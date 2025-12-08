Отключения света продлятся в лучшем случае до начала апреля, - председатель Совета ассоциации возобновляемой энергетики Игнатьев
При благоприятном развитии ситуации графики отключений электроснабжения будут действовать в течение всей зимы и могут быть отменены только в начале апреля.
Об этом рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на espreso.
Неутешительные прогнозы
К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам отключений электроэнергии, которые будут достаточно длительными. Они продлятся всю зиму, а покинут нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными. Но нужно привыкнуть и жить по этим графикам", - отметил эксперт.
По его мнению, что касается прохождения зимы, то нет ни негативного сценария, ни позитивного, скорее, этот сценарий - посередине.
Возможны новые атаки на энергетику
"Оптимистический сценарий - мы не паникуем, живем с приборами накопления электроэнергии, которые нужно успевать быстро заряжать. Негативный сценарий - конечно, враг будет продолжать наносить удары по нашим элементам энергосистемы, в результате чего мы сутки будем сидеть, как и сейчас, без электрической энергии. Средневзвешенный сценарий - нужно привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше - 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения", - прокомментировал Игнатьев.
якщо послуга подається по годинах (у договорі такого немає)
то чому ми повинні платити???????
послуга не надається
бо я не можу її отримати коли потрібно мені а не ахметову
чи це занадто складна концепція?
козел вонючий навчись спілкуватись
в мене борг 2тис і вже відключають???
- Хто заблокував у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.;
- Хто провалив оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети);
- Хто знищив і дискредитував зовнішню розвідку (Вагнергейт);
- Хто закрив в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром";
- Хто Посадив до в'язниці бойових генералів(Марченка, Павловського);
- Хто дав наказ на вiдвiд вiйськ з зони ООС на 10 км.;
- хто розформовував танкові батальйони які прикривали Київ.
- Хто забрав з "передової" контрснайперські підрозділи.;
- Хто заборонив в зоні ООС аеророзвідку;
- Хто Ігнорував даних розвідки США, НАТО про вторгнення РФ;
- Хто за 3-и роки не збільшив грошове забеспення солдату ЗСУ.
Наприклад, заряджаєш ти телефон. Якщо перерізати провід живлення, то телефон зарядиться?
Для довідки: інші три блоки в робочому стані, тільки вони зупинені і більше НІКОЛИ працювати не будуть! Це ти можеш зрозуміти???
>Для довідки: інші три блоки в робочому стані, тільки вони зупинені і більше НІКОЛИ працювати не будуть!
бо ти так вирішив, окей.
А рішення про зупинку не моє, а ЄС. І під це рішення було збудовано укриття за кошти ЄС з умовою, що станція більше не буде працювати.
зруйнований 4 блок, зруйнований. Це блть очевидно, що мова не може йтися про його ремонт. Я писав про інші блоки, з яких могли зняти деталі, або які могли з часом прийти в неробочий стан. В будь-якому разі, перед запуском ті енергоблоки треба перевірити, і скоріше за все, ремонтувати. Тупо герметичність вузлів треба перевірити і виправити.
>А рішення про зупинку не моє, а ЄС.
а вони йдуть подалі.
>І під це рішення було збудовано укриття за кошти ЄС з умовою, що станція більше не буде працювати.
а нам потрібна енергія, тому цілі енергоблоки треба запустити.
Але при зруйнованих підстанціях яким чином доставити електроенергію до твоєї халупи?
Відкрий інет і прочитай, що таке розподільча електропідстанція.
тоді не було би відключень, вони існують саме через брак генерації, яке ж ти повільне, це триндець.
там все розобране давно
або приїжджай, налагодь! 😁
чого тут волати?
Чернівці...