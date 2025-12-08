Предложение о "репарационном кредите" Украине выдержит судебные обжалования, - Еврокомиссия
Правовое предложение Европейской комиссии о "репарационном кредите" для Украины является достаточно обоснованным, чтобы выдержать возможные судебные обжалования.
Об этом заявила главный спикер ЕК Паола Пинью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы знаем о проблемах и предлагаем дополнительные гарантии по распределению бремени. Мы гарантируем, что сфера охвата не ограничится депозитарием Euroclear, а на самом деле шире, и что имеются гарантии", - отметила Пинью.
По ее словам, продолжаются обсуждения по снятию всех опасений. В то же время она отказалась комментировать влияние заявлений Еврокомиссии на финансовые рынки, отметив, что обнародованное правовое предложение соответствует требованиям и замечаниям, в частности финансовых рынков.
Замороженные активы РФ
- После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" - то есть заблокированы для использования - часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.
- По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.
- Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".
Де позови у всі інстанції за завдану шкоду та за воєнний напад ? Де "м'яка сила"- постійне інформування світу про збитки та злочини, що творить агресор..