Предложение о "репарационном кредите" Украине выдержит судебные обжалования, - Еврокомиссия

Правовое предложение Европейской комиссии о "репарационном кредите" для Украины является достаточно обоснованным, чтобы выдержать возможные судебные обжалования.

Об этом заявила главный спикер ЕК Паола Пинью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем о проблемах и предлагаем дополнительные гарантии по распределению бремени. Мы гарантируем, что сфера охвата не ограничится депозитарием Euroclear, а на самом деле шире, и что имеются гарантии", - отметила Пинью.

По ее словам, продолжаются обсуждения по снятию всех опасений. В то же время она отказалась комментировать влияние заявлений Еврокомиссии на финансовые рынки, отметив, что обнародованное правовое предложение соответствует требованиям и замечаниям, в частности финансовых рынков.

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" - то есть заблокированы для использования - часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.

По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.

Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

