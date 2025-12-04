Путин заявил, что Россия якобы не оккупировала Крым, а лишь "пришла на помощь" его жителям

Кремлевский диктатор Путин утверждает, что захват Россией Крыма в 2014 году — это "помощь жителям", а не аннексия, и уверяет, что у Москвы "не было другого выбора".

Его заявление в интервью индийским СМИ цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Об оккупации Крыма

Путин заявил, что Россия якобы не оккупировала Крым, а "пришла на помощь" его жителям, ведь "не могла действовать иначе".

"Помочь людям, которые не хотели, чтобы их жизнь или судьба были связаны с теми, кто организовал "государственный переворот" в Украине... Нам не нужно было захватывать порт в Крыму, потому что он и так был нашим по соглашению с Украиной", - цинично заявил российский диктатор.

Путин добавил, что Россия "всегда будет защищать свои интересы и своих людей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин усиливает риторику против Европы и не показывает намерений заканчивать войну, - Вадефуль

Мирные переговоры

По его словам, Москва якобы 8 лет пыталась решить ситуацию в Украине "мирными средствами".

"СВО" — не начало войны, а попытка ее завершить... Россия хочет завершить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины", — говорит глава Кремля.

Путин добавил, что Киев должен осознать: "лучшим способом решения "конфликта" являются переговоры". Он также положительно оценил мирные усилия президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Россия в любом случае захватит Донбасс и "Новороссию", - Путин

Переговоры США и РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляли параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не будет вести серьезных переговоров, пока не почувствует, что ему грозит поражение, - WSJ