Новости питание оккупированной ЗАЭС Оккупация Россией ЗАЭС
265 7

Запорожская АЭС временно осталась без внешнего питания после ночного обстрела, - МАГАТЭ

Запорожская АЭС снова осталась без электричества из-за обстрела

В ночь с 5 на 6 декабря Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение в результате обстрела. Это уже одиннадцатый подобный инцидент с начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.

"Запорожская АЭС восстановила подключение к линии электропередачи 330 кВ после получасового отключения, однако линия 750 кВ все еще остается отключенной", – сообщил Гросси.

В МАГАТЭ также отметили, что военные действия, которые продолжались всю ночь, повлияли на электросеть и вынудили действующие украинские АЭС уменьшить мощность.

Гросси повторил призыв к военной сдержанности с целью предотвращения ядерной аварии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае достижения мирного соглашения, - Гросси

Оккупация и отключение электроэнергии ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена войсками Российской Федерации 4 марта 2022 года во время боев возле города Энергодар. С тех пор станция фактически находится под контролем российских сил.

В 2025 году ЗАЭС несколько раз полностью теряла внешнее питание из-за обстрелов или повреждений линий. 

Для обеспечения безопасности вокруг АЭС были мобилизованы международные специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гросси заявил, что обсуждает с Украиной и РФ восстановление электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ (468) Запорожская АЭС (778) Рафаэль Гросси (212)
Якого толку від цього ООН, Магате і т.д.?!!!
06.12.2025 13:59 Ответить
накуя воно нам? ЗАЕС вже працювати не буде.
06.12.2025 14:01 Ответить
Україні варто вже вмити руки щодо ЗАЕС: нехай світ або знищує Росію, або отримує 2-й 'чорнобиль', 3-й, ..., 10-й
06.12.2025 14:04 Ответить
Через заес Україна живить електроенергією й окуповані території,в нас піднімають тариф
06.12.2025 14:22 Ответить
А к кацапів голова не болить з цього питання?
06.12.2025 14:27 Ответить
ХЕРАТЕ а не МАГАТЕ....толку 0, розігнати дармоїдів по нормальним роботам - хай в супермаркеті роблять
06.12.2025 14:28 Ответить
ЗАЕС українців не цікавить, це питання окупантів
06.12.2025 14:31 Ответить
 
 