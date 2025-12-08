РУС
1 069 3

Самая сложная энергоситуация после ночных ударов - в Черниговской и Донецкой областях, - "Укрэнерго"

объекты энергетики

После массированных ночных ударов РФ по энергоинфраструктуре самая сложная ситуация фиксируется в Черниговской и Донецкой областях.

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Черниговская область

По словам Зайченко, в ночь на воскресенье россияне атаковали энергообъекты Полтавской и Черниговской областей. Черниговщина же остается одним из регионов с наибольшими разрушениями.

"Черниговская область - один из самых тяжелых участков в энергосистеме. Там враг бьет по объектам энергетики практически ежедневно", - отметил Зайченко.

Донецкая область

Отдельно он отметил, что значительные удары перенесла и Донецкая область: "Пожалуй, сейчас там тяжелее всего. Продолжаются отключения, работают ремонтные бригады".

Полтавская область

В Полтавской области большинство восстановительных работ уже завершены, и регион вернулся к общенациональному режиму графиков отключений.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Автор: 

энергетика (2886) Донецкая область (11539) Укрэнерго (714) Черниговская область (1435)
А КабМіндічі з залишками осіб з Урядового кварталу, навіть не зтурбовані!! Майно своє ПЕРЕоформлюють, на дивну групу осіб!?!.?
Свириденко, все ж по Регламенту КМУ це злампічить, руками отих сіромах, держсекретарських швондерів чи шлеперів!?!?
показать весь комментарий
08.12.2025 14:27 Ответить
У керівництва світло є ,надіюсь,а то як вони будуть красти,не дай Боже,старі або фальшиві дуляри попадуть
показать весь комментарий
08.12.2025 14:36 Ответить
Якщо подивитись офіційну сторінку Свириденко у Фейсбук, фоток в неї вже більше ніж в онліфанс працівниць в тіктоці, поки що в одязі, але завжди задоволеною своїм життям і процвітанням країни під її керівництвом. Правда коли вона керує велике питання, коучі, сесії, якісь змагання, спілкування з коліжанками....перетворились в безперервне марнотратсво часу, яке послалює країну((
Хтось напевно сказав, що вона обгортка, тож і має бути яскравою з зовні і відволікати увагу на порожні речі. Але людей це вже відверто дратує
показать весь комментарий
08.12.2025 16:01 Ответить
 
 