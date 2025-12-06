Для покращення ситуації зі світлом після атаки РФ знадобляться тижні, - "Укренерго"
Для покращення ситуації з електропостачанням після атаки РФ у ніч проти 6 грудня знадобляться тижні.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тривалість відключень збільшилася
За словами Зайченка, наразі найскладніша ситуація з енергопостачанням у прифронтових областях, там застосовуються аварійні відключення.
В інших регіонах діють графіки погодинних відключень.
"На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть, до 12-16 тривають відключення в більшості областей. На сьогодні ми мали б мати якраз такі графіки від 4 до 8 годин. Але через удари по енергосистемі тривалість відключень збільшилася", - сказав він.
Відновлення займе тижні
За словами Зайченка, для того, щоб покращити ситуацію працюють бригади енергетиків.
"Ситуація досить важка і найближчим часом... ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись", – сказав голова правління "Укренерго".
Необхідність ощадливого споживання
Зайченко додав, що єдиним способом покращення ситуації є зміна поведінки споживачів.
"А саме зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні прилади лише в нічні періоди або коли дуже сонячна погода", – сказав посадовець.
Масований обстріл 6 грудня
- Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня РФ здійснила знову била по цивільній інфраструктурі України дронами та ракетами.
- Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
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