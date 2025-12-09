Україна готова до енергетичного перемир’я, - Зеленський

Україна готова до енергетичного перемир'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з журналістами.

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Зеленський: "Це дуже важливо для людей"

За словами українського глави, росіяни б'ють по українській енергетиці, тому Україна відповідає їм тим самим.

Якщо ж окупанти будуть готові до відповідного перемир'я, то Україна це підтримає, про що неодноразово заявляла, - додав Зеленський. Він наголосив, що "це дуже важливо для людей".

Три документи для завершення війни

Також під час спілкування з журналістами Зеленський підтвердив, що є три документи, що стосуються мирної угоди.

Зеленський наголосив, що існує рамковий документ із 20 пунктів, який постійно змінюється.

Другий документ — гарантії безпеки, які необхідно об'єднати з коаліцією охочих. Третій стосується відновлення після завершення війни.

Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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