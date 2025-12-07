РУС
2 031 43

Скачок напряжения сорвал матч УПЛ в Житомире: сгорела система освещения на стадионе

Футбольный матч без света в Житомире

Матч 15-го тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Вересом", который проходил в Житомире, не смогли доиграть из-за серьезных проблем с освещением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, свет на стадионе несколько раз пропадал, и уже на 10-й минуте арбитр Виталий Романов решил перенести игру на другой день.

Проблемы с освещением вынудили перенести матч

Вице-президент "Металлиста 1925" Юрий Коротун объяснил, что на арене произошел резкий перепад напряжения, который вывел из строя часть оборудования, ответственного за освещение.

Технические работники пытались заменить испорченные элементы и наладить работу системы, но стабильный свет так и не удалось восстановить.

На стадионе пропало свет

Коротун отметил, что клуб готов предоставить документы, подтверждающие форс-мажорную ситуацию. По его словам, "Металлист 1925" предлагал провести доигрывание на следующий день и даже был готов оплатить проживание "Вереса", однако обе стороны не смогли прийти к соглашению.

После консультаций арбитра, делегата матча и представителей команд решили, что продолжать матч в этот вечер невозможно. Окончательное решение о судьбе игры будет принимать дирекция УПЛ.

