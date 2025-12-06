РУС
Из-за атаки РФ наши АЭС вынужденно снизили мощность генерации, - Госэнергонадзор

Хмельницкая АЭС

В результате ночной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынуждены были снизить мощность генерации.

Об этом в эфире Национального марафона "Єдині новини" отметил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко, информирует Цензор.НЕТ.

Когда АЭС увеличат мощность?

"Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно - как только энергетики восстановят поврежденные вражеским обстрелом сети", - отметил Замулко.

По его словам, везде уже безотлагательно начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех обесточенных абонентов и вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ массированно атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в 8 областях, есть отключения электроэнергии, - Минэнерго

Отключения будут более длительными

"К сожалению, в результате сегодняшней массированной атаки - объем предварительно прогнозируемых мер по ограничению потребления вынужденно увеличен. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Время применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии ЗАЭС

Также стоит Замулко подтвердил, что в результате ночной атаки Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего электроснабжения. Сейчас линия 330 кВ запитана. Однако линия 750 кВ все еще остается отключенной.

"Грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности во время российских ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей питание собственных нужд и выдачу мощности атомных электростанций, не должно оставаться без внимания мирового сообщества. Российскую политику энергетического терроризма нужно остановить", - отметили в Минэнерго.

АЭС (565) энергетика (2875) Минэнерго (465) Запорожская АЭС (778) Госэнергонадзор (4)
+9
ніколи такого не було і от знову

схоже 3 рівневого захисту недостатньо.. треба будувати 4 та 5 зельонобалабольний
06.12.2025 16:06 Ответить
+6
Суть війни уже ясна - тут знесуть все щоб жити було неможливо і щоб всі виїхали

- щоб не було води
- енергії
- їди
- транспорту і доріг

ЕС нічого не зробить - їм пофігу, а США уже хоче щоб "чим швидше добили і можна торгувати ресурсами"
06.12.2025 16:12 Ответить
+5
а краще 6 (шести) шаровий захист - дефективних менеджерів було ж 5-6? Щоб всім вистачило!
показать весь комментарий
06.12.2025 16:08 Ответить
Що знову винні ЄС і США? А Україна після 2019 року все правильно робила? Гроші під час війни йшли на оборону чи на дороги? А сьогодні ЄС чи США має посилати сюди свої армії? Чи краще надати допому грошима, які вкрадуть друзі Зеленського міндіч- цукермани?
06.12.2025 17:49 Ответить
До кожного енергооб'єкта треба прикувати кайданками слугу-депутата. Тоді щоранку по результатах обстрілів знатимемо, хто з них зрадник, а хто був не зовсім.
06.12.2025 16:16 Ответить
Або швидше проведемо вибори та оновимо владу. Що теж непогано.
06.12.2025 17:31 Ответить
А біля Покровська Верховного Головнокомандувача, його слуг резнікова і умерова.
06.12.2025 17:50 Ответить
А де ж удари по рашистській енергетиці? Де обіцяний блекаут в моцкві???
06.12.2025 16:28 Ответить
Звездіти,не мішки тягати !! Язик ,він без кісток і на ньому мозолів не буває !!))
06.12.2025 16:32 Ответить
То Ви про 3 тисячі балістики і потужні ''Фламінго''? А вони там де мільярдний ліс і зарплати вчителів по 4 штуки баксів на місяць.
06.12.2025 17:51 Ответить
очільник Анатолій Замулко-йди нах"й, брехун йбаний.
06.12.2025 16:32 Ответить
Заїбали. Їбаніть у відповідь, не треба бути терпилами
06.12.2025 16:41 Ответить
Слава зє!
Міндічу слава!
Дєрьмак наш прєзідєнт!
Накрайняк - притула.
06.12.2025 16:45 Ответить
 
 