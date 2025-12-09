Украина готова к энергетическому перемирию, - Зеленский

Украина готова к энергетическому перемирию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами.

Зеленский: "Это очень важно для людей"

По словам украинского главы, россияне бьют по украинской энергетике, поэтому Украина отвечает им тем же.

Если же оккупанты будут готовы к соответствующему перемирию, то Украина это поддержит, о чем неоднократно заявляла, - добавил Зеленский. Он подчеркнул, что "это очень важно для людей".

Три документа для завершения войны

Также во время общения с журналистами Зеленский подтвердил, что есть три документа, касающихся мирного соглашения.

Зеленский подчеркнул, что существует рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется.

Второй документ — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

