3 282 52

Крым такой красивый, с четырех сторон "окружен океаном". А Обама его отдал, - Трамп

Украина способна достичь ракетами любого уголка Крыма, - NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном".

Об этом он заявил в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Трамп о Крыме

"Знаете, когда Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу, чтобы Крым вернулся, и мы стали членами НАТО". Он сказал это не очень приятно", - заявил американский лидер в интервью Politico.

При этом он в очередной раз обвинил бывшего президента Барака Обаму в том, что Украина потеряла полуостров.

Крым был сердцем. Вы знаете, я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И когда я смотрел, каждый раз, когда я смотрел на эту карту, я говорил: "О, да, Крым такой красивый. Вау. Он с четырех сторон окружен океаном. Есть только небольшой кусочек суши, чтобы добраться до основной части. Ну, основная часть, я имею в виду, Крым огромный, но он соединяет часть Украины, о которой мы сейчас говорим, через небольшой перешеек. С четырех сторон его окружает океан. В самой теплой части лучшая погода, все самое лучшее. А Обама его отдал", - заявил Трамп.

Что предшествовало?

  • Ранее Трамп заявлял, что Украина должна провести выборы. По его мнению, возможно, Зеленский победил бы.
  • Диктатор Путин утверждает, что Россия якобы не оккупировала Крым, а лишь "пришла на помощь" его жителям.

Крым (26539) Трамп Дональд (7207)
+12
Це прогресуюча деменція , чи він просто по життю ідіот ...? 🤯
09.12.2025 14:32 Ответить
+12
Такого ще не було в Америці-її президент просто хвора на голову людина. І чим далі всі в цієй колись великій країні мовчать тим далі він цю країну ганьбить. Таке складається враження що в цій країні більше нема і не буде рейганів та маккейнів а залишились тільки віткофи, венси та інша купа недоумкіа під стать цьому недопризеденту.
09.12.2025 14:41 Ответить
+9
їпать воно тупе1
09.12.2025 14:29 Ответить
Іноді краще жувати, ніж говорити.
09.12.2025 14:28 Ответить
Іноді краще здохнути тому що мав би жувати замість гавкати .
показать весь комментарий
09.12.2025 14:42 Ответить
їпать воно тупе1
09.12.2025 14:29 Ответить
АЛександр Рыгорович, мы точно знаем что у тебя есть карта. Подари ее своему другу Дональду.
09.12.2025 14:29 Ответить
та насипте вже йому дусту!
09.12.2025 14:30 Ответить
Добре, тоді по аналогії, якщо Обама віддав Крим пуйлу, то ти рижий хочеш всю Україну віддати пуйлу.
09.12.2025 14:30 Ответить
Ну нічого страшного, в найближчі роки ЗСУ його повернуть раз і назавжди!
09.12.2025 14:30 Ответить
Тількі з твоєю допомогою,приїдеш в Україну,підеш до лав ЗСУ і відразу повертати Крим,з твоєю допомогою це відбудеться швидше ніж в найближчі роки.Ти ж так і плануєш,правда?
09.12.2025 14:41 Ответить
Нищити кацапів можна по всій планеті, свинтусе 🔪🐽
09.12.2025 15:39 Ответить
Він їбанутий, Трамп ваш, щоб ви розуміли (с)
09.12.2025 14:30 Ответить
09.12.2025 14:31 Ответить
Це прогресуюча деменція , чи він просто по життю ідіот ...? 🤯
09.12.2025 14:32 Ответить
по життю. Про це ще його мама казала.
09.12.2025 14:44 Ответить
Трамп хабадна тупа свиня - лялька батька кущніра 🔪🐷
09.12.2025 14:32 Ответить
Шедеврально .
09.12.2025 14:32 Ответить
А з п'ятого боку?
09.12.2025 14:33 Ответить
"Ви знаєте, я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я дивився, кожен раз, коли я дивився на цю карту, я говорив: "О, так, Крим такий красивий. Вау. Він з чотирьох боків оточений океаном"

нерухомість и география это же одно и тоже, и карта наверное была туз червей
09.12.2025 14:33 Ответить
Так чорна Обама теж називала себе миротворцем і робила це щоб примиритися з )(уйлом. І де той мір? А тепер ти ж чорт рижий хочеш зробити те саме тільки вже з усією Україною.
09.12.2025 14:34 Ответить
Дональд Трамп міг би служити прапорщиком Радянської армії. Анекдотів було б ще більше.
09.12.2025 14:34 Ответить
У нього що, передріздвяне загострення? Повірити не можу що це меле президент США. Хто ці люди, які його обрали?
09.12.2025 14:35 Ответить
срєдніє амєріканци.
09.12.2025 14:42 Ответить
Які зараз забороняють нам колупатися в носі
09.12.2025 14:59 Ответить
Схоже що об'ївся індичкою.
09.12.2025 15:37 Ответить
"...замєчатєльно,поразітєльно,геніально...".
09.12.2025 14:35 Ответить
Справа Гебельса живе і процвітає - звинувачуй своїх ворогів у тому що робиш сам. Трамп критикує демократів за те що дозволили кацапам віджати Крим і одночасно тисне на Україну щоб віддати кацапам ще більшу частину України.
09.12.2025 14:36 Ответить
Як можна так ганьбитися на увесь світ? Тільки коли на все пофіг!
09.12.2025 14:36 Ответить
океан - море - річка - стакан з водою, яка ***** різниця, якщо ти президент Штатів.
09.12.2025 14:37 Ответить
Старчиський маразм старого, *********, рудого чорта. Шо тут ще скажеш?...
09.12.2025 14:37 Ответить
Це вже заявка на Нобеля з географії.
09.12.2025 14:38 Ответить
Звідки він взяв, що Зеленський сказав ***** "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО" ??? Хто йому наплів таке? Хоча, ні - *****, вітькофф, Дмітрієв, Венс - могли таке йому в вуха вкласти....

ЗІ: насправді Зеля на рандеву з *****м в Парижі заявляв ще свою передвиборчу програму "В НАТО+ЄС нас не запрошують, ми і не підемо. А з *****м договорімся посредінє".
09.12.2025 14:38 Ответить
Так, Обама теж жалюгідне чмо, як і ти, рижа потвора.
09.12.2025 14:38 Ответить
додік, жгі єщо!
09.12.2025 14:39 Ответить
Такого ще не було в Америці-її президент просто хвора на голову людина. І чим далі всі в цієй колись великій країні мовчать тим далі він цю країну ганьбить. Таке складається враження що в цій країні більше нема і не буде рейганів та маккейнів а залишились тільки віткофи, венси та інша купа недоумкіа під стать цьому недопризеденту.
09.12.2025 14:41 Ответить
У Байдена з когнітивними функціями все було ще гірше. Ілі ето другоє?
09.12.2025 15:30 Ответить
Те що Зе нахамив ***** то понятно. На хайпі після 'всенародної' підтримки.
Петро як дипломат вмів обходитись з кремлівським щуром, але нарід устал от войньі.
09.12.2025 14:41 Ответить
АФГАНІСТАН. ЧМО.ХТО ВІДДАВ ТАЛІБАМ...ПІТЕРАС???
09.12.2025 14:42 Ответить
"з чотирьох боків оточений океаном"

квадратный крым
09.12.2025 14:42 Ответить
У них там кругом океан. Вони не говорять море.
09.12.2025 14:52 Ответить
А про погоду в Криму він би мовчав, нездара. Я 1,5року прожив в Сімферополі... Так там цілий рік вітри, і такі дошкульні, влітку гарячі, восени до весни - холоднючі... Хіба що по побережжю від Судака до Севаса погода курортна.... А степовий Крим... ну, так повітря чудове; але ж вітри.... видуває все.
09.12.2025 14:44 Ответить
Степной Крым , то вообще пипец, когда ветер - то тебя так несёт , а зацепиться не за что !😝
Я так зимой по гололеду и ветру, к капоту встречной машины «приклеилась» , машина тоже ползла шо черепаха обошлось без травм 🤪🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.12.2025 15:25 Ответить
Тут деменцією *******
09.12.2025 14:52 Ответить
То два в одному - деменція з неадекватність.
09.12.2025 15:38 Ответить
Якби в свій час Трампа з чотрьох боків оточили лікарі з санітарами , в світі багато щоб було по іншому .
09.12.2025 14:56 Ответить
погано, що нема Нобелівки з географії, дали би трампу за відкриття півострова в Чорному морі, що з 4-х сторін омивається океаном, і він би перестав битися разом з лаптілендом проти України за Нобелівську премію миру!
09.12.2025 15:29 Ответить
Таємна карта трумпа

09.12.2025 15:30 Ответить
...причому, Північним льодовитим... Яким Україна не межує.

Мабуть кацапи переконали його саме в цьому, тому і зрозуміла "логіка" Трампа щодо примсу до капітуляції України.
09.12.2025 15:30 Ответить
Союз сделал ошибку, оказав "медвежью услугу" Украине, как говорится, отдав Крым УССР. Сейчас бы войны не было. Война на Донбассе началась, чтобы отвлечь внимание от Крыма. А дальше пошло-поехало. Всё потянулось, закрутилось одно за другим. Донбасс, по сути, никому изначально не был нужен. Он должен был быть лишь некой силой влияния РФ внутри украинской политической жизни. Не более..
09.12.2025 15:30 Ответить
Крим це репарація за Голодомор
09.12.2025 15:40 Ответить
Путін Трампу не лише історію розказав, але й географію???
09.12.2025 15:33 Ответить
 
 