Путин заявил, что Россия якобы не оккупировала Крым, а лишь "пришла на помощь" его жителям
Кремлевский диктатор Путин утверждает, что захват Россией Крыма в 2014 году — это "помощь жителям", а не аннексия, и уверяет, что у Москвы "не было другого выбора".
Его заявление в интервью индийским СМИ цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Об оккупации Крыма
Путин заявил, что Россия якобы не оккупировала Крым, а "пришла на помощь" его жителям, ведь "не могла действовать иначе".
"Помочь людям, которые не хотели, чтобы их жизнь или судьба были связаны с теми, кто организовал "государственный переворот" в Украине... Нам не нужно было захватывать порт в Крыму, потому что он и так был нашим по соглашению с Украиной", - цинично заявил российский диктатор.
Путин добавил, что Россия "всегда будет защищать свои интересы и своих людей".
Мирные переговоры
По его словам, Москва якобы 8 лет пыталась решить ситуацию в Украине "мирными средствами".
"СВО" — не начало войны, а попытка ее завершить... Россия хочет завершить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины", — говорит глава Кремля.
Путин добавил, что Киев должен осознать: "лучшим способом решения "конфликта" являются переговоры". Он также положительно оценил мирные усилия президента США Дональда Трампа.
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляли параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де тільки не убивали «фашистів і націоналістів», Ічкерія, Нагірний Карабах, держави розпавшоїся Югославії, Грузія, Молдова, Абхазія, Україна, Сирія, Лівія…!!!
Питання на кмітливість - як ви думаєте , чи кацапські ЗМІ весь час цитують висловлювання Президента України ?
Ты ублюдок пришёл в украинский Крым и под дулами автоматов заставил мирных жителей Крыма провести этот грёбанный референдум... Так и говори эту правду индусам!