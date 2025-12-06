Запорожская АЭС временно осталась без внешнего питания после ночного обстрела, - МАГАТЭ

В ночь с 5 на 6 декабря Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электроснабжение в результате обстрела. Это уже одиннадцатый подобный инцидент с начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х.

"Запорожская АЭС восстановила подключение к линии электропередачи 330 кВ после получасового отключения, однако линия 750 кВ все еще остается отключенной", – сообщил Гросси.

В МАГАТЭ также отметили, что военные действия, которые продолжались всю ночь, повлияли на электросеть и вынудили действующие украинские АЭС уменьшить мощность.

Гросси повторил призыв к военной сдержанности с целью предотвращения ядерной аварии.

Оккупация и отключение электроэнергии ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена войсками Российской Федерации 4 марта 2022 года во время боев возле города Энергодар. С тех пор станция фактически находится под контролем российских сил.

В 2025 году ЗАЭС несколько раз полностью теряла внешнее питание из-за обстрелов или повреждений линий.

Для обеспечения безопасности вокруг АЭС были мобилизованы международные специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

