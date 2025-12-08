РУС
596 4

Из-за атак на энергетику в 5 областях отключено электричество, действуют почасовые отключения, - Минэнерго

Где нет света

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Действуют графики отключений

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отключения света продлятся в лучшем случае до начала апреля, - председатель Совета ассоциации возобновляемой энергетики Игнатьев

Экономия электроэнергии

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.

Читайте также: Для улучшения ситуации со светом после атаки РФ понадобятся недели, - "Укрэнерго"

энергетика (2886) Минэнерго (468) отключение света (551)
