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Зеленський відповів Трампу на заклик провести вибори: "Я готовий завжди"
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що в Україні давно не проводили виборів і що "час" їх організувати.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.
Реагуючи на репліку Трампа, озвучену ним в інтерв’ю Politico, Зеленський коротко відповів: "Я готовий завжди".
Раніше в ЄС уже наголошували, що Зеленський є демократично обраним президентом, а проведення виборів можливе лише тоді, коли це дозволять безпекові умови воєнного часу.
Інші заяви Трампа
- Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.
- Також Трамп зазначив, що вже настав час провести вибори в Україні.
- За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".
- Президент США запевняє, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.
- Крім того, лідер заявив, що Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном", а обама його віддав.
Топ коментарі
+24 Dic Dolovo
показати весь коментар09.12.2025 17:51 Відповісти Посилання
+22 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар09.12.2025 17:52 Відповісти Посилання
+21 Bogdan #603107
показати весь коментар09.12.2025 17:48 Відповісти Посилання
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