Запорожская АЭС временно осталась без внешнего питания после ночного обстрела, - МАГАТЭ
В ночь с 5 на 6 декабря Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение в результате обстрела. Это уже одиннадцатый подобный инцидент с начала полномасштабной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.
"Запорожская АЭС восстановила подключение к линии электропередачи 330 кВ после получасового отключения, однако линия 750 кВ все еще остается отключенной", – сообщил Гросси.
В МАГАТЭ также отметили, что военные действия, которые продолжались всю ночь, повлияли на электросеть и вынудили действующие украинские АЭС уменьшить мощность.
Гросси повторил призыв к военной сдержанности с целью предотвращения ядерной аварии.
Оккупация и отключение электроэнергии ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция была захвачена войсками Российской Федерации 4 марта 2022 года во время боев возле города Энергодар. С тех пор станция фактически находится под контролем российских сил.
В 2025 году ЗАЭС несколько раз полностью теряла внешнее питание из-за обстрелов или повреждений линий.
Для обеспечения безопасности вокруг АЭС были мобилизованы международные специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
