Самая сложная энергоситуация после ночных ударов - в Черниговской и Донецкой областях, - "Укрэнерго"
После массированных ночных ударов РФ по энергоинфраструктуре самая сложная ситуация фиксируется в Черниговской и Донецкой областях.
Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Черниговская область
По словам Зайченко, в ночь на воскресенье россияне атаковали энергообъекты Полтавской и Черниговской областей. Черниговщина же остается одним из регионов с наибольшими разрушениями.
"Черниговская область - один из самых тяжелых участков в энергосистеме. Там враг бьет по объектам энергетики практически ежедневно", - отметил Зайченко.
Донецкая область
Отдельно он отметил, что значительные удары перенесла и Донецкая область: "Пожалуй, сейчас там тяжелее всего. Продолжаются отключения, работают ремонтные бригады".
Полтавская область
В Полтавской области большинство восстановительных работ уже завершены, и регион вернулся к общенациональному режиму графиков отключений.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.
Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
