Допрацьований план миру передадуть США вже 10 грудня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує передачі США допрацьованого у Лондоні радниками з безпеки мирного плану вже завтра, 10 грудня. Як повідомляє Цензор.НЕТ, така заява пролунала від глави держави під час пресконференції з журналістами.

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Відповідаючи на запитання щодо того, чи вдалося сьогодні передати документ, Зеленський зазначив: "Ні, наразі працюють наші радники на рівні NSA. Робота триває сьогодні і продовжиться завтра. Я думаю, що завтра ми зможемо передати план".

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Три документи для завершення війни

Також під час спілкування з журналістами Зеленський підтвердив, що є три документи, що стосуються мирної угоди.

Зеленський наголосив, що існує рамковий документ із 20 пунктів, який постійно змінюється.

Другий документ — гарантії безпеки, які необхідно об'єднати з коаліцією охочих. Третій стосується відновлення після завершення війни.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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