кадри української ракети Фламінго FP-5

Що відомо про "Фламінго"?

"Фламінго" –– крилата ракета "земля-земля" з пуском з причіпної платформи.

Технічні характеристики:

  • Дальність: 3000 км
  • Час у повітрі: понад 4 години
  • Максимальна швидкість: 950 км/год
  • Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
  • Розмах крила: 6 метрів
  • Максимальна злітна вага: 6 тонн
  • Вага бойової частини: 1 тонна

Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція, на відміну від ракет із крилом, що складається, та запуском з транспортно-пускового контейнера, спрощує виробництво, дозволяючи досягти заявленої виробничої потужності понад 50 ракет на місяць. Недоліком є довший час передстартової підготовки, який становить 20-40 хвилин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує випускати близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, - Politico. ФОТО

Фламінго

Автор: 

крилаті ракети (1127) ракети (4453) Associated Press (22) ракета Фламінго (27) Fire Point (34)
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Топ коментарі
+40
Краще б результати хоч однієї атаки цими фламінгами показали. Піарники мамкині.
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05.12.2025 23:16 Відповісти
+39
Найпотужніша балаболістична ракета.
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05.12.2025 23:19 Відповісти
+23
по ньому стукали ?
воно дзвенить, чи.... хванера ?

.
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05.12.2025 23:16 Відповісти
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Треба їх показувати разом із Нептунами, бо без них вони не літають, як наклейка «тільки авіаційне пальне».
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06.12.2025 01:45 Відповісти
Здоровенна і летить високо, як для крилатої ракети - легка мішень для ППО. Але тона вибухівки якщо вже долетить, то мало точно не буде.
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06.12.2025 01:57 Відповісти
"Явленіє фламінги народу". Картина маслом.
Лукака, де застосування?
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06.12.2025 02:00 Відповісти
дуже схожа на шнобель міндича
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06.12.2025 02:48 Відповісти
Ракети Фламинго существует только в больном воображении тупого дегенерата Зеленского! Это все фейк дебильный!
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06.12.2025 03:13 Відповісти
Що кацапсятина сцикотно а буде ще гірше і пороху не залишиться чеаай масква і підроград
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05.02.2026 15:48 Відповісти
Фламінго розова, в чорна це Пінгвінго
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06.12.2025 03:22 Відповісти
Судя по комментарию, позиция 'корреспондента' лукацкого ясна: 30 сребренников не пахнут...
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06.12.2025 04:01 Відповісти
це не діє ні на ворога ні на українців...Тільки результати діють... Скажуть наші військові, що наші КАБи нас рятують, тоді і повірять українці, що то не белкотня і не режесура
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06.12.2025 04:40 Відповісти
Перші 50 відразу та разом на Єлабугу.
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06.12.2025 05:25 Відповісти
А чи відповідають зазначені характеристики реальним?
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06.12.2025 05:44 Відповісти
Добре це,але чому щоденно " ворог просунувся,окупував,захопив.."?((((
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06.12.2025 06:42 Відповісти
Двушечку фламінг запустити по кремлю, а не розводити пи@дьож з селфаками
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06.12.2025 08:04 Відповісти
Цими фламінгами ДВУШКИ ДО МОСКВИ відправляють,кожен місяць летить фламінга з грішми
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06.12.2025 08:08 Відповісти
Гівно не літає...нажаль
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06.12.2025 08:27 Відповісти
Фотосессия прошла удачно,модель отправили на перекраску для следующего показа.
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06.12.2025 08:58 Відповісти
Нам потрібні фото не ракет,а руїн від їх вибухівки в москві.
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06.12.2025 09:10 Відповісти
Ну,тепер вдаримо по Ямалу і Тюмені🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
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06.12.2025 09:15 Відповісти
павутина, фламінго, трембіта- довгий нептун
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06.12.2025 11:10 Відповісти
ФАУ-1
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06.12.2025 12:20 Відповісти
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