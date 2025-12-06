Запорізька АЕС тимчасово залишилася без зовнішнього живлення після нічного обстрілу, - МАГАТЕ
У ніч із 5 на 6 грудня Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання внаслідок обстрілу. Це вже одинадцятий подібний інцидент від початку повномасштабної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у соцмережі Х.
"Запорізька АЕС відновила підключення до лінії електропередачі 330 кВ після півгодинного відключення, однак лінія 750 кВ все ще залишається відключеною", – повідомив Гроссі.
У МАГАТЕ також зазначили, що військові дії, які тривали всю ніч, вплинули на електромережу та змусили діючі українські АЕС зменшити потужність.
Гроссі повторив заклик до військової стриманості з метою уникнення ядерної аварії.
Окупація та знеструмлення ЗАЕС
Запорізька атомна електростанція була захоплена військами Російська Федерація 4 березня 2022 року під час боїв біля міста Енергодар. Відтоді станція фактично перебуває під контролем російських сил.
У 2025 році ЗАЕС кілька разів повністю втрачала зовнішнє живлення через обстріли чи пошкодження ліній.
Для збереження безпеки довкола АЕС мобілізували міжнародних фахівців Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
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