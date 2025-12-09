Зеленський повідомив про три документи для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що є 3 документи, що стосуються мирної угоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції.

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Три документи: що про них відомо

За його словами, наразі існує рамковий документ із 20 пунктів, який постійно змінюється.

Другий документ — гарантії безпеки, які необхідно об'єднати з коаліцією охочих. Третій стосується відновлення після завершення війни.

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Мирний план США: що відомо

Адміністрація Білого дому підготувала рамковий документ, який пропонується як основа для завершення війни. У його першій версії було 28 пунктів. Мета плану - закликати до припинення війни за умов, що передбачають компроміси від України, гарантії безпеки, політичні домовленості та певні поступки.

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Згідно з відкритими даними, план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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Після критики та обговорень - як з боку України, так і з боку європейських союзників - частину пунктів змінено: нова версія вже має не 28, а близько 20 пунктів.

Представники України та США проводять консультації - спробують "доопрацювати" текст, погодити базові принципи мирного врегулювання.

Але частина умов плану - особливо територіальні поступки та обмеження ЗСУ - вважається українською стороною неприйнятною без істотних змін.

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