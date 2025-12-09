РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10831 посетитель онлайн
Новости Выборы в Украине
8 152 119

Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы: "Я готов всегда"

Зеленський

Президент Владимир Зеленский во время визита в Италию прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Украине давно не проводили выборы и что "время" их организовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реагируя на реплику Трампа, озвученную им в интервью Politico, Зеленский кратко ответил: "Я готов всегда".

Ранее в ЕС уже отмечали, что Зеленский является демократически избранным президентом, а проведение выборов возможно только тогда, когда это позволят условия безопасности военного времени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Европа проработали шаги для завершения войны. Готовы представить их США, - Зеленский

Другие заявления Трампа

  • Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию.
  • Также Трамп отметил, что уже пришло время провести выборы в Украине.
  • По словам Трампа, Зеленский якобы заставил "нечестного Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов".
  • Президент США уверяет, что Зеленский якобы еще не прочитал предложенный проект мирного соглашения.
  • Кроме того, лидер заявил, что Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном", а Обама его отдал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" Трампа по Украине на грани краха. Зеленский готовит контрпредложение, - The Telegraph

Автор: 

Зеленский Владимир (22891) Трамп Дональд (7207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Звісно що готовий.З тклемарафоном,дією та 200-300% своїми людьми в усіх гілках влади та з держбюджетом то практично особистим.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:48 Ответить
+18
Тиж казав що на один термін їдеш. Накиздів як завжди?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:51 Ответить
+17
за зебіла відсотків 5-9 ідіотів, і то не факт.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не замилюй людям очі, ніяких виборів до закічення війни і повного звільнення українських територій не буде!
показать весь комментарий
09.12.2025 18:23 Ответить
Повертайся, ухилянт! Теріторії треба звільнювати
показать весь комментарий
09.12.2025 18:28 Ответить
вова, іді к мамє рімє.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:26 Ответить
Тільки про вибори і думає з першого дня вторгнення.

показать весь комментарий
09.12.2025 18:33 Ответить
Был бы уверен в победе провел бы давно. Хоть через дуру но провел бы. Военное положение не помешало бы. На пеньках бы но провел.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:38 Ответить
ви самі особисто об'їжджати усі окопи і точки на нулі ?
з урною для бюююлееетнееей
Видадуть навіть бронік для урни

ВСУ вже вас чекають кандидатів у виборчий штаб кандидатів на збір голосів
показать весь комментарий
09.12.2025 20:04 Ответить
Особисто я думав, що в нас досі рарламентсько- президентська республіка і про вибори має оголошувати Рада. Але Зеленський почуває себе царем і відповів, що він готовий. Думає сфальшувати вибори? Не вийде, бо це Україна. Навіть 73% два раза не повірять у брехню.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:41 Ответить
Нівіщо на це реагувати?
Хай трамп почитає Конституцію України - там все написано.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:56 Ответить
Ти рот закриєш чи ні? Вже достатньо зі своїм мирним планом в переговорами наробив. Зараз Тромб з )(уйлом вчепляться в твої слова і завтра ж почнуть вимагати виборів
показать весь комментарий
09.12.2025 19:05 Ответить
Провести выборы это да, но сначала надо бы Беню до суда довести...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:09 Ответить
Або хоча б донести...)
показать весь комментарий
09.12.2025 19:37 Ответить
🤡 зеленському ці балачкі вигідні , або 73% знову дадуть повноваження ,або ці 73% його розірвуть, але він з фьодоровим через маска , вже все порешав ...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:22 Ответить
Ну так давай проводи выборы дегенерат КВНшный. Или ты уйдешь только когда страну уничтожишь.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:35 Ответить
Готовий , но не готовий . А взагалі готовий , но не часі .
показать весь комментарий
09.12.2025 19:37 Ответить
дайте трампу селедки
показать весь комментарий
09.12.2025 19:40 Ответить
Зеля а в заслуженно тюрьму на пожизненое .
Готов или надеешься успеешь к мендичу..
Там чемоданы набитые кешем..
показать весь комментарий
09.12.2025 19:45 Ответить
Кончена зе!гніда ти повинен не піндосам відповідати. А народу України!!!
Скільки ж ти біди і горя принесло....
показать весь комментарий
09.12.2025 20:09 Ответить
раніше до війни був готовий, зараз до виборів готовий .... короче зеля піонер - "Будь готов! Всегда готов!"
показать весь комментарий
09.12.2025 20:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 