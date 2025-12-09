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Україна готова до енергетичного перемир’я, - Зеленський

Зеленський про енергетичне перемир’я

Україна готова до енергетичного перемир'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з журналістами. 

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Зеленський: "Це дуже важливо для людей"

За словами українського глави, росіяни б'ють по українській енергетиці, тому Україна відповідає їм тим самим.

Якщо ж окупанти будуть готові до відповідного перемир'я, то Україна це підтримає, про що неодноразово заявляла, - додав Зеленський. Він наголосив, що "це дуже важливо для людей".

Три документи для завершення війни

Також під час спілкування з журналістами Зеленський підтвердив, що є три документи, що стосуються мирної угоди.

Зеленський наголосив, що існує рамковий документ із 20 пунктів, який постійно змінюється.

Другий документ — гарантії безпеки, які необхідно об'єднати з коаліцією охочих. Третій стосується відновлення після завершення війни.

Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28138) план (223) енергетика (3863) перемир’я (1068)
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Топ коментарі
+20
маленька зелена гнида поступово здає Україну!
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09.12.2025 21:13 Відповісти
+18
Де обіцяний блекаут у мокві?
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09.12.2025 21:16 Відповісти
+14
Удары по рашистской энергетике и нефтянке - это главный, а может и единственный козырь Украины. И вот так взять и убрать его?
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09.12.2025 21:19 Відповісти

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