Нові кадри української ракети "Фламінго" FP-5 показало видання Associated Press. ФОТО

Видання Associated Press повідомило, що українським військовим передали чергову партію вітчизняних крилатих ракет "Фламінго".

Про це повідомив фотокореспондент видання Associated Press Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За його словами, компанія Fire Point передала українським військовим чергову партію ракет "Фламінго".

"Саме ця компанія виробляє дрони FP-1, які беруть участь у понад 50% усіх пусків у глиб території РФ. І ще один важливий нюанс: ці дрони приблизно втричі дешевші, ніж аналогічні апарати державного виробника", - додав він.

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Що відомо про "Фламінго"?

"Фламінго" –– крилата ракета "земля-земля" з пуском з причіпної платформи.

Технічні характеристики:

Дальність: 3000 км

Час у повітрі: понад 4 години

Максимальна швидкість: 950 км/год

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год

Розмах крила: 6 метрів

Максимальна злітна вага: 6 тонн

Вага бойової частини: 1 тонна

Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція, на відміну від ракет із крилом, що складається, та запуском з транспортно-пускового контейнера, спрощує виробництво, дозволяючи досягти заявленої виробничої потужності понад 50 ракет на місяць. Недоліком є довший час передстартової підготовки, який становить 20-40 хвилин.

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