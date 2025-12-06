РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11274 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
1 437 15

Аварийные отключения света введены в 5 областях

Графики почасовых отключений света могут вернуться

Днем 6 декабря в нескольких областях Украины из-за российской атаки введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, по данным ДТЭК, в Днепропетровской области по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения.

По данным облэнерго, также применены экстренные отключения в Запорожской, Сумской, Кировоградской и Полтавской областях.

Читайте: Клименко о ночной атаке: под ударом 10 областей, 8 человек ранены. Крупные пожары в Луцке, Днепре и Белой Церкви, - Клименко. ФОТОрепортаж

Первые последствия массированной атаки РФ

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.

В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.
Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.

Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзализныця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.

Ночью атакам также подверглись Запорожский район, а также Днепр и область. В Запорожье, по словам главы ОГА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области последствия обстрелов пока уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черниговская область подверглась атаке российских БПЛА: попадания по объектам критической инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Автор: 

энергетика (2875) ДТЭК (569) отключение света (547)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
у Дніпрі за графіками світло аж 3.5 години повинно булу бути. Але із-за екстрених комусь не пощастить і взагалі сьогодні світла тепер не буде.
показать весь комментарий
06.12.2025 13:46 Ответить
+2
может нам эта лоснящаяся рожа ночью во дворе присветит?
показать весь комментарий
06.12.2025 13:50 Ответить
+1
А квартальному друзяки Zе Міндічу пох.
показать весь комментарий
06.12.2025 13:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у Дніпрі за графіками світло аж 3.5 години повинно булу бути. Але із-за екстрених комусь не пощастить і взагалі сьогодні світла тепер не буде.
показать весь комментарий
06.12.2025 13:46 Ответить
Миколаї до нас такі прийшли)

Але зі святом!
показать весь комментарий
06.12.2025 13:58 Ответить
за графіком у моїй групі 5.1 світло буде тільки з 17:00-20:30. Отак от свято. А якщо і екстрені будуть, то взагалі без світла залишусь.
показать весь комментарий
06.12.2025 14:26 Ответить
Аварійні вже введені.

Лампи, напій до душі, фільм/музика/т.д. - і будемо Миколаями самі собі)
Надашотодєлать
показать весь комментарий
06.12.2025 14:36 Ответить
может нам эта лоснящаяся рожа ночью во дворе присветит?
показать весь комментарий
06.12.2025 13:50 Ответить
ні, "лоснящаяся рожа" одна не зможе.
треба зібрати всю зекоманду (5-6 дефективних і одного найвеличнішого)
а далі ... задіяти ****** в паличках

показать весь комментарий
06.12.2025 14:33 Ответить
А квартальному друзяки Zе Міндічу пох.
показать весь комментарий
06.12.2025 13:52 Ответить
в мене поки по графіку 💡5.1 - 16:30 - 20:00;
показать весь комментарий
06.12.2025 13:53 Ответить
один раз на добу
показать весь комментарий
06.12.2025 13:54 Ответить
у Дніпрі теж 5.1 світло буде тільки з 17:00 до 20:30. Це якщо на цей час аварійних не буде, а якщо будуть, то взагалі не буде сьогодні світла.
показать весь комментарий
06.12.2025 14:24 Ответить
журналізди вчора ввечрі писали, що світла в суботу буде більше. Збрехали.
показать весь комментарий
06.12.2025 14:00 Ответить
мені ні
показать весь комментарий
06.12.2025 14:17 Ответить
ти альтернативно обдарований? прочитай новину Аварійні відключення світла запроваджено у 5 областях Джерело: https://censor.net/ua/n3589016
показать весь комментарий
06.12.2025 14:20 Ответить
Коли москву блекаутнуть? 1.5 місяці тому одне небрите пихате зелене чмо обіцяло
показать весь комментарий
06.12.2025 14:25 Ответить
Івано Франківська обл з 12,30 до 16
показать весь комментарий
06.12.2025 14:26 Ответить
 
 