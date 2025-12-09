Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы: "Я готов всегда"

Президент Владимир Зеленский во время визита в Италию прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Украине давно не проводили выборы и что "время" их организовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Реагируя на реплику Трампа, озвученную им в интервью Politico, Зеленский кратко ответил: "Я готов всегда".

Ранее в ЕС уже отмечали, что Зеленский является демократически избранным президентом, а проведение выборов возможно только тогда, когда это позволят условия безопасности военного времени.

Другие заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.

Также Трамп отметил, что уже пришло время провести выборы в Украине.

По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".

Президент США уверяет, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.

Кроме того, лидер заявил, что Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном", а Обама его отдал.

