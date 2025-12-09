Єврокомісія прокоментувала заяву Трампа щодо виборів в Україні: "Мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити"

Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України, а наступні президентські вибори мають відбутися, коли цього дозволять умови.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Єврокомісія прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про необхідність проведення президентських виборів в Україні.

"Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити", - зазначила Гіппер.

Вона також нагадала, що на даний час Росія веде загарбницьку війну проти України.

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Інші заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія наразі має сильнішу переговорну позицію.

Також Трамп зазначив, що вже настав час провести вибори в Україні.

За словами Трампа, Зеленський нібито змусив "нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів".

Президент США запевняє, що Зеленський нібито ще не прочитав запропонований проєкт мирної угоди.

Крім того, лідер заявив, що Зеленський, на його переконання, прагнув понад усе повернути Крим, який він описав, "з усіх боків оточений океаном", а обама його віддав.

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