Из-за атаки РФ наши АЭС вынужденно снизили мощность генерации, - Госэнергонадзор

В результате ночной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынуждены были снизить мощность генерации.

Об этом в эфире Национального марафона "Єдині новини" отметил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко, информирует Цензор.НЕТ.

Когда АЭС увеличат мощность?

"Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно - как только энергетики восстановят поврежденные вражеским обстрелом сети", - отметил Замулко.

По его словам, везде уже безотлагательно начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех обесточенных абонентов и вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Отключения будут более длительными

"К сожалению, в результате сегодняшней массированной атаки - объем предварительно прогнозируемых мер по ограничению потребления вынужденно увеличен. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Время применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии ЗАЭС

Также стоит Замулко подтвердил, что в результате ночной атаки Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего электроснабжения. Сейчас линия 330 кВ запитана. Однако линия 750 кВ все еще остается отключенной.

"Грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности во время российских ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей питание собственных нужд и выдачу мощности атомных электростанций, не должно оставаться без внимания мирового сообщества. Российскую политику энергетического терроризма нужно остановить", - отметили в Минэнерго.