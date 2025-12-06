Запорізька АЕС тимчасово залишилася без зовнішнього живлення після нічного обстрілу, - МАГАТЕ

У ніч із 5 на 6 грудня Запорізька атомна електростанція повністю втратила зовнішнє електропостачання внаслідок обстрілу. Це вже одинадцятий подібний інцидент від початку повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у соцмережі Х.

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"Запорізька АЕС відновила підключення до лінії електропередачі 330 кВ після півгодинного відключення, однак лінія 750 кВ все ще залишається відключеною", – повідомив Гроссі.

У МАГАТЕ також зазначили, що військові дії, які тривали всю ніч, вплинули на електромережу та змусили діючі українські АЕС зменшити потужність.

Гроссі повторив заклик до військової стриманості з метою уникнення ядерної аварії.

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Окупація та знеструмлення ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена військами Російська Федерація 4 березня 2022 року під час боїв біля міста Енергодар. Відтоді станція фактично перебуває під контролем російських сил.

У 2025 році ЗАЕС кілька разів повністю втрачала зовнішнє живлення через обстріли чи пошкодження ліній.

Для збереження безпеки довкола АЕС мобілізували міжнародних фахівців Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

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