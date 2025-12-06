Через атаку РФ наші АЕС вимушено знизили потужність генерації, - Держенергонагляд

Внаслідок нічної масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Про це в ефірі Національного марафону Єдині новини зазначив очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко, інформує Цензор.НЕТ.

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Коли АЕС збільшать потужність?

"Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово - як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворожим обстрілом мережі", - зауважив Замулко.

За його словами, скрізь вже невідкладно почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів та повернути в роботу пошкоджене ворогом устаткування.

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Відключення будуть тривалішими

"На жаль, внаслідок сьогоднішньої масованої атаки - обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено збільшений. У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Час застосування знеструмлень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлення ЗАЕС

Також варто Замулко підтвердив, що внаслідок нічної атаки Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього електропостачання. Наразі лінія 330 кВ заживлена. Проте лінія 750 кВ все ще залишається відключеною.

"Грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності атомних електростанцій, не повинне залишатись поза увагою світової спільноти. російську політику енергетичного тероризму потрібно зупинити", - зауважили у Міненерго.