Крим такий красивий, з чотирьох боків "оточений океаном". А Обама його віддав, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном".

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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Трамп про Крим

"Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО". Він сказав це не дуже приємно", - заявив американський лідер в інтерв’ю Politico.

При цьому він вкотре звинуватив колишнього президента Барака Обаму в тому, що Україна втратила півострів.

Крим був серцем. Ви знаєте, я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я дивився, кожен раз, коли я дивився на цю карту, я говорив: "О, так, Крим такий красивий. Вау. Він з чотирьох боків оточений океаном. Є тільки невеликий шматочок суші, щоб дістатися до основної частини. Ну, основна частина, я маю на увазі, Крим величезний, але він з'єднує частину України, про яку ми зараз говоримо, через невеликий перешийок. З чотирьох боків його оточує океан. У найтеплішій частині найкраща погода, найкраще все. А Обама його віддав", - заявив Трамп.

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