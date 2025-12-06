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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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Для покращення ситуації зі світлом після атаки РФ знадобляться тижні, - "Укренерго"

світло

Для покращення ситуації з електропостачанням після атаки РФ у ніч проти 6 грудня знадобляться тижні.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Тривалість відключень збільшилася

За словами Зайченка, наразі найскладніша ситуація з енергопостачанням у прифронтових областях, там застосовуються аварійні відключення.

В інших регіонах діють графіки погодинних відключень.

"На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть, до 12-16 тривають відключення в більшості областей. На сьогодні ми мали б мати якраз такі графіки від 4 до 8 годин. Але через удари по енергосистемі тривалість відключень збільшилася", - сказав він.

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Відновлення займе тижні

За словами Зайченка, для того, щоб покращити ситуацію працюють бригади енергетиків.

"Ситуація досить важка і найближчим часом... ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись", – сказав голова правління "Укренерго".

Необхідність ощадливого споживання

Зайченко додав, що єдиним способом покращення ситуації є зміна поведінки споживачів.

"А саме зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні прилади лише в нічні періоди або коли дуже сонячна погода", – сказав посадовець.

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Масований обстріл 6 грудня

  • Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня РФ здійснила знову била по цивільній інфраструктурі України дронами та ракетами.
  • Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

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Автор: 

енергетика (3860) Укренерго (2966) відключення світла (1689)
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Топ коментарі
+35
Зайченко додав, що єдиним способом покращення ситуації є зміна поведінки споживачів.

Ну як завжди, "винні" звичайні громадяни... Не держава, не всі ці дармоїди, які повинні "працювати на благо громадян". "Лідер" і компанія ні в чому не винні...
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06.12.2025 23:41 Відповісти
+27
чому дивуватись, якщо це стіль керування зеленої плісневи. Пам'ятаєте 1 ******* дерев, 1 лям дронів, вілпочинок у Криму, смажєені шашлики. І бреще не лише зеля. Бреше сирський про ситуацію на фронті, брешуть на "марахфоні", брешуть голови військових адміністрацій. Хто про що, але брешуть
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06.12.2025 23:57 Відповісти
+20
Після чого ми повідомимо що "ситуація покращилась", а росіяни якраз підготуються до наступної атаки.
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06.12.2025 23:38 Відповісти

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