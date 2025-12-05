Нові кадри української ракети "Фламінго" FP-5 показало видання Associated Press. ФОТО
Видання Associated Press повідомило, що українським військовим передали чергову партію вітчизняних крилатих ракет "Фламінго".
Про це повідомив фотокореспондент видання Associated Press Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За його словами, компанія Fire Point передала українським військовим чергову партію ракет "Фламінго".
"Саме ця компанія виробляє дрони FP-1, які беруть участь у понад 50% усіх пусків у глиб території РФ. І ще один важливий нюанс: ці дрони приблизно втричі дешевші, ніж аналогічні апарати державного виробника", - додав він.
Що відомо про "Фламінго"?
"Фламінго" –– крилата ракета "земля-земля" з пуском з причіпної платформи.
Технічні характеристики:
- Дальність: 3000 км
- Час у повітрі: понад 4 години
- Максимальна швидкість: 950 км/год
- Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
- Розмах крила: 6 метрів
- Максимальна злітна вага: 6 тонн
- Вага бойової частини: 1 тонна
Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція, на відміну від ракет із крилом, що складається, та запуском з транспортно-пускового контейнера, спрощує виробництво, дозволяючи досягти заявленої виробничої потужності понад 50 ракет на місяць. Недоліком є довший час передстартової підготовки, який становить 20-40 хвилин.
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