Крым такой красивый, с четырех сторон "окружен океаном". А Обама его отдал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном".

Об этом он заявил в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Трамп о Крыме

"Знаете, когда Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу, чтобы Крым вернулся, и мы стали членами НАТО". Он сказал это не очень приятно", - заявил американский лидер в интервью Politico.

При этом он в очередной раз обвинил бывшего президента Барака Обаму в том, что Украина потеряла полуостров.

Крым был сердцем. Вы знаете, я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И когда я смотрел, каждый раз, когда я смотрел на эту карту, я говорил: "О, да, Крым такой красивый. Вау. Он с четырех сторон окружен океаном. Есть только небольшой кусочек суши, чтобы добраться до основной части. Ну, основная часть, я имею в виду, Крым огромный, но он соединяет часть Украины, о которой мы сейчас говорим, через небольшой перешеек. С четырех сторон его окружает океан. В самой теплой части лучшая погода, все самое лучшее. А Обама его отдал", - заявил Трамп.

Что предшествовало?