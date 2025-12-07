УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14657 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
3 965 81

Стрибок напруги зірвав матч УПЛ у Житомирі: згоріла система освітлення на стадіоні

Футбольний матч без світла у Житомирі

Матч 15-го туру УПЛ між "Металістом 1925" та "Вересом", який проходив у Житомирі, не змогли дограти через серйозні проблеми з освітленням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Обозреватель, світло на стадіоні кілька разів зникало, і вже на 10-й хвилині арбітр Віталій Романов вирішив перенести гру на інший день.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Проблеми з освітленням змусили перенести матч

Віцепрезидент "Металіста 1925" Юрій Коротун пояснив, що на арені стався різкий перепад напруги, який вивів з ладу частину обладнання, відповідального за освітлення.

Технічні працівники намагалися замінити зіпсовані елементи та налагодити роботу системи, але стабільне світло так і не вдалося відновити.

На стадіоні зникло світло

Коротун зазначив, що клуб готовий надати документи, які підтверджують форс-мажорну ситуацію. За його словами, "Металіст 1925" пропонував провести догравання наступного дня і навіть був готовий оплатити проживання "Вересу", однак обидві сторони не змогли дійти згоди.

Після консультацій арбітра, делегата матчу та представників команд вирішили, що продовжувати матч цього вечора неможливо. Остаточне рішення щодо долі гри ухвалюватиме дирекція УПЛ.

Також читайте: Для покращення ситуації зі світлом після атаки РФ знадобляться тижні, - "Укренерго"

Автор: 

матч (19) футбол (1624) електроенергія (6883)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
То знак зверху шо некуй під час війни вгодованим моральнимуродам-бройлерам замість того шоб захищати країну пузир ногами буцкати.
показати весь коментар
07.12.2025 20:29 Відповісти
+18
Нормально так, вони грають наче нема війни , і тцк туди не навідується мабуть, або сліпі, глухі..я думаю без ногомячистів Україна проживе
показати весь коментар
07.12.2025 20:31 Відповісти
+17
А може краще вдень зіграти - без напруги?
показати весь коментар
07.12.2025 20:24 Відповісти

Завантаження...

 
 