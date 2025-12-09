Україна вже використовує свою балістичну ракету "Сапсан", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала використовувати власні балістичні ракети малої дальності "Сапсан".
Про це він розповів під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
Ракетна програма
Зеленський прокоментував ракетну програму України.
"Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує "Нептуни", "Довгі Нептуни", "Паляницю", "Фламінго" та "Сапсан". Відповім на це питання поки риторично, узагальнено, бо не хочеться, щоби ворог знав всі прецеденти й всі деталі", - сказав президент.
Про "Сапсан"
Зеленський також натякнув на те, що є випадки, коли Україна застосовує "Сапсани", а росіяни думають, що удари було здійснено крилатими ракетами "Нептун".
"Нептуни" дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів". І нехай так і продовжує вважати", - додав він.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва.
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