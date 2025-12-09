8 152 119
Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы: "Я готов всегда"
Президент Владимир Зеленский во время визита в Италию прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Украине давно не проводили выборы и что "время" их организовать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.
Реагируя на реплику Трампа, озвученную им в интервью Politico, Зеленский кратко ответил: "Я готов всегда".
Ранее в ЕС уже отмечали, что Зеленский является демократически избранным президентом, а проведение выборов возможно только тогда, когда это позволят условия безопасности военного времени.
Другие заявления Трампа
- Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.
- Также Трамп отметил, что уже пришло время провести выборы в Украине.
- По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".
- Президент США уверяет, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
- Кроме того, лидер заявил, что Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном", а Обама его отдал.
Топ комментарии
+18 Bogdan #603107
показать весь комментарий09.12.2025 17:48 Ответить Ссылка
+18 Dic Dolovo
показать весь комментарий09.12.2025 17:51 Ответить Ссылка
+17 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий09.12.2025 17:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з урною для бюююлееетнееей
Видадуть навіть бронік для урни
ВСУ вже вас чекають кандидатів у виборчий штаб кандидатів на збір голосів
Хай трамп почитає Конституцію України - там все написано.
Готов или надеешься успеешь к мендичу..
Там чемоданы набитые кешем..
Скільки ж ти біди і горя принесло....