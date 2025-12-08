Отключения света продлятся в лучшем случае до начала апреля, - председатель Совета ассоциации возобновляемой энергетики Игнатьев

При благоприятном развитии ситуации графики отключений электроснабжения будут действовать в течение всей зимы и могут быть отменены только в начале апреля.

Об этом рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Неутешительные прогнозы

К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам отключений электроэнергии, которые будут достаточно длительными. Они продлятся всю зиму, а покинут нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными. Но нужно привыкнуть и жить по этим графикам", - отметил эксперт.

По его мнению, что касается прохождения зимы, то нет ни негативного сценария, ни позитивного, скорее, этот сценарий - посередине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за аварийного отключения Краматорск остался без света

Возможны новые атаки на энергетику

"Оптимистический сценарий - мы не паникуем, живем с приборами накопления электроэнергии, которые нужно успевать быстро заряжать. Негативный сценарий - конечно, враг будет продолжать наносить удары по нашим элементам энергосистемы, в результате чего мы сутки будем сидеть, как и сейчас, без электрической энергии. Средневзвешенный сценарий - нужно привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше - 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения", - прокомментировал Игнатьев.

Читайте также: Скачок напряжения сорвал матч УПЛ в Житомире: сгорела система освещения на стадионе