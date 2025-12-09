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Новини Вибори в Україні
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Зеленський відповів Трампу на заклик провести вибори: "Я готовий завжди"

Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що в Україні давно не проводили виборів і що "час" їх організувати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.

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Реагуючи на репліку Трампа, озвучену ним в інтерв’ю Politico, Зеленський коротко відповів: "Я готовий завжди".

Раніше в ЄС уже наголошували, що Зеленський є демократично обраним президентом, а проведення виборів можливе лише тоді, коли це дозволять безпекові умови воєнного часу.

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Інші заяви Трампа

  • Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.
  • Також Трамп зазначив, що вже настав час провести вибори в Україні.
  • За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".
  • Президент США запевняє, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.
  • Крім того, лідер заявив, що Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном", а обама його віддав.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) Трамп Дональд (9001)
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Топ коментарі
+24
Тиж казав що на один термін їдеш. Накиздів як завжди?
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09.12.2025 17:51 Відповісти
+22
за зебіла відсотків 5-9 ідіотів, і то не факт.
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09.12.2025 17:52 Відповісти
+21
Звісно що готовий.З тклемарафоном,дією та 200-300% своїми людьми в усіх гілках влади та з держбюджетом то практично особистим.
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09.12.2025 17:48 Відповісти

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