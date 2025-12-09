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Допрацьований план миру передадуть США вже 10 грудня, - Зеленський

Зеленськй про мирний план

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану вже завтра, 10 грудня. Як повідомляє Цензор.НЕТ, така заява пролунала від глави держави під час пресконференції з журналістами.

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Відповідаючи на запитання щодо того, чи вдалося сьогодні передати документ, Зеленський зазначив: "Ні, наразі працюють наші радники на рівні NSA. Робота триває сьогодні і продовжиться завтра. Я думаю, що завтра ми зможемо передати план".

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Три документи для завершення війни

Також під час спілкування з журналістами Зеленський підтвердив, що є три документи, що стосуються мирної угоди.

Зеленський наголосив, що існує рамковий документ із 20 пунктів, який постійно змінюється.

Другий документ — гарантії безпеки, які необхідно об'єднати з коаліцією охочих. Третій стосується відновлення після завершення війни.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

Читайте: Україна готова до енергетичного перемир’я, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28138) перемовини (3835) план (223)
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Топ коментарі
+13
https://www.facebook.com/andriy.magera Andriy Magera

Виходить, що у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна відмовлялася від ядерної зброї для того, щоб у 2025 році Сполучені Штати змушували нас відмовитися від територіальної цілісності.

Гарний урок для тих держав, які захочуть відмовитися від ядерної зброї або для тих, які завжди планували бути безʼядерними, а тепер не віритимуть у жодні зовнішні гарантії і запевнення.

Легалізація анексії шляхом збройної агресії заведе світ у Третю світову. Якщо так можна Росії, то чому цього не можна усім іншим? Зрештою, чому Буш-старший не домовився з іракським диктатором Садамом Хусейном відносно Кувейту у 1992 році?

І, безумовно, адміністрація Трампа робить усе можливе для того, щоб замість 8 ядерних держав у світі стало 28.
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09.12.2025 21:43 Відповісти
+8
Кацапи не підпишуть ніякий мирний план від Зе.

США не нададуть гарантії безпеки, щоб пройшли вибори.
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09.12.2025 21:32 Відповісти
+7
Попереду безсонна ніч 24/7 - та там йому і Опі молоко за шкоду потрібно давати а не паперові прямокутники, схожі на бакси або інший білий порошок!
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09.12.2025 21:46 Відповісти

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