3 159 60

Украина готова к энергетическому перемирию, - Зеленский

Зеленский об энергетическом перемирии

Украина готова к энергетическому перемирию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами. 

Зеленский: "Это очень важно для людей"

По словам украинского главы, россияне бьют по украинской энергетике, поэтому Украина отвечает им тем же.

Если же оккупанты будут готовы к соответствующему перемирию, то Украина это поддержит, о чем неоднократно заявляла, - добавил Зеленский. Он подчеркнул, что "это очень важно для людей".

Три документа для завершения войны

Также во время общения с журналистами Зеленский подтвердил, что есть три документа, касающихся мирного соглашения.

Зеленский подчеркнул, что существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется.

Второй документ — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Топ комментарии
+15
маленька зелена гнида поступово здає Україну!
показать весь комментарий
09.12.2025 21:13 Ответить
+15
Де обіцяний блекаут у мокві?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:16 Ответить
+11
Знову заглядач в очко? Та їм пофіг, ми можемо об'явити мир в вони як будуть гатити так і будуть, ніякі відповіді на москву не будуть
показать весь комментарий
09.12.2025 21:13 Ответить
маленька зелена гнида поступово здає Україну!
показать весь комментарий
09.12.2025 21:13 Ответить
чим Зе здає Україну! ? тим що кацапи перестануть бити по енергетиці ?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:29 Ответить
Тим, що перестануть наносити удари по ворожій.....
показать весь комментарий
09.12.2025 21:44 Ответить
тобто по українській енергетиці не бьют ?
І ху*ло не погодиться на це, бо в нього задача заморозити Україну.
показать весь комментарий
09.12.2025 22:16 Ответить
виборця зеленої жаби видно зразу! умова двостороння! заборона бити по свинособакам на території рашки!
показать весь комментарий
09.12.2025 22:23 Ответить
Знову заглядач в очко? Та їм пофіг, ми можемо об'явити мир в вони як будуть гатити так і будуть, ніякі відповіді на москву не будуть
показать весь комментарий
09.12.2025 21:13 Ответить
Скоріше за все зеля так і хоче. Трамб умиє руки, скаже що він підписав МИР МИР МИР !!!! І забуде на наступний день. Він нетерпляче чекає коли зєльц узаконить вимоги з путінського папірця. Тоді Українцям точно не дозволять вести бойові дії на ТОТ, бо це ж юридично "віддали", під загрозою санкцій і блекауту ніззя!!
Щодо ТОТ у Сил Оборони будуть зв'язані руки, а чи буде хтось постачати для подальшої оборони - невідомо...
Молимося, щоб ЕС цю цедулку не визнали та прямо заявило зеля Протермінований і трамб ПНХ.
Бо з його нарко-менеджерами знову буде чергова фортеця Херсон чи щось таке ...
показать весь комментарий
09.12.2025 21:33 Ответить
Якщо Україна щось підпише то 1000% на поставках нам зброї буде поставлена жирна крапка. Бо однією з головних вимог )(уйла це демілітаризація України про якийсь всі чомусь забули. Тромб вже сказав що введе на поставки зброї Україні ембарго. І впевнений що воно і Європі заборонить це робити, мовляв щоб не правацирувати найкращого друга )(уйла і не було ескалації зі строни України. Бо ''мирна угода'' зірветься. А ту зброю включаючи Петріоти і інше ППО, на наступний день після підписання так званої угоди в нас заберуть. Бо ми її не купували а позичали на ас війни і зобов'язались повернути після її закінчення. Так же як у нас відберуть все секретне обладнання і техніку НАТО, щоб не попала в руки рашистам. Бо тільки дурні не розуміють що буде після капітуляції України
показать весь комментарий
09.12.2025 22:17 Ответить
Ой,*****...
показать весь комментарий
09.12.2025 21:14 Ответить
Мадяр не готовий.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:14 Ответить
Доки це давно прострочене чмо буде смердіти!?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:16 Ответить
Де обіцяний блекаут у мокві?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:16 Ответить
При чому тут Україна? Ти реально не знаєшь, шо робити. Плана в тебе немає, тобі його пишуть Кушнер та Вітьков.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:16 Ответить
Можливо димова завіса - хтось порадив говорити про все, лише не про Трампона
показать весь комментарий
09.12.2025 21:16 Ответить
У нього в голові замість мозку - димова завіса.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:20 Ответить
Торба. Русские теперь будут лупашить по мирным, а их НПЗ дальше снабжать РФ деньгами на войну. Зеленский поплыл. Вот и начало капитуляции
показать весь комментарий
09.12.2025 21:17 Ответить
І де ж ті відповіді? Підпалювати одну бочку з пальним якщо їх на об'єкті 30 - це бл не відповідь а хня. А чого б'ють тільки по нпз, тому що мопеди з 5 кг вибухівки ніякої шкоди іншим об'єктам зробити не можуть. А 3000 обіцяних флаМіндічєй полетіли у вирій в ісраєль бл. Де зброя , де гроші бл буратіно ******?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:18 Ответить
Ты лучше скажи - КОМУ ДВУШКУ НА МОСКВУ ОТПРАВЛЯЛ?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:19 Ответить
🐸 окулісту...
Щоб заглядувати в різні різні місця... Як мріяв
показать весь комментарий
09.12.2025 21:35 Ответить
Удары по рашистской энергетике и нефтянке - это главный, а может и единственный козырь Украины. И вот так взять и убрать его?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:19 Ответить
Зеля зі своїми "потужними" атаками, як в тому анекдоті.
Ніхто зайцю не дає. Побачив він дохлу корову і прилаштувався ззаду. Тут вовк іде: - Дивіться всі - заєць дохлу корову трахає!
Заєць перелякано відскакує: - Ой! Знов до смерті заїпав!
показать весь комментарий
09.12.2025 21:19 Ответить
Докотилась Україна до самого краю ...........
показать весь комментарий
09.12.2025 21:19 Ответить
Та путлєр же не дурний, він чудово бачить, що наша енергосистема сиплеться, бо всі гроші виділені на її захист тупо розкрадені. Буде добивати, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу національного масштабу.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:20 Ответить
Хто там в 2022р говорив про не на часі і залишили зрадника при владі.Далі буде гірше.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:21 Ответить
Зеленский через месяц: Украина готова выйти из Донбасса. Через пару месяцев: готовы сократить ВСУ до 200 тыс. Еще через месяц: ухожу, устал, подгоняйте грузовой самолет на Израиль. А вы тут расхлебывайтесь
показать весь комментарий
09.12.2025 21:22 Ответить
от, **** кончена!!!!
я хочу почути наказ від зе!гніди припинити атаки кацапії!!!!!
я хочу почути реакцію наших військових, особливо мадяра!!!!!
про сирського мовчу, це холуй: чєго ізволітє....
показать весь комментарий
09.12.2025 21:22 Ответить
Русские знают хоть что по их энергетике наносят удары? Их города залиты огнями круглосуточно.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:23 Ответить
Зашибісь млять. Це замість блекауту в моцкві? Те що я казав місяць назад. Рашисти нам все розхерачили а тепер перестанемо бити по рашистській енергетиці. Якщо взяти ситуацію на фронтах де ми відверто просираємо місто за містом, а по тилам Сосії не зможемо бити то ми тупо будемо воювати м'ясом і стаємо хлопчиком для побиття. Поки український народ не закричить хватить ми погоджуємось на любу капітуляцію тільки відкрийте кордони хоча б напару тижнів.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:24 Ответить
Людей можно врятувати і без капітуляції!!
Мирняк під захист ЕС🇪🇺, ГБ🇬🇧. ( Всіх немічних, непрацездатних, небоєздатних, старих, дітей )
А силовиків та "військових" - під ружжо!
Чи додумається своєчасно до цього Європа?? Ну просто відкрито заявити : простроченого важаємо нелігетимним, наказуємо відкрити кордони, а силовиків , всіх хто давай Присягу стати до зброї.

В цьому днищі глобальному нашу країну врятує тільки зовнішнє управління !
показать весь комментарий
09.12.2025 21:41 Ответить
Ви смієтесь? Силовики і поліцаї першими побіжать за кордон розпихуючи ліктями дітей і старих. Згадайте що було в 22-му. Коли половина поліцаїв повтікала а інша перейшла на бік ворога. А СБУшники бігали і розказували своїм родичам що не хвилюйтесь, нікуди не виїжджайте за п'ять днів все скінчиться і будемо жити під рашкою
показать весь комментарий
09.12.2025 21:47 Ответить
У нас і так невеликий вибір - повільний геноцид або капітуляція. ( З цим Каналом ) . Все треба міняти!! Через зовнішнє управління
показать весь комментарий
09.12.2025 21:43 Ответить
За словами українського глави, росіяни б'ють по українській енергетиці, тому Україна відповідає їм тим самим.
Де ти **** відповідаєш тим самим? Хоча б одне рашистське місто-мільйонник обезточене? Хоча б одна рашистська ТЕС повністю зруйнована? Зате в Україні не залишилось жодної ТЕС. Кому потрібне це перемир'я крім рашистів? В України єдиний шанс цією зимою поморозити рашистів і зупинити їхню промисловість. Бо на полі бою ми відверто просираємо.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:30 Ответить
зебіл, запускай РБМК(ЧАЕС), виробляй збройний плутоній та роби ракети. Тоді ти будеш меншим чмошником, може навіть станеш героєм. А ці кукаріки - до сраки.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:37 Ответить
Єдиний правильний крок зважаючи що Захід кинув Україну з гарантіями, коаліція охочих здулася. Єдині гарантії безпеки є і залишаються це я\з, хто її немає той беззахісний проти грубої сили.
Можна просто спитати у ШІ: США не відмовляться від ядерної зброї не тому, що не хочуть "подавати приклад", а тому що у світі не існує умов, за яких такий приклад справді забезпечив би глобальну безпеку. Україна якраз стала прикладом зворотного: одностороннє роззброєння не працює.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:42 Ответить
Можна просто замінувати ЧАЕС а також херачити ракетами і КАБами по ЗАЕС. Нехай краще пів України і Сосія будуть заражені радіацією ніж рашисти захоплять всю Україну і зроблять тут пекло
показать весь комментарий
09.12.2025 21:50 Ответить
ЗАЕС хоч і найбільша а.ел.станція у Європі але цей тип реактора незавдасть великої шкоди, тим паче рф, буде суто локальне зараження радіонуклідами.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:53 Ответить
А ЧАЕС нам потрібна для виробництва зб.плутонія,тому її недоцільно знищувати.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:54 Ответить
Сумніваюсь що ми з такою владою встигнемо щось виробляти з плутонія. В нас одн млять марафони, мирні перемовини і мрії про гори грошей на післявоєнну відбудову які ми будемо ділити. Краще замінувати реактори і останній хто втече з України нажме на кнопку. Тоді колись у наших потомків хоч буде надія повернутись на Україну і відбудувати її. Якщо ж орки захоплять Україну то це кінець всьому.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:58 Ответить
подивіться наслідки вибуху одного енергоблоку ЧАЕС, відносно невеликі території були уражені радіоактивними ізотопами. Звичайна ядерна зброя краще. Якщо вже хочеться використовувати радіоактивні ізотопи по кацапах, треба на реакторах напрацьовувати гамма-радіоактивні ізотопи Кобальту.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:54 Ответить
А нам і не потрібно ядерний вибух. Бо при ядерному вибуху максимум потсраждає невелика група рашистів. А от радіоактивна хмара яка накриє окуповані території і територію Сосії включно з моцквою це саме воно. Щоб орки втікали кудись до Сибіру з європейської частини Сосії
показать весь комментарий
09.12.2025 22:08 Ответить
так рій дронів з невеликими (термо)ядерними БЧ легко зможе ліквідувати мільйони кацапів, нащо свої землі знищувати
показать весь комментарий
09.12.2025 22:11 Ответить
Ну їх потрібно ще зробити. Як і саму ядерну БЧ. А я слабо надіюсь що в наших надсекретних лабораторіях зараз цим займаються поки Зеля їздить по світу з заплаканими папірцями про мирні угоди.. Хоча тільки на це надія.
показать весь комментарий
09.12.2025 22:20 Ответить
А сам то де живеш, ураженення радіацією, ти хоч знаєш що таке радіація, і що з дітьми нашими буде, ***..нувся чисто, я працював на атомній ... то п..ц ви геть з глузду їдете потроху.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:55 Ответить
А ти знаєш що таке жити в окупації? Напевно не знаєш якщо думаєш що радіація це страшніше ніж орки. Моєї мами подруга втекла з Донецьку багато розказала від чого на лисині волосся дибки стає. І як голові відрізали, і як в туалетах топили, і як очі виймали ложкою або кінцівки відрізали і як в закинуті шахти сотні людей скидали яких день і ніч катували на подвалах...
показать весь комментарий
09.12.2025 22:03 Ответить
Не потрібно нічого навіть запускати у нас був реактор на швидких нейтронах, там чистий плутоній в твелах на виході.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:52 Ответить
:о я навіть не знав, що у нас такі реактори були, цікаво в якому вони стані.

кожен енергоблок ЧАЕС напрацьовує за 300 днів десь 335кг плутонію-239, не знаю що там на тому реакторі на швидких нейтронах
показать весь комментарий
09.12.2025 21:56 Ответить
Стан не важливий, ті твели зберігають у нас у сховищах.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:58 Ответить
тут ще питання в ізотопному складі тих твелів, головне щоб % Pu-241 був низьким. Але в будь-якому разі, нам треба мати реактори для виробництва нового плутонію.
показать весь комментарий
09.12.2025 22:05 Ответить
у нас їх ніколи не було, варіанти це нове будівництво нових та запуск ЧАЕС.
показать весь комментарий
09.12.2025 22:00 Ответить
Ви про Київ?Нажаль це просто дослідницька база з реактором ВВР-М, але це не реактор на швидких нейтронах, а примітивний дослідницький водо-водяний реактор. Саме реактори на швидких нейтронах у колишньому СРСР були зосереджені на росії (наприклад, БН-600, БН-800 на Білоярській АЕС)
показать весь комментарий
09.12.2025 21:58 Ответить
У нас не тільки в Київі були дослідницькі реактори
показать весь комментарий
09.12.2025 21:59 Ответить
ви казали про реактори на швидких нейтронах їх не було в Україні. Був ІР-100 у Севастополі але то дослідницький реактор на теплових нейтронах для виробництва ел.ен. до 200кВт
показать весь комментарий
09.12.2025 22:06 Ответить
Там якщо аудит провести що французи нам привезли у сховище, то можливо і готові заряди є, просто уже деще менша ефективність. Не вірю що вони десь у себе зберігають.
показать весь комментарий
09.12.2025 22:11 Ответить
Надо бить по АЭС росии баллистикой.Только удары по атомным станциям мордора остановят агрессора.Нам то терять уже нечего.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:42 Ответить
Що значить втрачати нічого, вас звідки всіх дістали, а якщо у відповідь нашим атомних прилетить???

Набагато простійше бити балістикою по портах, щоб зупини експорт орків в ЄС, тоді захід сам натисне на них, плюс удари по їх підстанціях
показать весь комментарий
09.12.2025 21:57 Ответить
Бийте. Дозволяю!
показать весь комментарий
09.12.2025 22:09 Ответить
Дочекався поки кацапи роз'їбашать енергетитку так що "відключення з нами до весни" і захистять свої НПЗ що дрончики тепер навіть цистерни не підривають - тепер можна і енергетичне перемир'я заключати. Ну ще там всякі шелли і брітіш-петролеуми підбивають бариші на ринку бензину, не без цього.
показать весь комментарий
09.12.2025 22:02 Ответить
Оно ж неадекватное.
показать весь комментарий
09.12.2025 23:13 Ответить
 
 