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Новини Окупація Криму Заяви Путіна про Україну Цілі Путіна в Україні
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Путін заявив, що Росія нібито не окупувала Крим, а лише "прийшла на допомогу" його жителям

Путін

Кремлівський диктатор Путін стверджує, що захоплення Росією Криму у 2014 році — це "допомога жителям", а не анексія, і запевняє, що в Москви "не було іншого вибору".

Його заяву в інтерв'ю індійським ЗМІ цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Про окупацію Криму

Путін заявив, що Росія нібито не окупувала Крим, а "прийшла на допомогу" його жителям, адже "не могла діяти інакше"

"Допомогти людям, які не хотіли, щоб їхнє життя чи доля були пов'язані з тими, хто організував "державний переворот" в Україні... Нам не потрібно було захоплювати порт у Криму, тому що він і так був нашим за угодою з Україною", - цинічно заявив російський диктатор.

Путін додав, що Росія "завжди захищатиме власні інтереси й своїх людей".

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Мирні переговори 

За його словами, Москва нібито 8 років намагалася вирішити ситуацію в Україні "мирними засобами".

"СВО" — не початок війни, а спроба її завершити... Росія хоче завершити війну, яку Захід розв'язав проти неї руками України", - каже глава Кремля.

Путін додав, що Київ повинен усвідомити: "найкращим способом вирішення "конфлікту" є перемовини". Він також позитивно оцінив мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Росія у будь-якому разі захопить Донбас та "Новоросію", - Путін

Путін про Крим

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не вестиме серйозних переговорів, доки не відчує, що йому загрожує поразка, - WSJ

Автор: 

Крим (14120) путін володимир (25493) росія (70450) війна в Україні (8532)
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Топ коментарі
+20
у гітлера теж "не було вибору", ще той допомагун виявився...
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04.12.2025 19:09 Відповісти
+15
Яке ж воно кончене...
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04.12.2025 19:12 Відповісти
+12
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ГОДІ!!!! слухати його має психіатр і слідчий а не ми
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04.12.2025 19:11 Відповісти
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у гітлера теж "не було вибору", ще той допомагун виявився...
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04.12.2025 19:09 Відповісти
******, з 1995 року, кому тільки не гадив війною, «приходячи з убивствами на допомогу»??
Де тільки не убивали «фашистів і націоналістів», Ічкерія, Нагірний Карабах, держави розпавшоїся Югославії, Грузія, Молдова, Абхазія, Україна, Сирія, Лівія…!!!
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04.12.2025 19:20 Відповісти
А зараз ще в Судан полізло падло.
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04.12.2025 19:35 Відповісти
***** тупориле тобі вірить тільки трамбон.
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04.12.2025 19:10 Відповісти
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ГОДІ!!!! слухати його має психіатр і слідчий а не ми
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04.12.2025 19:11 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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04.12.2025 19:12 Відповісти
Ху... ло воно і є ху....ло, а ці висери трампонутому кажи, він в це повірить
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04.12.2025 19:12 Відповісти
Навішо це тут ? Що дає українцям ця "інформація" ...?
Питання на кмітливість - як ви думаєте , чи кацапські ЗМІ весь час цитують висловлювання Президента України ?
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04.12.2025 19:13 Відповісти
А хто кричав рассія ,рассія і путін прійді ,чи це кацапське іпсо? Було ж таке ,було ,хіба що татари протестували .
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04.12.2025 19:14 Відповісти
я на украинском матов не знаю, поэтому пишу по русски, но слова закончились на русском кроме матов, ну без матов пусть пойдет к Патриарху Кириллу, Рпц он любит и УПЦ, а там написано, что дьявол отец лжи у них.
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04.12.2025 19:15 Відповісти
Тварь.
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04.12.2025 19:15 Відповісти
Ментальні розлади у шизанутого .
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04.12.2025 19:16 Відповісти
Козладоїв - козлодоїв - шо в лоб - шо по - лбу -- В Німеччині 5 млн турків - то шо Туреччині вже можна йти їм на допомогу?
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04.12.2025 19:20 Відповісти
Прийшла допомогти їм переселитись в Сибір.
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04.12.2025 19:20 Відповісти
ПідАр кончений! Помог ***** донбасу?! Майже все зруйновано!
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04.12.2025 19:20 Відповісти
Ми могли би балістикою прийти на допомогу жителям Москви, но Слуга народу (блін,а якого?) забіло свій болт на ракети.
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04.12.2025 19:26 Відповісти
да да да ... хватит пуйло нам свои сибирские пельмени на уши вешать!
Ты ублюдок пришёл в украинский Крым и под дулами автоматов заставил мирных жителей Крыма провести этот грёбанный референдум... Так и говори эту правду индусам!
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04.12.2025 19:26 Відповісти
выжженные Украинские города дотла без возможности восстановления-это тоже такая помощь?!
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04.12.2025 19:27 Відповісти
Да. Ета адін із відов помосчі.
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04.12.2025 19:46 Відповісти
Щось я не пам'ятаю, коли це мешканці Криму просили про допомогу? Рятівник Малібу на призвисько ху-ло.
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04.12.2025 19:27 Відповісти
ботоксний щур виправдувується. Але не допоможе.
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04.12.2025 19:30 Відповісти
да-да. черное это белое. война это мир. смерть это здоровье. здохни мразь!
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04.12.2025 19:33 Відповісти
"Росія хоче завершити війну, яку Захід розв'язав проти неї" - то якого лисого не почав есвео проти НАТО? Чогось до України доколупався, придурок. Таке верзе, що хіба тільки кацап в таке повірить
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04.12.2025 19:35 Відповісти
Крим - наш! (бАданов, Малюк,"Мадяр")
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04.12.2025 19:36 Відповісти
Вибір в тебе є - застрелись! Допомога жителям Крима це спагеті на вуха твоїм кріпосним.Для цивілізованого світу це анексія.А допомогу ти робиш проплаченим хаосом і дистабілізацією колоборантським середовищем населення, попередньо видавши їм аквофрешні паспорти,а також завезеними "кізяками".Так було до тебе в Придністров'ї в Молдові, тобою в Грузії,в Україні в Криму і на Донбасі.Щоб не доводити до Гааги,не тратити гроші платників податків на трибунал,зеконом гроші - застрелись.
Давно не бачили "Лебедине озеро"
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04.12.2025 19:45 Відповісти
Після допомоги жителям крима та донбаса, жителям доводиться гадити в пакети.

У кількох водосховищах тимчасово окупованого Криму почався процес мінералізації. Вода вже непридатна для зрошення, і це загрожує втратою родючих земель.
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04.12.2025 19:47 Відповісти
Осінньо- зимове загострення шизофренії, причому вже невилікованої
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04.12.2025 19:52 Відповісти
Во даёт путин *****, только вчера говорил что оно захватывает территории Украины, а сегодня опять спасает людей!!!😂😆🙄🤪
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04.12.2025 20:14 Відповісти
Каїн не вбивав Авеля він просто допоміг йому переправитись на інший берег річки стікс
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04.12.2025 20:32 Відповісти
Навіть Гітлер так не допоміг німецькомовним, як допоміг путін російськомовним на Донбасі!
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04.12.2025 20:49 Відповісти
Що цікаво- ,, ми прийшли на допомогу жителям...." ця пісенька усіх агресорів і окупантів.... Так само казали свого часу і Гітлер і Сталін, коли окуповували інші краіни. Тепер теж саме повторює і іх учень путя....До речі вони так само як і путя зараз, казали що вони бажали тільки миру і процвітання і звинувачували ,,злий і агресивний Захід" у розпалюванні війни.... Все те саме, одна школа, ті самі діі і слова....
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04.12.2025 21:20 Відповісти
Якийсь набір випадкових слів, мабуть прихворав дідуля
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04.12.2025 21:26 Відповісти
Ото чекайте, скоро воно і в Європі почне так "приходити на допомогу"!
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04.12.2025 21:27 Відповісти
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04.12.2025 21:31 Відповісти
 
 