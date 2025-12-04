Путін заявив, що Росія нібито не окупувала Крим, а лише "прийшла на допомогу" його жителям
Кремлівський диктатор Путін стверджує, що захоплення Росією Криму у 2014 році — це "допомога жителям", а не анексія, і запевняє, що в Москви "не було іншого вибору".
Його заяву в інтерв'ю індійським ЗМІ цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Про окупацію Криму
Путін заявив, що Росія нібито не окупувала Крим, а "прийшла на допомогу" його жителям, адже "не могла діяти інакше"
"Допомогти людям, які не хотіли, щоб їхнє життя чи доля були пов'язані з тими, хто організував "державний переворот" в Україні... Нам не потрібно було захоплювати порт у Криму, тому що він і так був нашим за угодою з Україною", - цинічно заявив російський диктатор.
Путін додав, що Росія "завжди захищатиме власні інтереси й своїх людей".
Мирні переговори
За його словами, Москва нібито 8 років намагалася вирішити ситуацію в Україні "мирними засобами".
"СВО" — не початок війни, а спроба її завершити... Росія хоче завершити війну, яку Захід розв'язав проти неї руками України", - каже глава Кремля.
Путін додав, що Київ повинен усвідомити: "найкращим способом вирішення "конфлікту" є перемовини". Він також позитивно оцінив мирні зусилля президента США Дональда Трампа.
Переговори США та РФ
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
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Де тільки не убивали «фашистів і націоналістів», Ічкерія, Нагірний Карабах, держави розпавшоїся Югославії, Грузія, Молдова, Абхазія, Україна, Сирія, Лівія…!!!
Питання на кмітливість - як ви думаєте , чи кацапські ЗМІ весь час цитують висловлювання Президента України ?
Ты ублюдок пришёл в украинский Крым и под дулами автоматов заставил мирных жителей Крыма провести этот грёбанный референдум... Так и говори эту правду индусам!
Давно не бачили "Лебедине озеро"
У кількох водосховищах тимчасово окупованого Криму почався процес мінералізації. Вода вже непридатна для зрошення, і це загрожує втратою родючих земель.