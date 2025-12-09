Допрацьований план миру передадуть США вже 10 грудня, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану вже завтра, 10 грудня. Як повідомляє Цензор.НЕТ, така заява пролунала від глави держави під час пресконференції з журналістами.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи вдалося сьогодні передати документ, Зеленський зазначив: "Ні, наразі працюють наші радники на рівні NSA. Робота триває сьогодні і продовжиться завтра. Я думаю, що завтра ми зможемо передати план".
Три документи для завершення війни
Також під час спілкування з журналістами Зеленський підтвердив, що є три документи, що стосуються мирної угоди.
Зеленський наголосив, що існує рамковий документ із 20 пунктів, який постійно змінюється.
Другий документ — гарантії безпеки, які необхідно об'єднати з коаліцією охочих. Третій стосується відновлення після завершення війни.
Мирний план США: що відомо
Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:
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виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;
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обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;
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відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;
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прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);
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надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.
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Виходить, що у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна відмовлялася від ядерної зброї для того, щоб у 2025 році Сполучені Штати змушували нас відмовитися від територіальної цілісності.
Гарний урок для тих держав, які захочуть відмовитися від ядерної зброї або для тих, які завжди планували бути безʼядерними, а тепер не віритимуть у жодні зовнішні гарантії і запевнення.
Легалізація анексії шляхом збройної агресії заведе світ у Третю світову. Якщо так можна Росії, то чому цього не можна усім іншим? Зрештою, чому Буш-старший не домовився з іракським диктатором Садамом Хусейном відносно Кувейту у 1992 році?
І, безумовно, адміністрація Трампа робить усе можливе для того, щоб замість 8 ядерних держав у світі стало 28.
США не нададуть гарантії безпеки, щоб пройшли вибори.