РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9477 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
2 608 67

Отключения света продлятся в лучшем случае до начала апреля, - председатель Совета ассоциации возобновляемой энергетики Игнатьев

Сколько продлится отключение света

При благоприятном развитии ситуации графики отключений электроснабжения будут действовать в течение всей зимы и могут быть отменены только в начале апреля.

Об этом рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Неутешительные прогнозы

К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам отключений электроэнергии, которые будут достаточно длительными. Они продлятся всю зиму, а покинут нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными. Но нужно привыкнуть и жить по этим графикам", - отметил эксперт.

По его мнению, что касается прохождения зимы, то нет ни негативного сценария, ни позитивного, скорее, этот сценарий - посередине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за аварийного отключения Краматорск остался без света

Возможны новые атаки на энергетику

"Оптимистический сценарий - мы не паникуем, живем с приборами накопления электроэнергии, которые нужно успевать быстро заряжать. Негативный сценарий - конечно, враг будет продолжать наносить удары по нашим элементам энергосистемы, в результате чего мы сутки будем сидеть, как и сейчас, без электрической энергии. Средневзвешенный сценарий - нужно привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше - 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения", - прокомментировал Игнатьев.

Читайте также: Скачок напряжения сорвал матч УПЛ в Житомире: сгорела система освещения на стадионе

Автор: 

энергетика (2886) отключение света (551)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Пох- головне країну зберегти, а все інше вже давно не новина для нас
показать весь комментарий
08.12.2025 08:49 Ответить
+6
чого ви скиглите , отримали 1000 зеленського купіть свічки
показать весь комментарий
08.12.2025 08:53 Ответить
+5
нам світла не треба , нам піаніст світить ! нам хліба не треба роботу давай !
показать весь комментарий
08.12.2025 08:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Київ 7 нема, 3 - 3,5 є.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:46 Ответить
у всіх так , Миколаїв
показать весь комментарий
08.12.2025 08:48 Ответить
У всіх по різному. Десь і співпадає.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:54 Ответить
Ігнат не гони пургу , о десятій годині включать , поки сиджу на зарядній станції
показать весь комментарий
08.12.2025 08:47 Ответить
вона тепла
показать весь комментарий
08.12.2025 08:55 Ответить
Чому на мацкве світло є 24/7 ?!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 08:48 Ответить
Тому шо ліпший друг Зеленського Міндіч і Вовін кум Чернишов на москву регулярно двушечку відсилали.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:56 Ответить
Пох- головне країну зберегти, а все інше вже давно не новина для нас
показать весь комментарий
08.12.2025 08:49 Ответить
З зебандою зберегти країну майже неможливо, треба вимагати відставку з формуванням уряду наіонального спасіння. Геть на вихід без речей ,зебанда мародерів, нікчем та зрадників!
показать весь комментарий
08.12.2025 09:06 Ответить
Нездатні зберегти навіть електрику зможуть зберегти країну . Це повня маячня.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:17 Ответить
я перепрошую ще раз!!!

якщо послуга подається по годинах (у договорі такого немає)
то чому ми повинні платити???????

послуга не надається
бо я не можу її отримати коли потрібно мені а не ахметову
показать весь комментарий
08.12.2025 08:50 Ответить
ми платимо за використані кіловати.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:52 Ответить
ти читав шо я написав про час?
чи це занадто складна концепція?
показать весь комментарий
08.12.2025 08:53 Ответить
путіну напиши скаргу-баран!дав же бог землячків!я тут знаю одного виродка- так він принципово не платив за світло 2 роки поки не відключили! чекав на кацапів в надії що спишуть борги! ти напевно з таких!
показать весь комментарий
08.12.2025 09:07 Ответить
ти чого срань ти погана на мене ругаешся?
козел вонючий навчись спілкуватись
в мене борг 2тис і вже відключають???
показать весь комментарий
08.12.2025 09:47 Ответить
Міндич теж путіну писав шоб його випустили ,мабуть.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:18 Ответить
нам світла не треба , нам піаніст світить ! нам хліба не треба роботу давай !
показать весь комментарий
08.12.2025 08:50 Ответить
Погано воно в нього світить
показать весь комментарий
08.12.2025 09:06 Ответить

показать весь комментарий
08.12.2025 08:51 Ответить
Прошла зіма, настало лєто, спасіба Міндічу (лідору і цілому легіону зрадників і мародерів) за ето.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:52 Ответить
чого ви скиглите , отримали 1000 зеленського купіть свічки
показать весь комментарий
08.12.2025 08:53 Ответить
А у квітні повернеться Міндіч і компанія почне "підготовку" до наступної зими?)
показать весь комментарий
08.12.2025 08:54 Ответить
Вмієш ти здивувати -Ігнатьєв
показать весь комментарий
08.12.2025 08:55 Ответить
Ось так ворог знищує енергетику ,а нікчемна влада продовжує трансортування російськтї нафти в "дружні" Угорщину і Словачину хай заробляють на ракети ,а це 7 мільярда євро ,я вже не кажу що відповіді немає по енергетиці рф та лднр.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:58 Ответить
Як жеж не вміло лаптеногі боти тут намагаються перекласти провину за світло з їхнього плешивого *****, на наше керівництво )))) ну до чого ж ви жалюгідні ))))
показать весь комментарий
08.12.2025 08:59 Ответить
ЕЕеее, з ***** провинна не знимаєтся, тут дякують міндічам з чернишовими та особисто Зе за "побудований" триривневий зазист енергетиці, за народні мільярди та двушечки на москву.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:06 Ответить
Охирка Сумська обл. вчора не було 12 годин з 24. Причому в нічь також виключають, але не так. Основне день- вечір. 4 немае, 2 є. Сьогодні 13 годин не буде світла з 24. Ввечеі три бпла в будинок. Йшли як у себе вдома. Дакуємо за все зеленському, міндічу, єрмаку, умєрову і решті пізд.... Хай все, що вони накрали встане їм поперек горла. Їм і їхнім дітям і внукам, бо крали заради їхнього безпроблемного життя.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:02 Ответить
Нажаль не стане поперек горла ,треба вимагати відставку всієї злодійкуватої зебанди
показать весь комментарий
08.12.2025 09:10 Ответить
Камянець- подільський 15 год немає світла
показать весь комментарий
08.12.2025 09:13 Ответить
Чернівці 16 нема, 8 є
показать весь комментарий
08.12.2025 09:13 Ответить
Друже, в мене тіпа краще))) (((...
показать весь комментарий
08.12.2025 09:30 Ответить
Таке "щастя" не лише у вас, так що нє скігліть
показать весь комментарий
08.12.2025 09:22 Ответить
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленності, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:16 Ответить
Правдивий сарказм... Нагаласавалі зебіли.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:20 Ответить
де гарантія, що за порошенка русня не напала б в 22 році? порошенко яз не створював, тому якихось особливих стратегічних засобів стримування не було би, навіть якби його обрали на другий термін.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:38 Ответить
- Хто розмінував Чонгар і Перекоп;
- Хто заблокував у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;
- Хто провалив оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);
- Хто знищив і дискредитував зовнішню розвідку (Вагнергейт);
- Хто закрив в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";
- Хто Посадив до в'язниці бойових генералів(Марченка, Павловського);
- Хто дав наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;
- хто розформовував танкові батальйони які прикривали Київ.
- Хто забрав з "передової" контрснайперські підрозділи.;
- Хто заборонив в зоні ООС аеророзвідку;
- Хто Ігнорував даних розвідки США, НАТО про вторгнення РФ;
- Хто за 3-и роки не збільшив грошове забеспення солдату ЗСУ.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:49 Ответить
Я би не вживав тут слово "у кращому разі". Слово "Щонайменше" тут більше пасує.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:17 Ответить
але запускати реактори чаес не будемо, краще сидіти в темноті.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:20 Ответить
дебілам не зрозуміти, що роботу атомного реактора ПРИЗУПИНЯЮТЬ, коли перебиті електромережі підстанцій!
показать весь комментарий
08.12.2025 09:30 Ответить
реактори чаес вимкнули ще за кучми, до чого тут підстанції, ліл
показать весь комментарий
08.12.2025 09:34 Ответить
Ні, ну ти тупий як американець по Задорнову.
Наприклад, заряджаєш ти телефон. Якщо перерізати провід живлення, то телефон зарядиться?
показать весь комментарий
08.12.2025 09:41 Ответить
я тобі вже писав, що не було новин про пошкодження мереж, які пов'язані з чаес, скільки ще разів це треба повторювати?!
показать весь комментарий
08.12.2025 09:45 Ответить
Які ще мережі до мертвої станції? Вона ніколи, від слова зовсім, працювати більше не буде. НІКОЛИ!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 09:52 Ответить
ще раз, її можна відремонтувати і запустити, і це буде дешевше, ніж будувати нові енергоблоки (ХАЕС).
показать весь комментарий
08.12.2025 09:55 Ответить
Що відремонтувати? Четвертий блок??? Тобі скількі рочків?
Для довідки: інші три блоки в робочому стані, тільки вони зупинені і більше НІКОЛИ працювати не будуть! Це ти можеш зрозуміти???
показать весь комментарий
08.12.2025 10:00 Ответить
Де я писав про четвертий енергоблок? Нащо ти тупиш або займаєшся маніпуляцією?

>Для довідки: інші три блоки в робочому стані, тільки вони зупинені і більше НІКОЛИ працювати не будуть!

бо ти так вирішив, окей.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:03 Ответить
"ще раз, її можна відремонтувати і запустити" - твої слова? На ЧАЕС зруйнований тільки 4-й блок. Що не так?
А рішення про зупинку не моє, а ЄС. І під це рішення було збудовано укриття за кошти ЄС з умовою, що станція більше не буде працювати.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:08 Ответить
>"ще раз, її можна відремонтувати і запустити" - твої слова? На ЧАЕС зруйнований тільки 4-й блок. Що не так?

зруйнований 4 блок, зруйнований. Це блть очевидно, що мова не може йтися про його ремонт. Я писав про інші блоки, з яких могли зняти деталі, або які могли з часом прийти в неробочий стан. В будь-якому разі, перед запуском ті енергоблоки треба перевірити, і скоріше за все, ремонтувати. Тупо герметичність вузлів треба перевірити і виправити.

>А рішення про зупинку не моє, а ЄС.

а вони йдуть подалі.

>І під це рішення було збудовано укриття за кошти ЄС з умовою, що станція більше не буде працювати.

а нам потрібна енергія, тому цілі енергоблоки треба запустити.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:14 Ответить
"ліл" напевно ти - в Україні БАГАТО атомних станцій - Хмельницька, Рівненська, Южно-Українська і це не рахуючи Запорізької(найбільша в Європі) та Чорнобильської АЕС!
показать весь комментарий
08.12.2025 09:41 Ответить
Зараз бьють тількі по розподільчих підстанціях. ГЕС, ТЕС, ТЕЦ вже зруйновані і не працюють. Залишилось три АЕС. Вони працюють, але без електромереж яким чином поставляти електроенергію? Відрами носити?
показать весь комментарий
08.12.2025 09:38 Ответить
ще один. реактори чаес вимкнули ще за кучми, і не було новин щодо пошкодження мереж, які живлять чи живляться від чаес.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:40 Ответить
Бляха-муха! Електроенергію нам зараз постачає Євросоюз. При чому тут ЧАЕС?
Але при зруйнованих підстанціях яким чином доставити електроенергію до твоєї халупи?
показать весь комментарий
08.12.2025 09:44 Ответить
У нас проблема в тому числі з генерацією, але ти тупиш і не розумієш цього.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:46 Ответить
Я тобі вже сказав, с генерацією все гаразд, також допомагає Євросоюз.
Відкрий інет і прочитай, що таке розподільча електропідстанція.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:49 Ответить
яке "все гаразд" с генерацією, якщо русня вибила купу ТЕЦ, ти реально такий повільний?
показать весь комментарий
08.12.2025 09:54 Ответить
Я тобі вже відповідав, що у нас працюють тільки атомні станції, інші ремонтуються. А недостачу потужності компенсує ЄС. Чи до тебе, як до жирафи, це не доходить?
показать весь комментарий
08.12.2025 09:57 Ответить
>А недостачу потужності компенсує ЄС.

тоді не було би відключень, вони існують саме через брак генерації, яке ж ти повільне, це триндець.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:05 Ответить
Ти дійсно тупий, кацапи зараз руйнують всі підстанціі, вивчи питання, телепень.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:10 Ответить
Буквально на днях атакували тец, телепень. Якби проблема була лише в підстанціях, частина користувачів взагалі не мала б живлення. А так живлення є, просто регулюється - через брак генерації.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:15 Ответить
ти видно уроки прогулюєш - дрімуча неосвіченість просто пре з тебе фонтаном! не ганьбись та піди вивчи підручник з географії!
показать весь комментарий
08.12.2025 09:45 Ответить
ти ідіот?
там все розобране давно
показать весь комментарий
08.12.2025 09:49 Ответить
сам ідіот, можна зібрати знов як було, я вивчав ті реактори (РБМК) і знаю їх конструкцію.
показать весь комментарий
08.12.2025 09:53 Ответить
ну то ти знаєш шо вони конструктивно лайно небезпечне?
або приїжджай, налагодь! 😁
чого тут волати?
показать весь комментарий
08.12.2025 10:13 Ответить
Ці реактори цілком нормально і без аварій працюють у білокацапів і кацапів, тож не бреши.
показать весь комментарий
08.12.2025 10:16 Ответить
Пішли на..., 14 немає, лідопі....
Чернівці...
показать весь комментарий
08.12.2025 09:20 Ответить
черга 2,2 сьогодні без електрики 15 годин! НЕ НОЄМ!
показать весь комментарий
08.12.2025 09:32 Ответить
 
 