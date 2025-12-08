ЕС продолжит финансировать восстановление энергетики Украины, - Еврокомиссия

Евросоюз продолжит оказывать Украине помощь после ударов РФ по энергетике.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что Европейская комиссия твердо поддерживает Украину и Молдову на фоне этих постоянных атак.

Россия уже много лет целенаправленно и систематически наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, и последние атаки на этой неделе привели к нескольким отключениям электроэнергии, которые повлияли на обе страны, Украину и Молдову. Они показывают, как Москва продолжает использовать зиму как оружие", - отметила она.

Спикер подтвердила обязательства ЕС ускорить помощь Украине и Молдове.

"Мы работаем над интеграцией их энергосистем в нашу сеть, финансированием ремонтных работ и укреплением устойчивости к такой агрессии", - пояснила Итконен, добавив, что ЕС тесно контактирует с украинскими и молдавскими властями, а также с делегациями ЕС в обеих странах.

Спикер напомнила, что Молдова также столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, получает поддержку от Румынии в виде срочного экспорта электроэнергии и экстренной помощи для стабилизации сети и предотвращения гуманитарного кризиса.

"Молдове пока удается покрывать спрос при поддержке Румынии, тогда как Украина находится в ситуации, когда ей приходится применять ограничения нагрузки в течение часов", - подытожила она.

Что предшествовало?

После массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины 6 декабря Молдова обратилась к Румынии за помощью.

