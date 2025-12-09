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Новини Ракетна програма України Виробництво балістичних ракет в Україні
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Україна вже використовує свою балістичну ракету "Сапсан", - Зеленський

Ракета Сапсан

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала використовувати власні балістичні ракети малої дальності "Сапсан".

Про це він розповів під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

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Ракетна програма

Зеленський прокоментував ракетну програму України.

"Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує "Нептуни", "Довгі Нептуни", "Паляницю", "Фламінго" та "Сапсан". Відповім на це питання поки риторично, узагальнено, бо не хочеться, щоби ворог знав всі прецеденти й всі деталі", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові кадри української ракети "Фламінго" FP-5 показало видання Associated Press. ФОТО 

Про "Сапсан"

Зеленський також натякнув на те, що є випадки, коли Україна застосовує "Сапсани", а росіяни думають, що удари було здійснено крилатими ракетами "Нептун".

"Нептуни" дійсно гарно працюють. І є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів". І нехай так і продовжує вважати", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запустила у серійне виробництво власну балістичну ракету "Сапсан", - ОП

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва.

Автор: 

Зеленський Володимир (28138) ракети (4463) балістичні ракети (614) Сапсан ракета (6) ракета Фламінго (27)
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Топ коментарі
+32
Сапсан - то Петра!
А де твій Фламінго?
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09.12.2025 20:54 Відповісти
+27
Якщо це каже ЗЄля, то це те саме що й мільярд дерев і 4 тис доларів вчителям.
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09.12.2025 20:53 Відповісти
+26
Воно на стільки тупе і недолуге, що навіть тями, що таке балястична траєкторія не має. То треба було хоч до школи ходити, а не хером на роялі товтки...
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09.12.2025 21:00 Відповісти

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