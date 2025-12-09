Украина готова к энергетическому перемирию, - Зеленский
Украина готова к энергетическому перемирию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами.
Зеленский: "Это очень важно для людей"
По словам украинского главы, россияне бьют по украинской энергетике, поэтому Украина отвечает им тем же.
Если же оккупанты будут готовы к соответствующему перемирию, то Украина это поддержит, о чем неоднократно заявляла, - добавил Зеленский. Он подчеркнул, что "это очень важно для людей".
Три документа для завершения войны
Также во время общения с журналистами Зеленский подтвердил, что есть три документа, касающихся мирного соглашения.
Зеленский подчеркнул, что существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется.
Второй документ — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
І ху*ло не погодиться на це, бо в нього задача заморозити Україну.
Щодо ТОТ у Сил Оборони будуть зв'язані руки, а чи буде хтось постачати для подальшої оборони - невідомо...
Молимося, щоб ЕС цю цедулку не визнали та прямо заявило зеля Протермінований і трамб ПНХ.
Бо з його нарко-менеджерами знову буде чергова фортеця Херсон чи щось таке ...
Щоб заглядувати в різні різні місця... Як мріяв
Ніхто зайцю не дає. Побачив він дохлу корову і прилаштувався ззаду. Тут вовк іде: - Дивіться всі - заєць дохлу корову трахає!
Заєць перелякано відскакує: - Ой! Знов до смерті заїпав!
я хочу почути наказ від зе!гніди припинити атаки кацапії!!!!!
я хочу почути реакцію наших військових, особливо мадяра!!!!!
про сирського мовчу, це холуй: чєго ізволітє....
Мирняк під захист ЕС🇪🇺, ГБ🇬🇧. ( Всіх немічних, непрацездатних, небоєздатних, старих, дітей )
А силовиків та "військових" - під ружжо!
Чи додумається своєчасно до цього Європа?? Ну просто відкрито заявити : простроченого важаємо нелігетимним, наказуємо відкрити кордони, а силовиків , всіх хто давай Присягу стати до зброї.
В цьому днищі глобальному нашу країну врятує тільки зовнішнє управління !
Де ти **** відповідаєш тим самим? Хоча б одне рашистське місто-мільйонник обезточене? Хоча б одна рашистська ТЕС повністю зруйнована? Зате в Україні не залишилось жодної ТЕС. Кому потрібне це перемир'я крім рашистів? В України єдиний шанс цією зимою поморозити рашистів і зупинити їхню промисловість. Бо на полі бою ми відверто просираємо.
Можна просто спитати у ШІ: США не відмовляться від ядерної зброї не тому, що не хочуть "подавати приклад", а тому що у світі не існує умов, за яких такий приклад справді забезпечив би глобальну безпеку. Україна якраз стала прикладом зворотного: одностороннє роззброєння не працює.
кожен енергоблок ЧАЕС напрацьовує за 300 днів десь 335кг плутонію-239, не знаю що там на тому реакторі на швидких нейтронах
Набагато простійше бити балістикою по портах, щоб зупини експорт орків в ЄС, тоді захід сам натисне на них, плюс удари по їх підстанціях