Стрибок напруги зірвав матч УПЛ у Житомирі: згоріла система освітлення на стадіоні

Матч 15-го туру УПЛ між "Металістом 1925" та "Вересом", який проходив у Житомирі, не змогли дограти через серйозні проблеми з освітленням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Обозреватель, світло на стадіоні кілька разів зникало, і вже на 10-й хвилині арбітр Віталій Романов вирішив перенести гру на інший день.

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Проблеми з освітленням змусили перенести матч

Віцепрезидент "Металіста 1925" Юрій Коротун пояснив, що на арені стався різкий перепад напруги, який вивів з ладу частину обладнання, відповідального за освітлення.

Технічні працівники намагалися замінити зіпсовані елементи та налагодити роботу системи, але стабільне світло так і не вдалося відновити.







Коротун зазначив, що клуб готовий надати документи, які підтверджують форс-мажорну ситуацію. За його словами, "Металіст 1925" пропонував провести догравання наступного дня і навіть був готовий оплатити проживання "Вересу", однак обидві сторони не змогли дійти згоди.

Після консультацій арбітра, делегата матчу та представників команд вирішили, що продовжувати матч цього вечора неможливо. Остаточне рішення щодо долі гри ухвалюватиме дирекція УПЛ.

Раніше ми повідомляли, що у понеділок світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до двох третин споживачів одночасно.

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