Пропозиція щодо "репараційного кредиту" Україні витримає судові оскарження, - Єврокомісія

Правова пропозиція Європейської комісії щодо "репараційного кредиту" для України є достатньо обґрунтованою, щоб витримати можливі судові оскарження.

Про це заявила головна речниця ЄК Паола Пінью, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Ми знаємо про проблеми і пропонуємо додаткові гарантії щодо розподілу тягаря. Ми гарантуємо, що сфера охоплення не обмежиться депозитарієм Euroclear, а є насправді ширшою, і що мають місце гарантії", - зазначила Пінью.

За її словами, тривають обговорення щодо зняття всіх занепокоєнь. Водночас вона відмовилася коментувати вплив заяв Єврокомісії на фінансові ринки, наголосивши, що оприлюднена правова пропозиція відповідає вимогам та зауваженням, зокрема фінансових ринків.

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Заморожені активи РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.

За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.

Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".

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