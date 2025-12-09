Крым такой красивый, с четырех сторон "окружен океаном". А Обама его отдал, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, по его убеждению, стремился прежде всего вернуть Крым, который он описал как "со всех сторон окруженный океаном".
Об этом он заявил в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Трамп о Крыме
"Знаете, когда Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу, чтобы Крым вернулся, и мы стали членами НАТО". Он сказал это не очень приятно", - заявил американский лидер в интервью Politico.
При этом он в очередной раз обвинил бывшего президента Барака Обаму в том, что Украина потеряла полуостров.
Крым был сердцем. Вы знаете, я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И когда я смотрел, каждый раз, когда я смотрел на эту карту, я говорил: "О, да, Крым такой красивый. Вау. Он с четырех сторон окружен океаном. Есть только небольшой кусочек суши, чтобы добраться до основной части. Ну, основная часть, я имею в виду, Крым огромный, но он соединяет часть Украины, о которой мы сейчас говорим, через небольшой перешеек. С четырех сторон его окружает океан. В самой теплой части лучшая погода, все самое лучшее. А Обама его отдал", - заявил Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявлял, что Украина должна провести выборы. По его мнению, возможно, Зеленский победил бы.
- Диктатор Путин утверждает, что Россия якобы не оккупировала Крым, а лишь "пришла на помощь" его жителям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нерухомість и география это же одно и тоже, и карта наверное была туз червей
ЗІ: насправді Зеля на рандеву з *****м в Парижі заявляв ще свою передвиборчу програму "В НАТО+ЄС нас не запрошують, ми і не підемо. А з *****м договорімся посредінє".
Петро як дипломат вмів обходитись з кремлівським щуром, але нарід устал от войньі.
квадратный крым
Я так зимой по гололеду и ветру, к капоту встречной машины «приклеилась» , машина тоже ползла шо черепаха обошлось без травм 🤪🤣🤣🤣
Мабуть кацапи переконали його саме в цьому, тому і зрозуміла "логіка" Трампа щодо примсу до капітуляції України.