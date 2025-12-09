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Новини Вибори в Україні
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Єврокомісія прокоментувала заяву Трампа щодо виборів в Україні: "Мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити"

ЄС

Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України, а наступні президентські вибори мають відбутися, коли цього дозволять умови.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Єврокомісія прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про необхідність проведення президентських виборів в Україні.

"Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити", - зазначила Гіппер.

Вона також нагадала, що на даний час Росія веде загарбницьку війну проти України.

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Інші заяви Трампа

  • Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.
  • Також Трамп зазначив, що вже настав час провести вибори в Україні.
  • За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".
  • Президент США запевняє, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.
  • Крім того, лідер заявив, що Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном", а обама його віддав.

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Автор: 

Єврокомісія (2455) Трамп Дональд (9001)
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Топ коментарі
+5
Я вважаю що коментувати висера тремпа, це вже моветон. його треба просто ігнорувати, бо він Україні нічого не надає і цим хизується. нашо він нам врався? "доллара" заблокувати? - ну нехай тоді гляне на свою поточну "трампономіку", яке тільки і робить інфляцію іі державний борг. MAGA? - ага.
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09.12.2025 15:49 Відповісти
+4
А "трамп" хіба не знає, що Україна має Конституцію?
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09.12.2025 15:46 Відповісти
+1
Трампу і місцевим поціновувачам охфісу простих рєшєній краще видно, що вибори треба проводити вже завтра.
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09.12.2025 15:47 Відповісти

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