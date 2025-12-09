Зеленський відповів Трампу на заклик провести вибори: "Я готовий завжди"

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що в Україні давно не проводили виборів і що "час" їх організувати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.

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Реагуючи на репліку Трампа, озвучену ним в інтерв’ю Politico, Зеленський коротко відповів: "Я готовий завжди".

Раніше в ЄС уже наголошували, що Зеленський є демократично обраним президентом, а проведення виборів можливе лише тоді, коли це дозволять безпекові умови воєнного часу.

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Інші заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.

Також Трамп зазначив, що вже настав час провести вибори в Україні.

За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".

Президент США запевняє, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.

Крім того, лідер заявив, що Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном", а обама його віддав.

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