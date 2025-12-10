Контуры мирного соглашения для Украины становятся более четкими, Трампу стоит ослабить давление на Украину, - WP

Простое описание того, как должен выглядеть мир в Украине: суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности, которое является частью Европейского Союза и восстанавливает свою экономику благодаря крупным инвестициям из Соединенных Штатов и Европы.

Об этом говорится в материале The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор отмечает, что, несмотря на жесткую тактику переговоров Трампа и его непонятную симпатию к российскому агрессору, такое соглашение, судя по словам американских, украинских и европейских чиновников, кажется, становится все ближе.

В то же время Трамп все еще может испортить ситуацию, усилив давление на Зеленского и европейских союзников, чтобы они решили продолжать борьбу, несмотря на ужасную цену.

"Это было бы плохо для всех. Сейчас самое время для Трампа успокоить Украину и Европу, а не пытаться заставить их заключить соглашение", - считает автор.

Читайте также: Трамп - журналистке после вопроса об ударах США по лодке с наркоторговцами: Вы невыносимая, на самом деле ужасная

Издание предполагает, что Трамп, вероятно, хочет занять равноудаленную позицию между демократической Европой и автократической Россией, "чтобы уменьшить риск конфликта между РФ и европейскими государствами".

"Такое равноправие между другом и врагом не имеет смысла ни стратегически, ни морально, и это действительно беспокоит Европу", - пишет WP.

В то же время, отмечает автор, мирные усилия Трампа являются достаточно перспективными.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - бизнес-магнаты, а не дипломаты, однако они, кажется, понимают, что лучшей защитой для Украины является сочетание обязательных гарантий безопасности и будущего экономического процветания.

"И они знают, что пакет провалится, если Зеленский не сможет продать его храброй, но истощенной стране", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп разрешил поставки Китаю чипов Nvidia и анонсировал 25% пошлину с таких продаж

Как должен выглядеть мирный план?

Вступление в ЕС

Украина вступает в ЕС уже в 2027 году. Несмотря на то, что такое быстрое вступление беспокоит некоторые государства-члены ЕС. Однако у Трампа считают, что смогут преодолеть сопротивление Венгрии. Вступление Украины в ЕС будет способствовать развитию торговли и инвестиций.

Но, пожалуй, самое важное то, что оно заставит Украину контролировать свою пагубную культуру коррупции в государственных предприятиях. Путин ненавидит идею, что Украина может стать европейским государством. Поэтому быстрое вступление в ЕС будет победой.

Читайте также: Трамп откажется от мирной инициативы, если не будет видеть прогресса, - Витакер

Гарантии безопасности

США предоставят Украине гарантии безопасности, подобные тем, что предусмотрены статьей 5 НАТО, для защиты страны в случае нарушения Россией договора.

Украина хочет, чтобы США подписали такое соглашение и ратифицировали его в Конгрессе, а европейские страны подпишут отдельные гарантии безопасности.

Рабочая группа между США и Украиной изучает, как именно будут работать детали, и как быстро Украина и ее союзники смогут реагировать на любое нарушение договора Россией.

"Надежность гарантий США, вероятно, подрывается формулировками в Стратегии национальной безопасности, которые, кажется, подрывают сам альянс НАТО, на котором базируются эти гарантии.

Но команда Трампа заявляет, что она стремится продолжать разведывательную поддержку Украины со стороны США, что является необходимым условием безопасности", - пишет автор.

Смотрите также: Зеленский заставил Байдена дать ему $350 млрд, но потерял 25% страны, - Трамп. ВИДЕО

Суверенитет Украины

Суверенитет Украины будет защищен от любого российского вето, однако переговорщики, вероятно, все еще борются с деликатными вопросами, такими как ограничения для украинской армии. Киев отказывается от любых официальных конституционных ограничений, как того хочет Россия.

Демилитаризованная зона

Демилитаризованная зона будет создана вдоль всей линии прекращения огня, от Донецкой области на северо-востоке до городов Запорожье и Херсон на юге. За этой демилитаризованной зоной будет более глубокая зона, в которой тяжелое вооружение будет запрещено. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Европе: Слишком много говорят и ничего не делают

"Обмен территориями"

Украина и США все еще обсуждают, где будут проходить линии. РФ требует, чтобы Украина отдала без боя 25% территории Донецкой области, американцы считают, что Киев все равно потеряет эти территории в боях в течение следующих 6 месяцев.

Американские переговорщики опробовали различные формулы, чтобы сделать эту уступку более приемлемой для Зеленского.

Одна из идей заключается в том, что зона вывода войск будет демилитаризована. Зеленский в понедельник, 8 декабря, подчеркнул, что не имеет "никакого законного права" отдавать территорию России. Одним из способов решить этот вопрос является корейская модель - по сей день Южная Корея претендует на законное право на весь полуостров, а Северная Корея утверждает то же самое.

ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная станция не будет находиться под российской оккупацией. Обсуждается возможность, что США могут взять на себя управление объектом.

Читайте также: Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы: "Я готов всегда"

Инвестиции

Одним из источников экономического развития будут замороженные российские активы на сумму более $200 миллиардов, которые сейчас хранятся в Европе.

Переговорщики Трампа предлагают предоставить Украине $100 млрд из этих средств для выплаты репараций.

Сумма может быть увеличена. Также более устойчивым двигателем для восстановления будут американские инвестиции.

Американские чиновники ведут переговоры с исполнительным директором финансового гиганта BlackRock Ларри Финком о возобновлении плана создания Фонда развития Украины, который привлечет $400 миллиардов на восстановление. Всемирный банк также будет участвовать в этом процессе.

Читайте: Трамп хочет достичь мира между Украиной и РФ до Рождества. Киев должен уступить территории, - FT

"Трамп, несомненно, хочет аналогичных инвестиционных и реконструкционных инициатив для России. Кушнер и Уиткофф, оба преданные капиталисты, исходят из того, что страны, которые торгуют и процветают, не воюют", - пишет автор.

Издание отмечает, что вместо того, чтобы пытаться заставить Зеленского заключить соглашение, переговорщики Трампа должны сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы создать пакет гарантий безопасности и экономических стимулов, который будет достаточно привлекательным, чтобы украинцы были готовы проглотить горькую пилюлю отказа от части Донецка, которую Россия не смогла захватить. В противном случае украинцы будут продолжать борьбу.

Самая большая ошибка, которую может совершить Трамп, - это настаивать: "сейчас или никогда". Дипломатия так не работает, как и хороший бизнес. Как заметил Трамп несколько десятилетий назад, "худшее, что вы можете сделать в сделке, - это выглядеть отчаянным; это заставляет другого почувствовать запах крови, и тогда вам конец".

Читайте: Доработанный план мира передадут США уже 10 декабря, - Зеленский

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Читайте также: Украина готова к энергетическому перемирию, - Зеленский