Аварийные отключения света введены в 5 областях
Днем 6 декабря в нескольких областях Украины из-за российской атаки введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, по данным ДТЭК, в Днепропетровской области по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения.
По данным облэнерго, также применены экстренные отключения в Запорожской, Сумской, Кировоградской и Полтавской областях.
Первые последствия массированной атаки РФ
Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате массированной атаки РФ ракетами и дронами по ряду населенных пунктов области пострадали по меньшей мере три человека.
В Вышгородском районе госпитализирована женщина 1979 года рождения - у нее осколочные ранения руки, грудной клетки и спины, а также закрытая травма шейного отдела позвоночника.
Еще одна пострадавшая - 40-летняя женщина - получила рваную рану щеки. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени, состояние не требует стационарного лечения.
Из-за удара по железнодорожной инфраструктуре в Фастове "Укрзализныця" временно меняет маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.
Ночью атакам также подверглись Запорожский район, а также Днепр и область. В Запорожье, по словам главы ОГА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. В Днепропетровской области последствия обстрелов пока уточняются.
