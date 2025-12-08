Самая сложная энергоситуация после ночных ударов - в Черниговской и Донецкой областях, - "Укрэнерго"

После массированных ночных ударов РФ по энергоинфраструктуре самая сложная ситуация фиксируется в Черниговской и Донецкой областях.

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Черниговская область

По словам Зайченко, в ночь на воскресенье россияне атаковали энергообъекты Полтавской и Черниговской областей. Черниговщина же остается одним из регионов с наибольшими разрушениями.

"Черниговская область - один из самых тяжелых участков в энергосистеме. Там враг бьет по объектам энергетики практически ежедневно", - отметил Зайченко.

Донецкая область

Отдельно он отметил, что значительные удары перенесла и Донецкая область: "Пожалуй, сейчас там тяжелее всего. Продолжаются отключения, работают ремонтные бригады".

Полтавская область

В Полтавской области большинство восстановительных работ уже завершены, и регион вернулся к общенациональному режиму графиков отключений.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

