Аварійні відключення світла запроваджено у 5 областях

Вдень 6 грудня у кількох областях України через російську атаку запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, за даними ДТЕК, на Дніпропетровщині за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення.

За даними обленерго, також застосовано екстрені відключення на Запоріжжі, Сумщині, Кіровоградщині та Полтавщині.

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Перші наслідки масованої атаки РФ

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ ракетами й дронами по низці населених пунктів області постраждали щонайменше троє людей.

У Вишгородському районі ушпиталено жінку 1979 року народження - у неї уламкові поранення руки, грудної клітки та спини, а також закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна постраждала - 40-річна жінка - дістала рвану рану щоки. Медичну допомогу надали на місці, госпіталізація не знадобилася.

У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки, стан не потребує стаціонарного лікування.

Через удар по залізничній інфраструктурі у Фастові "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто цієї ночі.

Уночі атаки також зазнали Запорізький район, а також Дніпро та область. На Запоріжжі, за словами голови ОВА Івана Федорова, обійшлося без постраждалих. У Дніпропетровській області наслідки обстрілів наразі уточнюються.

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