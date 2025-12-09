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Новини Український Крим
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Крим такий красивий, з чотирьох боків "оточений океаном". А Обама його віддав, - Трамп

Україна здатна досягти ракетами будь-якого куточка Криму, - NYT

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном".

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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Трамп про Крим

"Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО". Він сказав це не дуже приємно", - заявив американський лідер в інтерв’ю Politico.

При цьому він вкотре звинуватив колишнього президента Барака Обаму в тому, що Україна втратила півострів.

Крим був серцем. Ви знаєте, я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я дивився, кожен раз, коли я дивився на цю карту, я говорив: "О, так, Крим такий красивий. Вау. Він з чотирьох боків оточений океаном. Є тільки невеликий шматочок суші, щоб дістатися до основної частини. Ну, основна частина, я маю на увазі, Крим величезний, але він з'єднує частину України, про яку ми зараз говоримо, через невеликий перешийок. З чотирьох боків його оточує океан. У найтеплішій частині найкраща погода, найкраще все. А Обама його віддав", - заявив Трамп.

Що передувало?

  • Раніше Трамп заявляв, що Україна має провести вибори. На його думку, можливо, Зеленський переміг би.
  • Диктатор Путін стверджує, що Росія нібито не окупувала Крим, а лише "прийшла на допомогу" його жителям.

Автор: 

Крим (14134) Трамп Дональд (9001)
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Топ коментарі
+24
Добре, тоді по аналогії, якщо Обама віддав Крим пуйлу, то ти рижий хочеш всю Україну віддати пуйлу.
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09.12.2025 14:30 Відповісти
+23
Це прогресуюча деменція , чи він просто по життю ідіот ...? 🤯
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09.12.2025 14:32 Відповісти
+22
їпать воно тупе1
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09.12.2025 14:29 Відповісти

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