Путин заявил, что Россия якобы не оккупировала Крым, а лишь "пришла на помощь" его жителям

Путін

Кремлевский диктатор Путин утверждает, что захват Россией Крыма в 2014 году — это "помощь жителям", а не аннексия, и уверяет, что у Москвы "не было другого выбора".

Его заявление в интервью индийским СМИ цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Об оккупации Крыма

Путин заявил, что Россия якобы не оккупировала Крым, а "пришла на помощь" его жителям, ведь "не могла действовать иначе".

"Помочь людям, которые не хотели, чтобы их жизнь или судьба были связаны с теми, кто организовал "государственный переворот" в Украине... Нам не нужно было захватывать порт в Крыму, потому что он и так был нашим по соглашению с Украиной", - цинично заявил российский диктатор.

Путин добавил, что Россия "всегда будет защищать свои интересы и своих людей".

Мирные переговоры 

По его словам, Москва якобы 8 лет пыталась решить ситуацию в Украине "мирными средствами".

"СВО" — не начало войны, а попытка ее завершить... Россия хочет завершить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины", — говорит глава Кремля.

Путин добавил, что Киев должен осознать: "лучшим способом решения "конфликта" являются переговоры". Он также положительно оценил мирные усилия президента США Дональда Трампа.

Путин о Крыме

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляли параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Крым (26535) путин владимир (32514) россия (98243) война в Украине (7112)
+4
у гітлера теж "не було вибору", ще той допомагун виявився...
04.12.2025 19:09 Ответить
+4
Яке ж воно кончене...
04.12.2025 19:12 Ответить
+2
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ГОДІ!!!! слухати його має психіатр і слідчий а не ми
04.12.2025 19:11 Ответить
у гітлера теж "не було вибору", ще той допомагун виявився...
04.12.2025 19:09 Ответить
******, з 1995 року, кому тільки не гадив війною, «приходячи з убивствами на допомогу»??
Де тільки не убивали «фашистів і націоналістів», Ічкерія, Нагірний Карабах, держави розпавшоїся Югославії, Грузія, Молдова, Абхазія, Україна, Сирія, Лівія…!!!
04.12.2025 19:20 Ответить
А зараз ще в Судан полізло падло.
04.12.2025 19:35 Ответить
***** тупориле тобі вірить тільки трамбон.
04.12.2025 19:10 Ответить
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ГОДІ!!!! слухати його має психіатр і слідчий а не ми
04.12.2025 19:11 Ответить
Яке ж воно кончене...
04.12.2025 19:12 Ответить
Ху... ло воно і є ху....ло, а ці висери трампонутому кажи, він в це повірить
04.12.2025 19:12 Ответить
Навішо це тут ? Що дає українцям ця "інформація" ...?
Питання на кмітливість - як ви думаєте , чи кацапські ЗМІ весь час цитують висловлювання Президента України ?
04.12.2025 19:13 Ответить
А хто кричав рассія ,рассія і путін прійді ,чи це кацапське іпсо? Було ж таке ,було ,хіба що татари протестували .
04.12.2025 19:14 Ответить
я на украинском матов не знаю, поэтому пишу по русски, но слова закончились на русском кроме матов, ну без матов пусть пойдет к Патриарху Кириллу, Рпц он любит и УПЦ, а там написано, что дьявол отец лжи у них.
04.12.2025 19:15 Ответить
Тварь.
04.12.2025 19:15 Ответить
Ментальні розлади у шизанутого .
04.12.2025 19:16 Ответить
Козладоїв - козлодоїв - шо в лоб - шо по - лбу -- В Німеччині 5 млн турків - то шо Туреччині вже можна йти їм на допомогу?
04.12.2025 19:20 Ответить
Прийшла допомогти їм переселитись в Сибір.
04.12.2025 19:20 Ответить
ПідАр кончений! Помог ***** донбасу?! Майже все зруйновано!
04.12.2025 19:20 Ответить
Ми могли би балістикою прийти на допомогу жителям Москви, но Слуга народу (блін,а якого?) забіло свій болт на ракети.
04.12.2025 19:26 Ответить
да да да ... хватит пуйло нам свои сибирские пельмени на уши вешать!
Ты ублюдок пришёл в украинский Крым и под дулами автоматов заставил мирных жителей Крыма провести этот грёбанный референдум... Так и говори эту правду индусам!
04.12.2025 19:26 Ответить
выжженные Украинские города дотла без возможности восстановления-это тоже такая помощь?!
04.12.2025 19:27 Ответить
Щось я не пам'ятаю, коли це мешканці Криму просили про допомогу? Рятівник Малібу на призвисько ху-ло.
04.12.2025 19:27 Ответить
ботоксний щур виправдувується. Але не допоможе.
04.12.2025 19:30 Ответить
да-да. черное это белое. война это мир. смерть это здоровье. здохни мразь!
04.12.2025 19:33 Ответить
"Росія хоче завершити війну, яку Захід розв'язав проти неї" - то якого лисого не почав есвео проти НАТО? Чогось до України доколупався, придурок. Таке верзе, що хіба тільки кацап в таке повірить
04.12.2025 19:35 Ответить
Крим - наш! (бАданов, Малюк,"Мадяр")
04.12.2025 19:36 Ответить
 
 